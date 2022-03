Dit kan intermittent fasting voor je lichaam (en je gewicht) betekenen

Je hebt vast wel eens van intermittent fasting gehoord. Deze vorm van vasten zou een weldadige uitwerking op ons lichaam hebben. Je zou er de risico’s van ernstige ziektes mee kunnen verminderen en als je het regelmatig doet, zou je zelfs het herstel van lichaamscellen bevorderen en levensverlengend kunnen zijn. Bovendien zou het ook nog eens goed zijn voor de lijn. Maar wat houdt het nu eigenlijk in? En hoe werkt het? Wij hebben 4 vragen & antwoorden voor je die meer duidelijkheid kunnen geven.

#1 Wat is intermittent fasting?

Intermittent fasting wordt ook wel afwisselend, onderbroken of periodiek vasten genoemd, en dat zegt eigenlijk al wat het is. Intermittent fasting is een voedingsprotocol waarin periodes van vasten worden afgewisseld door voedingsmomenten.

Er zijn verschillende vastenschema’s. Sommige gelden voor een dag, andere ook voor een week. De vastenperiodes zelf duren meestal van 16 tot 24 uur. De vastenperiode heeft als doel om je lichaam te dwingen om de glycogeenvoorraden (dat is: de suikerreserves) op te maken zodat het overschakelt op de verbranding van de vetten in de vetweefsels.

Volgens de experts is het niet nodig om langer dan 24 uur te vasten. Sterker nog, dat zou gevaarlijk voor de gezondheid kunnen zijn en je zou er zelfs het tegenovergestelde resultaat mee kunnen bereiken, namelijk dat je lichaam tijdens de voedingsfasen meer vet gaat opslaan.

De basis van intermittent fasting is dus het uitlokken van een ‘metabolische switch’ waardoor de vetverbranding gestimuleerd wordt. Als je dit regelmatig doet, zou je zelfs een mechanisme in werking kunnen zetten dat het glucosemetabolisme bevordert, de insulineresistentie vermindert, de weerstand tegen stress verhoogt en ontstekingsprocessen vermindert. Wat wil je nog meer?

#2 Is wetenschappelijk bewezen dat ons lichaam baat kan hebben bij vasten?

Verschillende onderzoeken van de afgelopen jaren zouden de talrijke gezondheidsvoordelen van periodiek vasten en caloriebeperking hebben bevestigd. Volgens de experts kan vasten, als je het op de juiste manier doet, het risico op het ontwikkelen van aandoeningen als diabetes type 2, hart- en vaatziekten, en obesitas, verminderen. Bovendien zou intermittent fasting de cognitieve functies verbeteren en de gezondheid van onze hersenen beschermen, zozeer zelfs dat het zou kunnen worden gebruikt bij de preventie van de ziekte van Alzheimer en de ziekte van Parkinson, maar om dat met zekerheid te zeggen is er meer onderzoek nodig. Tot de voordelen van intermittent fasting zouden ook de vermindering van oxidatieve stress en celveroudering behoren. In die zin zou periodiek vasten zelfs anti-aging zijn! Verder zou het ook de bloeddrukwaarden en het totale en LDL-cholesterolgehalte in het bloed verbeteren. Vasten helpt dus ook als preventie van hartaandoeningen.

#3 Is intermittent fasting iedereen aan te raden?

Nee, intermittent fasting is niet voor iedereen weggelegd en moet onder begeleiding van een ervaren voedingsdeskundige gebeuren. Er kunnen verschillende contra-indicaties zijn en daarom moet elk individueel geval zorgvuldig worden beoordeeld. Het is ook belangrijk om te onthouden dat er fysiologische of pathologische omstandigheden zijn waarbij intermittent fasting sterk wordt afgeraden. Zo is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de vastenschema’s toe te passen bij type 1 diabetes, bij ondergewicht of eetstoornissen, bij zwangerschap en borstvoeding.

#4 Wat zijn de bekendste vormen van intermittent fasting?

De meest gebruikte schema’s voor intermittent fasting zijn:

het 16/8 schema, dat is 16 uur vasten en 8 uur voeding. Dit kan één of meerdere keren per week herhaald worden, afhankelijk van de persoon. De maaltijden, meestal twee of drie, kunnen worden ingepland tussen 13:00 tot 21:00 uur; de resterende uren vormen de vastentijd. De maaltijden zelf moeten bestaan uit seizoensgroenten en eiwitrijk voedsel van goede kwaliteit (zoals mager vlees, vis en eieren) in de juiste hoeveelheden die ook weer op de persoon zijn afgestemd. Tijdens vastenuren mag wel ongezoet water of kruidenthee worden gedronken. Soms ook mag thee of koffie gedronken worden.

Eat stop Eat: dat is 24 uur vasten (wel water en kruidenthee). Dit schema kan maximaal op twee niet-opeenvolgende dagen per week worden herhaald.

Dieet 5: 2: volgens dit schema eet je vijf dagen van de week normaal en op twee niet-opeenvolgende dagen van de week houd je 500 tot 600 calorieën aan die je kunt concentreren in één enkele maaltijd. Op de andere dagen is het belangrijk om een ​​zo gevarieerd en evenwichtig mogelijk dieet te volgen.

Kortom, volgens de experts is intermittent fasting een nuttige voedingsstrategie bij gewichtsverlies en heeft het verschillende voordelen, maar om er maximaal baat van te hebben, moet het – vanzelfsprekend – altijd worden ingepast in de context van een gezond en uitgebalanceerd dieet.

