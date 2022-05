Voor wat betreft het trainen van de buikspieren (iedereen kent de oefeningen wel) is het volgende heel belangrijk: zorg voor variatie in je trainingsschema. Je spieren wennen heel snel aan…

Een platte buik. Afvallen en trainen. Zo doe je dat!

Vandaag hebben we het over buik en taille, een lichaamszone waar we allemaal – mannen en vrouwen – mee worstelen, zeker als we een bepaalde leeftijd hebben bereikt. Deze zone is bijzonder hormoongevoelig. Het is een constant gevecht tegen subcutaan en visceraal vet (subcutaan vet is dat vet dat je vast kunt pakken; visceraal vet is het vet dit zich rond de organen, dus in het lichaam, ophoopt). De buikspieren kunnen in de loop der tijd geheel onzichtbaar worden en afmetingen van deze ‘dramazone’ kunnen zodanig toenemen dat de buik zich nog maar moeilijk onder een T-shirt of trui verbergen laat. Wat kun je doen om je buik en buikspieren gericht en effectief aan te pakken?

Voordat we het probleem bij de kop pakken, kijk we eerst kort naar de oorzaken ervan. Dat zijn er een heleboel. Voorbeelden zijn een zittend leven en een voedingspatroon dat rijk is aan vetten en suikers. Deze (en andere) oorzaken zorgen voor overtollige vetophoping rond de taille. Veel mensen denken dat ze de buikzone met een dieet of in de sportschool gericht kunnen aanpakken, maar dat is helaas niet waar.

Als je overtollig vet rond de taille te lijf wilt gaan, dan zul je in zijn geheel moeten afvallen zodat ook het buikvet geleidelijk afneemt. Wil je focussen op je buikzone, dan zul je dus toch voor een totaalaanpak moeten gaan. Een deskundige (dietoloog, dietist of sportinstructeur) zal dan ook altijd kijken naar het totaalplaatje: je levensstijl, je gezondheid, het vetpercentage, je houding, enzovoorts. Op basis daarvan zal een plan worden opgesteld dat gericht is op het terugbrengen van de vetmassa en de toename van de spiermassa. Dit plan zal bestaan uit lichaamsbeweging (trainen) en een gebalanceerd voedingspatroon.

Vanzelfsprekend is een gebalanceerd voedingspatroon rijk aan groente en fruit en verder vezelrijk en vetarm. Zorg ook dat je voldoende eiwitten (eieren, vis, af en toe wat mager vlees) binnenkrijgt voor de opbouw van de spiermassa.

Voor wat betreft het trainen van de buikspieren (iedereen kent de oefeningen wel) is het volgende heel belangrijk: zorg voor variatie in je trainingsschema. Je spieren wennen heel snel aan een bepaalde beweging of oefening. Doe dus niet steeds dezelfde oefeningen maar prikkel ze van alle kanten. Wissel isometrische oefeningen waarbij je de spieren aanspant maar niet beweegt af met bewegingen waarbij je de spier verkort en/of verlengt (en je dus beweegt). Stimuleer je buikspieren om te groeien maar onthoud dit:

Zichtbare buikspieren of het zo geliefde sixpack kweek je aan tafel!

