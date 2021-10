Deze week hebben we het op ADVERSUS over spiermassa kweken. In dit artikel willen we ingaan op de vraag of het beter is om met losse gewichten te trainen of met machines?

Spiermassa kweken. Losse gewichten, kabels of machines?

Deze week hebben we het op ADVERSUS over spiermassa kweken (lees ook ons artikel ‘Methodes om spiermassa te kweken‘). In dit artikel willen we ingaan op de vraag of het beter is om met losse gewichten te trainen of met machines? Of misschien met kabels? Het zijn vragen die steeds weer opduiken.

Trainen met machines of losse gewichten?

Het is algemeen bekend dat machines de spieren beter isoleren omdat de beweging beter begeleid wordt en de bewegingsbaan vastligt. Hierdoor is het ook veel gemakkelijker om een oefening correct uit te voeren. De machine helpt je wel (en dat kan zeker in het begin handig zijn). Maar aan de andere kant is dit ook juist de beperking van het trainen met machines. Machines geven je niet de mogelijkheid om een oefening toe te spitsen op jouw eigen lichaam en je trainingsdoel.

In andere woorden, de standaardbeweging van de machine zorgt voor stabiliteit en is zonder meer handig, maar wel minder effectief als het om het kweken van spiermassa gaat. De voorkeur gaat in dat geval, zeker als je al wat ervaring hebt, uit naar het trainen van losse gewichten.

Ben je nieuw in de sportschool, laat je dan adviseren door de sportinstructeur.

Trainen met kabels?

En hoe moet je het trainen met kabels zien? Als je ze vergelijkt met machines, dan zijn kabels effectiever, maar het meest effectief blijft toch het trainen met losse gewichten. Wat wel een voordeel van het trainen met kabels is, is dat de spanning in de kabels gedurende het hele bewegingspad gelijk is.

ADVERSUS