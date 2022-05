Spiermassa kweken, voeding en voedings supplementen

Als je spiermassa wilt kweken, is het logisch dat je je spieren ook de juiste bouwstenen daarvoor moet aanleveren. Met alleen hard trainen kom je er niet… Wil je het goed aanpakken, dan werk je op meerdere fronten. Vandaag willen we ingaan op de voeding en eventuele voedingssupplementen die het vergroten van de spiermassa kunnen ondersteunen.

De juiste voeding voor het opbouwen van spiermassa

Als je in de sportschool traint, moet je – via een uitgebalanceerd voedingspatroon – zorgen dat je de juiste voedingsmiddelen in de juiste hoeveelheden binnenkrijgt. Laten we eens nader bekijken welke richtlijnen we daarbij kunnen volgen als het gaat om het vergroten van de spiermassa.

Allereerst is het goed om het belang van een uitgebalanceerd voedingspatroon te kennen. Gericht eten ondersteunt de ontwikkeling van de spiermassa. Daarbij is het vooral belang dat je voedingspatroon rijk is aan proteïnen (eiwitten). Proteïnen zijn immers de bouwstenen van je spieren. Overdrijf echter niet. Wil je een richtlijn aanhouden, ga dan uit van ongeveer 1,2 tot 1,6 gram proteïnen per kilo van je lichaamsgewicht per dag.

Ook in de opbouwende fase (actief spiermassa kweken) is het goed om op je voeding te letten

Vroeger werd er wel gezegd dat je in de opbouwende fase, de fase waarin je actief en intensief aan het kweken van je spiermassa werkt, mag eten wat je wilt. Pas als je gaat werken aan de spierdefinitie wordt het voedingspatroon echt belangrijk, zei men. Tegenwoordig is men daar een beetje op terug gekomen. In de ‘massa fase’ kun je aan tafel wat gemakkelijker uit de band springen, maar zonder te overdrijven, want niet alleen vertaalt dit zich in toename van de spiermassa maar vaak ook in een vettoename. Het is dus eigenlijk beter om in beide fasen voor een uitgebalanceerd voedingspatroon te kiezen.

Vijf à zes maaltijden per dag

Ervaren sporters zullen het al weten: het is beter om je maaltijden over vijf à zes momenten per dag te verdelen. Hierbij is het van belang dat je de juiste percentages proteïnen, koolhydraten en vet aanhoudt. Je kunt de koolhydraten het beste voor het eerste deel van de dag houden en de proteïnen ’s avonds tot je nemen. Drink verder veel water en vermijd verzadigde vetten en trash food.

Voedingssupplementen niet noodzakelijk

Als je gezond en uitgebalanceerd eet en de juiste hoeveelheden aanhoudt, heb je geen voedingssupplementen nodig. Kies je er wel voor, kijk dan uit met de dosis en kies alleen die supplementen waar je echt tekort aan hebt. Als je intensief traint, kan het natuurlijk voorkomen dat je lichaam bepaalde voedingsstoffen tekort komt maar in de regel moet je met de nodige kennis en hulp van een voedingsdeskundige een zodanig uitgebalanceerd en gezond voedingspatroon kunnen samenstellen dat, ook als je traint, je geen voedingssupplementen nodig hebt.

