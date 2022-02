Voor de eerste keer krachttrainen

Er is altijd een eerste keer… Ook voor wie, misschien direct na de zomervakantie, besluit om te gaan trainen, om meer spieren te kweken of om die overtollige kilootjes nu eens weg te werken. Met een goed en uitgebalanceerd trainingsschema, maar vooral door met regelmaat te trainen zul je op relatief korte termijn al goede resultaten kunnen boeken.

Het is wel goed om te beseffen dat je geen wonderen kunt verwachten. Elke verbetering en elk resultaat dat je boekt zal de vrucht zijn van jouw regelmatige inspanningen in de sportschool en van een gezonde levensstijl.

Een van de belangrijkste maar vaak ook moeilijkste dingen is het vinden van een competente fitnessinstructeur. Een instructeur moet goed kunnen luisteren, hij moet begrijpen wat je doel is en hij moet je niet beperken in je keuzes. Als je voor spiermassa wilt gaan, moet hij niet proberen om je over te halen om je conditie te trainen. Uiteindelijk betaal je voor zijn diensten en heb je het recht om je lichaam te trainen zoals jij dat wilt.

De eerste trainingen zullen vast en zeker de leukste en meest productieve zijn. Alles is nieuw: de oefeningen, de eerste resultaten… Maar het belangrijkste is dat je je vanaf het prille begin concentreert op het zorgvuldig en correct uitvoeren van de oefeningen.

Dit niet alleen om ervoor te zorgen dat je geen blessures aan je rug en gewrichten oploopt (een goede instructeur zal je zeker op de risico’s wijzen) maar vooral ook om te leren hoe je je spieren op de correcte manier stimuleert. Er zijn verschillende manieren om dezelfde oefening uit te voeren, maar niet alle manieren zullen de spieren stimuleren. Je resultaten staan en vallen dus met de wijze waarop je de oefening doet.

Ons eerste advies aan beginnelingen van welke leeftijd dan ook is om je te concentreren op de spier die je aan het trainen bent, om die spier en de beweging daarvan in gedachten voor te stellen. Het doel van de oefening is niet het in beweging brengen van een gewicht of een bar bell, maar het stimuleren van een bepaalde spiergroep. In het begin is het aan te raden om met lichte gewichten te werken zodat je je geheel kunt concentreren op de beweging zelf. Als je eenmaal hebt geleerd hoe je de oefening correct moet uitvoeren en je je spieren begint te controleren, dan kun je overstappen op zwaardere gewichten.

Ons tweede advies is: om goed op te letten op wat je eet. Vooral de inname van voldoende proteïnen (de bouwstenen van onze spieren) en van koolhydraten (voor de energie) is belangrijk. Je zou je dagelijkse voeding kunnen integreren met een proteïne-preparaat, verkrijgbaar bij de drogerist of in sportzaken. Vandaag de dag zijn de proteïne-preparaten goed van kwaliteit, en ‘ sinds enkele jaren ‘ licht verteerbaar. Verder is het van groot belang dat je regelmatig traint. Sla geen trainingen over. Gebeurt dat toch, probeer de training de dag daarna dan in te halen. Train niet te weinig maar ook niet teveel.

Ons derde advies luidt: voorkom ‘overtraining’. Denk niet: hoe meer ik train, hoe meer resultaten ik bereik. Want dat is niet waar. Het is van groot belang dat je je lichaam de nodige rust tussen twee bezoekjes aan de sportschool gunt. Geef je je spieren niet voldoende de kans om te herstellen van een training dan zullen zij op den duur afnemen. Bovendien zul je je moe gaan voelen en zul je niet effectief meer kunnen trainen… Kortom, voorkom overtraining en laat je niet teveel meeslepen door je enthousiasme (een spier moet 48 tot 72 uur rusten na een training).

Tot slot ons vierde en misschien wel belangrijkste advies: laat je niet afremmen of ontmoedigen door wie dan ook. Als je vastbesloten bent om volgend jaar zomer met een prachtlijf op het strand te verschijnen, luister dan niet naar anderen maar houd je doel voor ogen. We begrijpen niet waarom (misschien is het jaloezie?) maar vaak komt het voor dat ouders, vrienden en bekenden (die zelf natuurlijk niet trainen) proberen om onze pogingen om ons lichaam te verbeteren af te remmen. Houd daarom de resultaten die je wilt bereiken voor ogen en volhardt in je training!

Volgend jaar, op het strand, zal het verschil tussen jouw strakke lichaam en dat van degene die probeerden om je te ontmoedigen, zeker niet onopgemerkt blijven… Uiteindelijk trek jij aan het langste eind! Ofwel: de aanhouder wint!

ADVERSUS