Weg met die vetrolletjes (love handles)

Lovehandles zijn vervelend, hinderlijk, irritant… Lelijk. De naam mag dan nog zo veel belovend klinken… Het is niet anders dan een manier om het leed te verzachten (hoe vaak verzinnen we geen leuke namen voor dingen die alles behalve leuk zijn, met het enige doel om ze te accepteren).

Deze hatelijke vetrolletjes waar je partner tijdens het bedrijven van de liefde maar al te vaak naar grijpt, maken geen onderscheid tussen man en vrouw. Allebei de seksen kunnen ermee te kampen krijgen.

Hoe je ze kunt herkennen? Daar zal geen mens moeite mee hebben. Het zijn de rolletjes die boven een strakke spijkerbroek uitpiepen, die boven je zwembroek uitkomen en die een goede vriend of vriendin of je partner soms even heel speels, zogenaamd voor de grap maar er zal vast wel een gemenere bedoeling achter zitten! – tussen de vingers samenknijpt om je nog eens goed met je neus op de feiten te drukken.

Vind jij die lovehandles (zwembandje is een andere, geliefde benaming) ook zo irritant en wil je er met het vooruitzicht op het warme seizoen iets aan doen, dan is het nu het moment om te beginnen. Misschien zul je ze niet helemaal kwijtraken, maar je kunt er in ieder geval naar streven om ze terug te brengen naar de juiste proporties. En dat is al heel wat.

Hoe? Met regelmatige lichaamsbeweging, wat kleine oefeningetjes en met een beetje opletten met wat je eet. Niet bijzonders, maar stuk voor stuk dragen ze allemaal een steentje bij.

1. Lichaamsbeweging/aerobics

Het vet dat zich in je middel ophoopt, is – juist, ja – vet…. En vet verbrand je door regelmatig te bewegen. Kies een aerobische activiteit als fietsen of de loopband in de sportschool of lange wandelingen met een stevig ritme langs het strand. Of ga fietsen of, waarom ook niet, dans de sterren van de hemel in de discotheek. Het zijn allemaal manieren om vet te verbranden en het metabolisme hoog te houden.

Hoelang en hoeveel keer per week?

Laten we zeggen tenminste drie keer per week 30 à 45 minuten per keer. Misschien kun je verschillende aerobische activiteiten met elkaar combineren. Een voorbeeld: op maandag pak je de loopband in de sportschool, op woensdag maak je een rondje op de fiets en aan het einde van de week ga je weer naar de sportschool (of leef je je uit op de dansvloer. Zit je liever met een cocktail in je hand aan de bar, doe dat dan gerust maar vergeet dan de sportschool niet!)

2. Buikspieroefeningen

Anders dan je misschien zou denken, helpt buikspieren trainen niet tegen vetophopingen rond de taille. Buikspieroefeningen verstevigen de buikspieren en zorgen er onder meer voor dat je je buik beter kunt inhouden (de spieren vormen als het ware een verstevigend korsetje), maar de oefeningen stimuleren de vetverbranding niet of nauwelijks. Ze zijn dan ook niet belangrijk in de strijd tegen de lovehandles in het bijzonder, maar werken wel op andere punten en verbeteren de algehele vorm van ons lichaam. Las je daarom in je je wekelijkse programma.

Hoeveel keer per week en hoeveel repetities?

Voer tenminste drie keer per week 15 minuten buikspieroefeningen uit. Je kunt beginnen met 10 minuten oefeningen op de grond. Iedereen kent de klassieke buikspieroefeningen wel. Houd ongeveer 15 repetities per set aan en las 1 minuut rust tussen de verschillende sets in. Voer de oefeningen met gecontroleerde bewegingen uit en let op de ademhaling. Sluit de reeks oefeningen af met 5 minuten twist met een stok (of de bezemsteel zonder bezem). Ga daartoe op de rand van een stoel zitten, leg de stok over je schouders en armen die je wijd uitgespreid ter hoogte van je schouders houdt en beweeg je romp vervolgens rustig van links naar rechts (maak ook hier geen bruuske bewegingen). Onthoud dat deze oefeningen de combinatie van aerobische activiteit en een verstandig voedingspatroon complementeren. Als je alleen de buikspieroefeningen uitvoert, zullen je buikspieren steviger worden, maar daar raak je je lovehandles niet mee kwijt.

3. Een gezond voedingspatroon

Ook dit is een belangrijk aspect. En ook deze maatregel zal alleen in combinatie met de twee punten hierboven werken. Je hoeft echt niet drastisch te gaan lijnen, maar houd je aan deze algemene richtlijnen. Vermijd zo veel mogelijk vette voedingsmiddelen, frisdranken en die voedingsmiddelen die een opgezette buik kunnen veroorzaken. Drink veel water en vermijd drankjes met suiker. Beperk de inname van koolhydraten (brood en pasta) en eet voldoende groente en fruit. Pas verder op met notoire dikmakers als kaas, vet vlees en sauzen.

Voer dit miniprogrammaatje een paar weken achter elkaar uit en maak dan de balans op. De beste manier om de resultaten te meten is je regelmatig wegen en de maten van je taille opnemen. Doe dat altijd op hetzelfde punt en op hetzelfde moment van de dag.

ADVERSUS