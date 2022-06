Krachttrainen alleen is niet voldoende voor een grotere spiermassa. Je spieren moeten ook gevoed worden. Op dit punt gaat het nog wel eens fout. We hebben een aantal tips voor je.

Zo geef je je spieren te eten als je spiergroei en spiermassa nastreeft

Voordat we op de voeding voor je spieren ingaan, eerst even wat meer over het principe dat aan spiergroei ten grondslag ligt. Je spieren groeien, de spiermassa neemt toe, als reactie op een stimulans (krachttrainen). Kort gezegd komt het erop neer dat ze ervaren dat er van ze gevraagd wordt om steeds zwaardere gewichten in beweging te zetten, en daar proberen ze aan te voldoen met een toename van massa, en kracht.

Met het accent op het woordje ‘proberen’, want als je spieren niet worden ondersteund door een correct en adequaat voedingspatroon, dan kunnen ze proberen wat ze willen, maar die spiergroei kun je vergeten.

Hier zijn enkele tips voor degenen die krachttrainen maar die niet tevreden zijn over de resultaten.

Om je spiermassa te vergroten, moet je meer calorieën consumeren dan je nodig hebt. Dit betekent echter ook dat in periodes waarin je je concentreert op het kweken van meer spiermassa door (behalve te trainen) meer te eten, je te maken zult krijgen met een (hopelijk beperkte) toename van lichaamsvet.

Eiwitten zijn essentieel. Zonder een adequate hoeveelheid eiwitten kun je een toename van spiermassa en spierkracht wel vergeten. Er wordt wel aangeraden om per dag tenminste 1,5 gram eiwitten per kg lichaamsgewicht te consumeren. Ook een beetje meer, als je wilt.

Belangrijke eiwitbronnen zijn mager vlees, eieren, kaas en magere yoghurt.

Eiwitpoeders zijn heel handig als je de benodigde hoeveelheid eiwitten niet uit je voeding kunt halen (lees: om niet elke dag een halve kilo vlees te hoeven eten).

Ook koolhydraten en vetten zijn belangrijk. Verwijder ze niet uit je voedingspatroon, maar heb je aanleg om dikker te worden, probeer ze dan te beperken. Vermijd in ieder geval suikers, zoetwaren en gesuikerde drankjes.

Een goede eiwitdrank na je krachttraining is heel belangrijk.

Als je intens traint, besteed dan aandacht aan je maaltijd voorafgaand aan je training. Die moet licht zijn en rijk aan koolhydraten.

Vergeet verder niet om regelmatig te trainen, gebruik mediumzware gewichten, slaap voldoende en las een rustpauze als je je moe voelt of je spieren zich nog niet voldoende van de vorige training hebben hersteld.

ADVERSUS