Galaxy Z Fold2 verandert de vorm van de toekomst

De nieuwe opvouwbare smartphone van Samsung is verbeterd en verfijnd en zit vol innovaties. Zo levert de Galaxy Z Fold2 een unieke ervaring voor mensen die genieten van de allernieuwste techniek. Met een groter scherm aan de voorkant en een enorm hoofdscherm combineert de Galaxy Z Fold2 solide design en eersteklas vakmanschap met intuïtieve nieuwe functies voor een unieke mobiele ervaring.

Verfijnd nieuw design

De Galaxy Z Fold2 combineert een gedurfd ontwerp met geavanceerde technologie. Gevolg: een eyecatcher van een smartphone voor dagelijks gebruik.

Complete en meeslepende contentervaringen (1) – Het 6,2 inch Infinity-O Cover Screen levert maximaal gebruiksgemak. Je hoeft niet langer de smartphone uit te vouwen als je je email checkt, iets opzoekt of snel even wat van je favoriete content bekijkt. Maar als je dat wel doet, trakteert het grote 7,6 inch hoofdscherm je op een overweldigende ervaring. Doordat het scherm vrijwel geen randen heeft en de camera aan de voorkant geen inkeping heeft, lijkt het scherm optisch nóg groter. Met de aanpasbare 120 Hz refresh rate ben je verzekerd van soepel scrollen en gamen. Verder komt de Galaxy Z Fold2 met het beste geluid dat momenteel op een Galaxy device beschikbaar is. Het verbeterde stereo-effect en de heldere sound zijn afkomstig van de dynamische dubbele luidsprekers.

Het 6,2 inch Infinity-O Cover Screen levert maximaal gebruiksgemak. Je hoeft niet langer de smartphone uit te vouwen als je je email checkt, iets opzoekt of snel even wat van je favoriete content bekijkt. Maar als je dat wel doet, trakteert het grote 7,6 inch hoofdscherm je op een overweldigende ervaring. Doordat het scherm vrijwel geen randen heeft en de camera aan de voorkant geen inkeping heeft, lijkt het scherm optisch nóg groter. Met de aanpasbare 120 Hz refresh rate ben je verzekerd van soepel scrollen en gamen. Verder komt de Galaxy Z Fold2 met het beste geluid dat momenteel op een Galaxy device beschikbaar is. Het verbeterde stereo-effect en de heldere sound zijn afkomstig van de dynamische dubbele luidsprekers. Solide design en eersteklas vakmanschap – Het slanke design geeft de Galaxy Z Fold2 een hoogwaardige uitstraling. Dit wordt versterkt doordat het hoofdscherm een premium toplaag van Samsung Ultra Thin Glass heeft én het baanbrekende Hideaway-scharnier, die naadloos overgaat in de body van het device dankzij het CAM-mechanisme. Ook maken deze innovaties het mogelijk om de smartphone, net als een laptopscherm, onder verschillende hoeken open te zetten (2). Net als op de Galaxy Z Flip is de Galaxy Z Fold2 voorzien van de zogenaamde sweeper-technologie, waardoor vuil en stof geen kans krijgen in de kleine ruimte tussen de behuizing en de scharniertjes. De techniek is nu zo verfijnd dat hij zelfs in de allerkleinste ruimte bescherming biedt. Het Galaxy Z Fold2 Hideaway-scharnier dankt zijn bestaan aan extreem nauwkeurige snijtechnieken en verschillende geavanceerde vezelbewerkingen.

Het slanke design geeft de Galaxy Z Fold2 een hoogwaardige uitstraling. Dit wordt versterkt doordat het hoofdscherm een premium toplaag van Samsung Ultra Thin Glass heeft én het baanbrekende Hideaway-scharnier, die naadloos overgaat in de body van het device dankzij het CAM-mechanisme. Ook maken deze innovaties het mogelijk om de smartphone, net als een laptopscherm, onder verschillende hoeken open te zetten (2). Net als op de Galaxy Z Flip is de Galaxy Z Fold2 voorzien van de zogenaamde sweeper-technologie, waardoor vuil en stof geen kans krijgen in de kleine ruimte tussen de behuizing en de scharniertjes. De techniek is nu zo verfijnd dat hij zelfs in de allerkleinste ruimte bescherming biedt. Het Galaxy Z Fold2 Hideaway-scharnier dankt zijn bestaan aan extreem nauwkeurige snijtechnieken en verschillende geavanceerde vezelbewerkingen. Aanpasbaar aan jouw stijl – Voor iedereen die nog meer wil opvallen, kun je in de Samsung e-store jouw Galaxy Z Fold2 aanpassen met vier verschillende Hideaway-scharnierkleuren: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red en Metallic Blue. Zo sluit jouw Galaxy Z Fold2 perfect aan bij je stijl en geef je een persoonlijk tintje aan het premium design (3).

Vastleggen en kijken zoals jíj dat wilt

De vouwbare factor en het stijlvolle design van de Galaxy Z Fold2 worden nog een niveau hoger getild door de unieke mobiele ervaringen die het device mogelijk maakt. Voor extreme flexibiliteit combineert de Galaxy Z Fold2 Flex mode (4) met App Continuity (5). Zo bepaal jij hoe je content creëert of bekijkt, of je smartphone nu dicht- of uitgevouwen is.

Net zo flexibel en productief als jij bent – Met de Flex-modus is het eenvoudiger dan ooit om in real-time content vast te leggen en te bekijken. Met de Capture View-modus (6) hoef je de Camera-app niet meer te verlaten. Je bekijkt de foto of video die je net hebt gemaakt of checkt tot vijf van je meest recente shots op de onderste helft van het hoofdscherm, terwijl de preview van je nieuwe creatie al te zien is in de bovenste helft. Of je gaat nog een stap verder met automatische framing (7). Hierbij neemt de Galaxy Z Fold2 handsfree video’s voor je op en houdt het onderwerp in focus, zelfs wanneer het beweegt. Ideaal natuurlijk als je bijvoorbeeld je dansmoves of kookkunsten wilt vastleggen.

– Met de Flex-modus is het eenvoudiger dan ooit om in real-time content vast te leggen en te bekijken. Met de Capture View-modus (6) hoef je de Camera-app niet meer te verlaten. Je bekijkt de foto of video die je net hebt gemaakt of checkt tot vijf van je meest recente shots op de onderste helft van het hoofdscherm, terwijl de preview van je nieuwe creatie al te zien is in de bovenste helft. Of je gaat nog een stap verder met automatische framing (7). Hierbij neemt de Galaxy Z Fold2 handsfree video’s voor je op en houdt het onderwerp in focus, zelfs wanneer het beweegt. Ideaal natuurlijk als je bijvoorbeeld je dansmoves of kookkunsten wilt vastleggen. Functies die jouw creativiteit ondersteunen – Lijkt het je leuk om niet alleen het perspectief van de fotograaf en het onderwerp in hetzelfde shot vast te leggen, maar het ook met ze bespreken? Met Dual Preview gebruik je het hoofdscherm en Cover Screen tegelijkertijd. Zo kunnen beide partijen zien wat er wordt vastgelegd. Je selfies worden ook mooier als je ze maakt met de camera’s aan de achterkant, waarbij het Cover Screen als zoeker fungeert.

– Lijkt het je leuk om niet alleen het perspectief van de fotograaf en het onderwerp in hetzelfde shot vast te leggen, maar het ook met ze bespreken? Met Dual Preview gebruik je het hoofdscherm en Cover Screen tegelijkertijd. Zo kunnen beide partijen zien wat er wordt vastgelegd. Je selfies worden ook mooier als je ze maakt met de camera’s aan de achterkant, waarbij het Cover Screen als zoeker fungeert. Camerafuncties van topkwaliteit –De kwaliteit en het bedieningsgemak van de camera’s op de Galaxy Z Fold2 zijn van vlaggenschipniveau. Met de Pro Video-modus (8), Single Take (9), Bright Night (10) en de Night-modus helpt de Galaxy Z Fold2 je om ieder moment verbluffend mooi vast te leggen.

Haal het maximale uit ieder moment

De Galaxy Z Fold2 introduceert verbeterde multitasking-mogelijkheden dankzij intuïtieve manieren van interactie. Het hoofdscherm van tabletformaat helpt daarbij.

Naadloos multitasken – Met Multi-Active Window (11) opent zich een wereld aan mogelijkheden om je productiviteit eenvoudig te vergroten. Probleemloos open je meerdere bestanden van dezelfde app tegelijkertijd om ze naast elkaar te bekijken (12). Of je opent met de verbeterde Multi-Window Tray meerdere apps tegelijkertijd, terwijl de integratie van App Pair en Edge Panel je van extra gebruiksgemak verzekert. Met drag and drop (13) versleep je teksten, beelden en documenten van de ene app naar de andere. Of je slaat het scherm in de ene app op en verplaatst het bewaarde beeld naar een andere met Split Screen Capture.

– Met Multi-Active Window (11) opent zich een wereld aan mogelijkheden om je productiviteit eenvoudig te vergroten. Probleemloos open je meerdere bestanden van dezelfde app tegelijkertijd om ze naast elkaar te bekijken (12). Of je opent met de verbeterde Multi-Window Tray meerdere apps tegelijkertijd, terwijl de integratie van App Pair en Edge Panel je van extra gebruiksgemak verzekert. Met drag and drop (13) versleep je teksten, beelden en documenten van de ene app naar de andere. Of je slaat het scherm in de ene app op en verplaatst het bewaarde beeld naar een andere met Split Screen Capture. Je perfecte flow door optimale app-interactie – Op het hoofdscherm kies je de gebruikersinterface die helemaal aan je wensen voldoet. Wissel snel en gemakkelijk (14) tussen de lay-out van een groot scherm naar de meer traditionele telefoon lay-out. Net wat jij op dat moment handig vindt.

– Op het hoofdscherm kies je de gebruikersinterface die helemaal aan je wensen voldoet. Wissel snel en gemakkelijk (14) tussen de lay-out van een groot scherm naar de meer traditionele telefoon lay-out. Net wat jij op dat moment handig vindt. Geoptimaliseerd app-display – Je kunt je favoriete apps, zoals Gmail, YouTube en Spotify, upgraden op het hoofdscherm met Office-apps in Microsoft 365. Zo is het alsof je op een tablet werkt. Gebruik bijvoorbeeld het volledige potentieel van Microsoft Outlook door je inbox links te bekijken met lopende gesprekken op hetzelfde moment. Ook kun je Word-documenten, Excel-spreadsheets of PowerPoint-presentaties bewerken met PC-achtige werkbalkinstellingen.

Galaxy-leiderschap versterkt met strategische partnerships

Partnerships zijn belangrijk voor Samsung. Door de langdurige samenwerking met Google heeft Samsung een open ecosysteem voor opvouwbare apparaten opgezet. Door de handen ineen te slaan met Microsoft profiteert de gebruiker van maximale productiviteit in mobiele omgevingen.

Met de Galaxy Z Fold2 bouwt Samsung voort op de Galaxy-legacy en rekt de grenzen van mobiele innovatie en technisch vernuft verder op. Je maakt gebruik van ultrahoge snelheden dankzij 5G (15), terwijl de 4,500mAh batterij voor de hele dag (16) en Super Fast Charging (17) betekent dat je je geen zorgen hoeft te maken over de power. Ook heb je met de Galaxy Z Fold2 draadloos toegang tot Samsung DeX (18). Verder is UWB (Ultra Wide Band) (19) geïntegreerd in het device, waardoor je snel en eenvoudig bestanden, foto’s en video’s deelt met Nearby Share (20).

Beschikbaarheid

De Galaxy Z Fold2 is vanaf 18 september beschikbaar in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze voor een verkoopadviesprijs van € 1.999,-. Pre-orders kun je plaatsen vanaf 1 september.