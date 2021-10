MacBook Pro met M1 Pro en M1 Max levert ongekende prestaties

Apple heeft de volledig herziene MacBook Pro met de gloednieuwe M1 Pro en M1 Max onthuld, de eerste professionele chips die speciaal voor de Mac zijn ontworpen. De nieuwe MacBook Pro is verkrijgbaar in een 14‑inch en 16‑inch model en levert baanbrekende CPU-, GPU- en machine learning-prestaties, ook als hij alleen stroom van de batterij krijgt. Die batterij gaat bovendien extra lang mee, zodat je op deze notebook nu onvoorstelbare dingen kunt doen.

De nieuwe MacBook Pro heeft ook een indrukwekkend Liquid Retina XDR-display, een hele serie geavanceerde poorten, een 1080p FaceTime HD-camera en het beste audiosysteem van alle notebooks. En omdat macOS Monterey de M1 Pro en M1 Max volledig benut, heb je hiermee een notebook in handen die ongeëvenaarde prestaties levert. Deze MacBook Pro verlegt alle grenzen en is dan ook bij uitstek geschikt voor iedereen die beroepsmatig software, foto’s, films, 3D-kunst of muziek maakt, of gewoon de allerbeste notebook ter wereld wil hebben. Samen met de 13‑inch MacBook Pro met M1 vormt de nieuwe MacBook Pro de krachtigste notebookserie voor professionals. De nieuwe 14‑inch en 16‑inch MacBook Pro-modellen zijn vanaf vandaag te bestellen en vanaf dinsdag 26 oktober verkrijgbaar.

Twee nieuwe professionele chips, ongeëvenaarde prestaties

M1 Pro en M1 Max zijn verantwoordelijk voor de baanbrekende prestaties van deze MacBook Pro en zijn een enorme stap vooruit in de omschakeling naar Apple Silicon voor Mac. MacBook Pro met M1 Pro en M1 Max is de eerste professionele notebook met een SoC-architectuur (system on a chip), die garant staat voor supersnel centraal geheugen en meer geheugen­bandbreedte. Daardoor zijn de prestaties per watt ongeëvenaard en is het energieverbruik toonaangevend laag. M1 Pro tilt de toch al baanbrekende architectuur van M1 naar een compleet nieuw niveau. Dankzij de krachtige CPU met maximaal 10 cores – acht high-performance-cores en twee high-efficiency-cores – zijn de CPU-prestaties van M1 Pro tot wel 70 procent sneller dan die van M1, en de GPU met maximaal 16 cores van M1 Pro levert tot twee keer zo snelle prestaties. Daarnaast heeft M1 Pro een geheugenbandbreedte van maximaal 200 GB/s, bijna drie keer zoveel als M1, en ondersteunt de chip tot 32 GB snel centraal geheugen. Verder bevat de media-engine van M1 Pro een ProRes-versneller, waardoor videomateriaal ongelooflijk snel wordt verwerkt zonder de batterij onnodig te belasten. Voor professionele video-editors betekent dit een wereld van verschil.

M1 Max is de krachtigste chip die je in een professionele notebook tegenkomt. Deze chip is gebaseerd op de toch al indrukwekkende M1 Pro en gaat nog een stap verder. M1 Max bevat dezelfde krachtige 10-core CPU als M1 Pro en een GPU met maximaal 32 cores, waardoor de GPU tot vier keer zo snel is als die van M1. Verder heeft M1 Max een geheugenbandbreedte van maximaal 400 GB/s – twee keer zoveel als M1 Pro en bijna zes keer zoveel als M1 – en tot 64 GB snel centraal geheugen. Zelfs de allernieuwste pc-laptops bevatten maximaal 16 GB videogeheugen, dus met deze enorme hoeveelheid geheugen boek je als professional een enorme tijdwinst en kun je dingen doen die voorheen gewoon niet mogelijk waren. Als je 3D-kunst maakt, kun je met de nieuwe MacBook Pro moeiteloos aan de slag met extreme geometrische vormen en texturen die een professionele pc-laptop simpelweg niet kan verwerken.1 M1 Max bevat bovendien een verbeterde media-engine met twee ProRes-versnellers, voor nog betere multistreamprestaties. Daardoor kun je in Final Cut Pro nu tot 30 streams 4K ProRes-video of tot zeven streams 8K ProRes-video editen. Dat zijn er meer dan een 28-core Mac Pro met Afterburner aankan. Verder is dit de eerste Mac waarop je de kleuren van 8K ProRes 4444-video in HDR kunt corrigeren zonder hem op een stopcontact te hoeven aansluiten: ideaal als je niet in de buurt van je studio bent.

Prijzen en verkrijgbaarheid

De nieuwe MacBook Pro-modellen met M1 Pro en M1 Max zijn vanaf vandaag te bestellen op apple.com/nl/store en in de Apple Store-app. Vanaf dinsdag 26 oktober worden ze bezorgd bij klanten en zijn ze verkrijgbaar in bepaalde Apple Stores en bij erkende Apple resellers. De nieuwe 14‑inch MacBook Pro is verkrijgbaar vanaf € 2249 (en nog voordeliger (VS) voor het onderwijs) en de 16‑inch MacBook Pro is verkrijgbaar vanaf € 2749 (en nog voordeliger voor het onderwijs).