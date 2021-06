Samsung breidt 5G-portfolio uit met Galaxy A22 5G

Met de Samsung Galaxy A22 5G onthult Samsung vandaag de nieuwste 5G-smartphone. In de A-serie maakt Samsung de laatste innovaties toegankelijk voor een breed publiek. Zo gaat streamen en gamen soepeler dan ooit en leg je jouw leven vast met de veelzijdige camera. De Galaxy A22 5G levert een ongekende prijs/kwaliteitsverhouding en is beschikbaar in de kleuren Grey, White en Violet.

“Met de Galaxy A22 5G laten we zien hoe belangrijk we het vinden om toegankelijke producten te maken zonder concessies te doen aan kwaliteit”, zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile Samsung Nederland. “De smartphone combineert een imponerend beeldscherm met supersnelle 5G-connectiviteit. Met next-generation snelheid en performance is het een waardige aanvulling op onze Galaxy A-serie.”

5G en meeslepend display

De Galaxy A22 5G verandert je dagelijks leven door het snellere en meer responsieve 5G-netwerk[1]. Met razendsnelle real-time connectiviteit krijg je dingen gedaan, zonder ook maar een moment te hoeven wachten.

De Galaxy A22 5G heeft een 6,6 inch FHD+[2] Infinity-V display. Met de combinatie van het hoge resolutie-scherm en 5G-connectiviteit ben je verzekerd van een meeslepende visuele ervaring. Zonder onderbrekingen geniet je van je favoriete content. De 90 Hz refresh rate en de 5,000 mAh accu maken van streamen en gamen een visueel feestje. Ook kun je urenlang zorgeloos scrollen.

Je dagelijks leven vastleggen

De Galaxy A22 5G heeft een 48 MP hoofdcamera, 5 MP supergroothoekcamera, 2 MP dieptecamera en 8 MP frontcamera. Gevolg: met het grootse gemak maak je de mooiste foto’s en selfies.

Ontworpen met jou in gedachte

De Galaxy A22 5G komt beschikbaar in Grey, White en Violet. Door het fraaie design met afgeronde hoeken ligt het toestel perfect in de hand. Met aanvullende functies als One UI Core 3.1 is de Galaxy A22 5G perfect om je dagelijks leven extra leuk, productief en creatief te maken.

Beschikbaarheid

De Galaxy A22 5G is vanaf begin juli beschikbaar voor een verkoopadviesprijs van € 229,-.

Productspecificaties[3]

A22 5G Size 167.2 x 76.4 x 9.0mm / 203g Display[4] 6.6″ FHD+ TFT Infinity-V AP 5G (Octa 2.2GHz) Camera Rear Triple 48MP(Main)+5MP(Ultra Wide)+2MP(Depth) Front 8MP(f2.0) Memory 4+64 Battery[5] 5,000mAh (15W Fast charging) Design Plastic Rear Fingerprint

[1] 5G-snelheden variëren en vereisen een optimaal netwerk en verbinding (factoren zijn frequentie, bandbreedte, hoeveelheid gebruikers); raadpleeg provider voor beschikbaarheid.

[2] Diagonaal gemeten als volledige rechthoek zonder rekening te houden met de afgeronde hoeken. Het werkelijke weergavegebied is kleiner vanwege de afgeronde hoeken.

[3] Alle functies, mogelijkheden, specificities en andere productinformatie in dit document waaronder, maar niet alleen, voordelen, ontwerp, prijs, componenten, prestaties, beschikbaarheid en mogelijkheden van het product zijn onderhevig aan verandering zonder kennisgeving.

[4] Diagonaal gemeten als volledige rechthoek zonder rekening te houden met de afgeronde hoeken. Het werkelijke weergavegebied is kleiner vanwege de afgeronde hoeken.

[5] Typische waarde getest onder laboratoriumcondities van derden. Typische waarde is het geschatte gemiddelde rekening houdend met de afwijking in accucapaciteit onder de accu’s die zijn getest volgens het IEC 61960-protocol. (Minimaal) vastgestelde capaciteit is 4.860 mAh. De werkelijke accuduur kan variëren door de netwerkverbinding, gebruiksgewoonten en andere factoren.