Samsung breidt Galaxy A-serie uit met gloednieuwe Galaxy A21s

Dankzij de verbeterende functies en slimme innovaties is het toestel dé nieuwe aanwinst van de Galaxy A-familie. De Galaxy A21s is uitgerust met een Infinity O-scherm, quad camera en een flinke batterij die lang meegaat. Het nieuwe model is vanaf 19 juni verkrijgbaar voor een verkoopprijs vanaf slechts € 209,-.

Non-stop kijkplezier

De scherp geprijsde Galaxy A21s is aan de voorkant voorzien van een indrukwekkend 6,4 inch HD+ Infinity O-scherm. Hiermee zijn meespelende kijkervaringen gegarandeerd. Zeker in combinatie met de langwerpige beeldverhouding van 20:9 én de Dolby Atmos speakers. Bovendien is de A21s uitgerust met een duurzame 5000 mAh-batterij en krijg je bij het toestel een 15 Watt-oplader. Hiermee is uren aan de oplader liggen verleden tijd en kun je zonder zorgen eindeloos genieten van je favoriete series, video’s en games.

Verrassende fotografie

Foto’s maken waarmee je jezelf verrast. Dát kan met de Galaxy A21s dankzij de quad camera. De hoofdcamera is maar liefst 48 megapixel. Daarnaast tref je op de achterkant een 8 megapixel Ultra Wide camera. Hiermee is het vastleggen van adembenemende vergezichten altijd een succes. Voor close-up foto’s heeft het toestel een 2 megapixel-dieptesensor. Deze is ideaal voor het fotograferen van vrienden en familie, mooie gerechten en alle andere details in je leven. Zeker als je de Live Focus-functie gebruikt. Hiermee realiseer je prachtige bokeh-effecten door het onderwerp en de achtergrond afzonderlijk vast te leggen. Foto’s een persoonlijke touch geven? Je kunt verschillende filters en stempels kiezen, of gebruik Live stickers op basis van gezichtsherkenning.

Slimme innovaties

Om te zorgen voor onbekommerd gebruiksgemak is de Galaxy A21s uitgerust met de One UI-interface en kun je het toestel beveiligen met gezichtsherkenning, een vingerafdruksensor én wachtwoord. Zo weet je zeker dat jouw gegevens nooit in verkeerde handen vallen.

Stijlvol ontwerp

Naast het ontwikkelen van slimme en krachtige innovaties besteedde Samsung veel tijd aan het ontwerp van de Galaxy A21s. Het model is slank en stijlvol en past perfect in één hand. Bovendien is de nieuwe aanwinst van de Galaxy A-serie verkrijgbaar in verschillende, sprankelende kleuren inclusief uniek 3D Glossy en Hologram-effect.

Vanaf 19 juni verkrijgbaar

De Galaxy A21s is vanaf 19 juni in Nederland beschikbaar. Het model met een capaciteit van 3GB /32GB is verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 209,- en de versie met een capaciteit van 4GB/64GB kost € 229,-.

Specificaties

Galaxy A21s Display (1) 6.5-inch HD+ super AMOLED Infinity-O scherm Camera Achterkant Hoofdcamera: 48MP, F2.0 Ultra Wide: 12MP, F2.2 Diepte: 2MP, F2.4 Macro: 2MP, F2.4 Voorkant 13MP, F2.2 Formaat 75.3 x 163.6 x 8.9 mm Processor Octa Core 2.0GHz Geheugen 3GB/4GB RAM 32/64GB Intern geheugen Batterij (2) 5000 mAh met 15 watt-oplader Beveiliging Vingerafdruksensor Gezichtsherkenning Kleur Zwart, wit en blauw

(1) Het display is diagonaal gemeten als een volledige rechthoek zonder rekening te houden met de afgeronde hoeken. Het werkelijk zichtbare gebied is minder door de afgeronde hoeken en de uitsnede van de camera.

(2) Getest in laboratorium onder de EC 61960-norm. De werkelijke levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van de netwerkomgeving, gebruikspatronen en andere factoren.