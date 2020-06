Samsung Galaxy A31 is nieuwste toevoeging aan Galaxy A-serie

Samsung onthult de Galaxy A31 smartphone. Dit is de nieuwste aanwinst in de wereldwijd populaire Samsung Galaxy A-serie. Met een multifunctionele Quad-camera, meeslepend Infinity-U-scherm en krachtige batterij van 5.000 mAh, beschikt de Galaxy A31 over de meest premium functies en nieuwste innovaties voor een aantrekkelijke prijs.

Benut het volledige scherm met minder rand

Dompel jezelf onder in het grote 6,4 inch Infinity-U-display van de Galaxy A31. Dankzij de brede beeldverhouding wordt het volledige scherm van rand tot rand gevuld en geniet je optimaal van je favoriete video’s, games en livestreams in levendige FHD+ Super AMOLED beeldkwaliteit. Het scherm is ondergebracht in een dunne smartphone (8,6 mm) dat lekker in de hand ligt.

Leg meer vast met de premium camera’s

Met de hoofdcamera van maar liefst 48 megapixels creëer je met de Galaxy A31 hoge resolutie foto’s en video’s. Met de 8 MP Ultra Wide camera leg je eenvoudig je volledige blikveld van 123° vast. Met de 5 MP macrocamera maak je verfijnde close-ups, terwijl je met de 5 MP dieptecamera altijd professionele foto’s maakt. Achtergrondruis wordt automatisch verwijderd.

Krachtige batterij met voldoende power voor de hele dag

Je wilt een smartphone die de hele dag meegaat. De 5000 mAh-batterij van de Galaxy A31 geeft je de kracht om te streamen, delen en gamen. Als de batterij bijna leeg is, laad je hem via 15W Fast Charging binnen 30 minuten weer op en kun je de hele dag door.

Genoeg opslagruimte voor al je foto’s, video’s, games en muziek

De Galaxy A31 heeft een geavanceerde Octa-core processor, 4 GB RAM én beschikt over AI Powered Game Booster-technologie. Zo speel je games altijd op volle kracht, omdat Game Booster op basis van je gebruikspatroon de batterij, temperatuur en het geheugen optimaliseert. De Galaxy A31 wordt standaard geleverd met 64 GB intern geheugen, dat verder uit te breiden is tot 512 GB.

IJzersterke beveiliging voor iedereen

Samsung Knox is ingebouwd in de hardware en software van de Galaxy A31. Met de meerlaagse beveiliging beschermt Samsung Knox je meest gevoelige informatie tegen malware en andere bedreigingen. De vingerafdrukscanner op het scherm biedt hightech biometrische identificatie, zodat je zeker weet dat jij als enige je telefoon kunt ontgrendelen. De combinatie met Samsung Pay maakt het betalen van je nieuwe aankopen veiliger en eenvoudiger.

De Samsung Galaxy A31 is in de kleuren Prism Crush Black en Prism Crush Blue vanaf begin juli in Nederland verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 299,-.

Productspecificaties

Galaxy A31 Display (1) 6,4 inch FHD+ (1080X2400) SUPER AMOLED Infinity-U Display Camera [Rear Camera] Wide: 48 MP (F2.0) Ultra Wide: 8 MP (F2.2) Depth: 5 MP (F2.4) Macro: 5 MP (F2.4) [Front] 20MP, F2.2 Afmetingen 159,3 x 73,1 x 8,6 mm AP Octa-core Mediatek MTK6768 (Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz) Geheugen (2) RAM: 4GB ROM: 64GB microSD up to 512 GB Batterij (3) 5000mAh (Typical) 15W Fast Charging Biometrische identificatie On-screen Fingerprint Face recognition Kleur (4) Prism Crush Black Prism Crush Blue

(1) Screen measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners and the camera cut out.

(2) Available RAM may vary by country and region.

(3) Typical value tested under third party laboratory condition. Rated (minimum) capacity is less.

(4) Availability may vary by country.