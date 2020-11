Samsung onthult met de Galaxy A42 5G meest betaalbare 5G-smartphone ooit

Met de Galaxy A42 5G-smartphone versterkt Samsung niet alleen zijn A-serie, ook maakt het 5G-connectiviteit toegankelijk. De smartphone bevat alle innovaties die je mag verwachten van de Galaxy A-serie, zoals een quad-camera, Infinity-U display en een krachtige batterij die lang meegaat.

5G-entertainment

Met de Galaxy A42 5G kun je supersnel streamen en downloaden. Of je nu mobiele games speelt of live streamt in 4K, dankzij 5G ben je ervan verzekerd dat er minder vertraging is en je altijd en overal geniet van de best mogelijke performance.

Het 6,6 inch HD Super AMOLED Infinity-U display zorgt voor meeslepende ervaringen. Je favoriete films en series komen tot leven in bioscoopkwaliteit en met de snelladende 5.000 mAh batterij ben je ervan verzekerd dat je langer kunt kijken, spelen en scrollen.

De finish op de achterkant van de Galaxy A42 5G bestaat uit een gelaagd patroon. Door het ergonomische ontwerp in combinatie met de afgeronde zijkanten ligt het toestel prettig in de hand. Ook is het eenvoudig met één hand te bedienen. Er zijn drie kleuren beschikbaar: Prism Dot Black, Prism Dot White en Prism Dot Gray.

Vastleggen en delen in het moment

De Galaxy A42 5G heeft krachtige multi-role quad-camera’s zodat het nóg makkelijker wordt om je mooiste momenten vast te leggen en op te nemen. De 48 MP hoofdcamera en de 8 MP Ultra Wide camera verzorgen adembenemende landschapsopnames, terwijl je met de 5 MP Macro camera en de 5 MP Depth camera de meest ingewikkelde details heel zuiver vastlegt, zelfs van dichtbij. Ook kun je achtergrond-blur creëren rond het onderwerp. Verder ben je met de 20 MP camera aan de voorkant verzekerd van prachtige selfies en kristalheldere videogesprekken.

Door de combinatie van 128 GB aan intern geheugen en 4 GB RAM, samen met Micro SD-ondersteuning tot 1 TB, kun je zoveel video’s en foto’s maken dat je je geen zorgen hoeft te maken of je wel genoeg opslagruimte hebt.

Beschikbaarheid

De Galaxy A42 5G is in Nederland vanaf 30 oktober beschikbaar in de kleuren Prism Dot Black, Prism Dot White en Prism Dot Gray voor een verkoopadviesprijs van € 349,- incl. BTW.

Productspecificaties

A42-5G Display1 6.6” HD+ sAMOLED Infinity-U Cameras Rear 48MP AF (F1.8) + 8MP FF (F2.2) + 5MP FF (F2.4) + 5MP FF (F2.4) Front 20MP FF (F2.2) Processor SM 7225 (Global) Dual 2.2GHz + Hexa 1.8GHz Memory2 RAM 4GB Storage 128GB microSD Up to 1TB Battery Capacity 5,000mAh (typical)3 Charging 15W Fast Charging Dimensions 164.3 x 75.8 x 8.6mm / 193g Other On-Screen Fingerprint, C-Type Fast Charging, Samsung Pay4

(1) Screen measured diagonally as a full rectangle without accounting for the rounded corners. Actual viewable area is less due to the rounded corners and the camera cut out.

(2) Available RAM may vary by country and region.

(3) Typical value tested under third-party condition. Typical value is the estimated average value considering the deviation in battery capacity among the battery samples tested under IEC 61960 standard. Rated (minimum) capacity is 4,680mAh. Actual battery life may vary depending on network environment, usage patterns and other factors. All functionality, features, specifications and other product information provided in this table including, but not limited to, the benefits, design, pricing, components, performance, availability and capabilities of the product are subject to change without notice.