Samsung Galaxy S21 Ultra 5G: voor de ultieme smartphone-ervaring

Met de Galaxy S21 Ultra 5G bouwt Samsung voort op het erfgoed van de Galaxy S-serie, die nu al meer dan tien jaar aan kracht wint. Het toestel is gebouwd voor mensen die alleen genoegen nemen met het beste van het beste.

Eersteklas innovaties in een opvallend ontwerp

De Galaxy S21-serie 5G introduceert een iconische Contour Cut Camera-behuizing die opgaat in het metalen frame. De Galaxy S21 Ultra 5G komt beschikbaar in de kleuren Phantom Black en Phantom Silver en is afgewerkt met een luxe matte finish. Dat zorgt voor een stijlvolle en tijdloze look. Duurzaamheid is verzekerd dankzij Corning® Gorilla® Glass Victus™, het sterkste Gorilla Glass tot nu toe. Exclusief via de Samsung E-Store zijn ook de kleurvarianten Phantom Titanium, Phantom Navy en Phantom Brown beschikbaar.

Met een 6,8 inch Dynamic AMOLED 2X scherm is de Galaxy S21 Ultra 5G het grootste toestel van de Galaxy S21-serie 5G. Het is het slimste scherm van Samsung tot nu toe. Je hoeft niet langer te kiezen tussen de soepele 120Hz refresh rate en het Quad HD+ scherm, de Galaxy S21 Ultra 5G biedt het allebei. De refresh rate past zich automatisch aan de content die je bekijkt aan. Zo kun je niet alleen van het allerbeste beeld genieten, maar gaat je batterij ook langer mee. In vergelijking met de Galaxy S20 biedt de Galaxy S21 Ultra 5G 25% helderder beeld bij een maximale helderheid van 1.500nits – zó helder was een Galaxy-smartphone nog nooit. Dankzij de 50% verbeterde contrastratio heb je zelfs buiten kristalheldere beelden. En net als de Galaxy S21 5G en de Galaxy S21+ 5G heeft de Galaxy S21 Ultra 5G Eye Comfort Shield om oogvermoeidheid te helpen verminderen.

Samsungs beste camera-ervaring in zijn klasse

De Galaxy S21 Ultra 5G heeft Samsungs meest geavanceerde professionele camerasysteem, zodat je verbluffende foto’s van studiokwaliteit maakt en indrukwekkende video’s met een toolbox aan nieuwe AI-aangedreven functies.

Het toestel heeft een viervoudige camera aan de achterkant (ultragroothoek, groothoek en dubbele telelenzen) met een verbeterde 108 MP pro-sensor. Zo maak je 12-bits HDR-foto’s met 64 keer rijkere kleuren data en meer dan drie keer zoveel dynamisch bereik. Voor het eerst op een Galaxy-smartphone maak je opnames met 60fps in 4K-kwaliteit met alle lenzen – inclusief vier lenzen aan de voor- en achterkant. Dat betekent dat je met behoud van kwaliteit probleemloos naar een ander perspectief schakelt. Bovendien mis je met de optie 12-bit RAW file geen enkel detail tijdens het bewerken van foto’s.

Helderheid is gegarandeerd, óók als je inzoomt. De Galaxy S21 Ultra 5G is namelijk voorzien van 100x Space Zoom dankzij Samsungs allereerste Dual telelenssysteem. Hoe ver je ook bij de actie vandaan bent, met 3x optische zoom en 10x optische zoom – beide Dual Pixel(2PD) AF – zijn je shots altijd helder, ook als je niet in de buurt van de actie bent.

De verbeterde Bright Night-sensor van de Galaxy S21 Ultra 5G is Samsungs grootste sprong voorwaarts als we het hebben over fotografie bij weinig licht. Met de verbeterde Night Mode, ruisonderdrukking en 12 MP Nona-binning-technologie leg je zelfs een landschap bij nacht vast in superieure beeldkwaliteit.

Slimme en supersnelle verbindingen tussen apparaten

De S-Pen debuteert op de Galaxy S21 Ultra 5G in de Galaxy S-serie met de technologie van Wacom. Van schetsen tot aantekeningen maken en van het bewerken van foto’s tot het ondertekenen van documenten. De S-Pen heeft zijn waarde al bewezen op de Galaxy Note en Galaxy Tab. Nu debuteert de populaire pen in de S-serie en maakt het gebruik van de Galaxy S21 Ultra 5G nóg comfortabeler. De S-Pen is los verkrijgbaar in een speciale case of je kunt een bestaande S-Pen van een Galaxy Note of Galaxy Tab gebruiken.

Voor een betere en snellere connectiviteit is de Galaxy S21 Ultra 5G een van de eerste smartphones die Wi-Fi 6E ondersteunt. Dat stelt je in staat om te genieten van meer bandbreedte en een snellere internetverbinding, dus je streamt en deelt content in een oogwenk. Zeker ook door 5G heb je nul vertraging bij het downloaden van video’s en verlopen je videoconferenties soepel.

Dankzij de ingebouwde Ultra-wideband mogelijkheden (UWB) in de Galaxy S21 Ultra 5G en S21+ 5G gebruik je je smartphone om compatible autodeuren te openen zonder je sleutels tevoorschijn te halen. En met SmartThings op Android Auto™ schakel je de Galaxy S21-serie 5G in om je slimme apparaten thuis vanuit je auto te bedienen. Zo kun je de temperatuur van je thermostaat alvast verhogen als je nog onderweg bent naar huis.

En omdat je ononderbroken, langdurige verbindingen nodig hebt in je hele ecosysteem van verbonden apparaten zoals de Galaxy Buds Pro, maakt de Galaxy S21 Ultra 5G gebruik van Dual Bluetooth®-technologie. Zo koppel je moeiteloos meerdere apparaten en verbruik je minder stroom.

Prestaties en beveiliging om blind op te vertrouwen

De Galaxy S21 Ultra 5G is voorzien van de nieuwste en meest geavanceerde smartphone-chipset in een Galaxy ooit. Dat zorgt voor een hogere snelheid, betere ondersteuning en meer energie-efficiëntie. Zodra de accu leeg dreigt te raken, heb je de Galaxy S21 Ultra 5G in slechts 30 minuten weer voor de helft opgeladen.

Nu onze smartphones zo belangrijk zijn, geldt hetzelfde voor de beveiliging. Die wordt verzorgd door Samsung Knox Vault, Samsungs eigen beveiligingsplatform op chipsetniveau (SoC). Met de toevoeging van fraudebestendig beveiligd geheugen aan de beveiligde processor maakt Samsung Knox Vault de Galaxy S21 Ultra 5G tot een soort Fort Knox – niemand komt erin zonder dat jij dat wilt.

De Galaxy S21 5G introduceert ook een andere tool om je privacy te beschermen. Zo kun je de locatie metagegevens van je foto’s verwijderen voordat je ze deelt. Met de nieuwe functie Private Share bepaal jij wie toegang krijgt tot de content die je verzendt, en hoe lang die beschikbaar blijft.

Lokale beschikbaarheid en verkoopadviesprijzen

De Samsung Galaxy S21 Ultra 5G is vanaf 29 januari in Nederland verkrijgbaar. De verkoopadviesprijzen bedragen € 1.249,- met 128 GB geheugen en 12 GB RAM, € 1.299,- met 256 GB geheugen en 12 GB RAM en € 1.429,- met 512 GB geheugen en 16 GB RAM. Het toestel komt beschikbaar in de kleuren Phantom Silver en Phantom Black. Exclusief via de Samsung e-store zijn ook de kleurvarianten Phantom Titanium, Phantom Navy en Phantom Brown beschikbaar.

Bij een pre-order van de Galaxy S21 Ultra 5G ontvang je bovendien de nieuwe Galaxy Buds Pro t.w.v. € 229,- en een Galaxy SmartTag t.w.v. € 29,99.