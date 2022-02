Samsung Galaxy S22 en S22+ zorgen voor revolutionaire camera-ervaring, overdag en ’s nachts

Samsung onthult de Galaxy S22 en S22+, twee vlaggenschipsmartphones die je creativiteit en zelfexpressie stimuleren. De dynamische camera’s met geavanceerde intelligente beeldverwerking maken elk moment episch. Het gedurfde, duurzame ontwerp maakt de Galaxy S22 en S22+ zowel mooi als milieubewust.

Samsungs meest intelligente camera ooit

Met de next-level camera’s op de Galaxy S22 en S22+ maak je altijd ultieme beelden. Met de revolutionaire nieuwe Nightography-functies van de Galaxy S22-serie, zoals de 23% grotere sensor dan de S21 en S21+ en de Adaptive Pixel-technologie, is je camera ontworpen om meer licht binnen te laten, details naar voren te brengen en kleuren vast te leggen waardoor je content eruit springt, zelfs in het donker1. Beide modellen hebben een krachtige 50 MP hoofdcamera, 10 MP telelens en 12 MP ultragroothoeklens. Zo zijn je opnamen altijd van de hoogste kwaliteit. Wanneer je video’s van je vrienden maakt, past de functie Auto Framing2 automatisch de focus van je camera aan, zodat je tot 10 mensen perfect in beeld krijgt. Zowel de Galaxy S22 als S22+ zijn uitgerust met VDIS-technologie. Die minimaliseert trillingen waardoor je zelfs onderweg scherp en steady beeldmateriaal maakt.

De Galaxy S22 en S22+ zijn uitgerust met Samsungs nieuwste AI-technologie. Zo maakt de AI Stereo Depth Map het supereenvoudig om perfecte portretfoto’s te maken en dankzij een geavanceerd AI-algoritme zien je onderwerpen er beter uit dan ooit. Hetzelfde geldt voor je favoriete harige vriend: de nieuwe portretmodus van de Galaxy S22/S22+ helpt te voorkomen dat de vacht van je huisdier in de achtergrond verdwijnt.

Kracht en prestaties die je leven bijhouden

De Galaxy S22 en S22+ zijn uitgerust met de eerste 4nm-processor op een Galaxy-smartphone ooit. In combinatie met Samsungs meest geavanceerde AI en ML tot nu toe zorgt die voor ongeëvenaarde prestaties. Of je het nu over streamen hebt of over productiviteit in het algemeen. Je smartphone is bovendien zo slim dat hij automatisch detecteert welke app je gebruikt en stuurt daar vervolgens de meeste energie naartoe. Streamen, browsen, navigeren – het ging nog nooit zo soepel als op de nieuwe Galaxy S22-serie.

Om dat allemaal bij te benen, heb je een bliksemsnelle processor nodig. De Galaxy S22 heeft dan ook een robuuste batterij die de hele dag meegaat3 en een 25W snellader4. De Galaxy S22+ gaat zelfs langer dan een dag mee op een enkele oplaadbeurt en heeft een 45W snellader5.

De Galaxy S22 en S22+ zijn uitgerust met een scherm om van te watertanden. Of je nu streamt of gamet, het Dynamic AMOLED6 2X scherm ziet er waanzinnig uit. De S22 heeft een 6,1 inch scherm en de Galaxy S22 een 6,6 inch7 scherm. De intelligente technologie Vision booster past je scherm automatisch aan op de verlichting om je heen. Gevolg: optimaal kleurcontrast en je favoriete content op z’n best. Ook de schermhelderheid is superieur door verbeteringen in de hardware. De S22 heeft een piekhelderheid van 1,300 nits en die van de S22+ zelfs 1,750 nits.

Met de S22 en S22+ ben je altijd verbonden. Zo geniet je van Google Duo8 live-delen9 om foto’s in de Galerij te bekijken met vrienden. Of maak in Samsung Notes met collega’s aantekeningen van meetings, zelfs als jullie ergens anders zijn.

Perfect en duurzaam design

De camera van zowel de Galaxy S22 als de S22+ gaat dankzij het iconische Contour Cut-ontwerp van de S-serie naadloos in de behuizing op. De verfijnde look wordt nog eens versterkt door het opvallend platte beeldscherm en de luxe afwerking. De camerabehuizing matcht perfect bij de kleur van het slanke en symmetrische metalen frame. Zowel de Samsung Galaxy S22 als S22+ zijn beschikbaar in de kleuren Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold10.

De Galaxy S22-serie van Samsungs is de meest duurzame S-serie tot nog toe. De Galaxy S22 en S22+ zijn de eerste modellen in de S-serie die zijn gemaakt van Armor Aluminium. Dat is onze sterkste aluminiumbehuizing. Het zijn daarnaast de eerste smartphones die zijn voorzien met het nieuwe Corning® Gorilla® Glass Victus®+. Zowel de voor- als achterkant zijn gemaakt van dit stevige glas, zodat je je minder zorgen hoeft te maken als je je toestel per ongeluk laat vallen.

Maar we gaan natuurlijk verder dan hardware alleen. Samsung doet er alles aan om je de best mogelijke mobiele prestaties en ervaring te bieden, daarom wordt de hele Galaxy S22-serie ondersteund door maximaal vier generaties Android OS-upgrades11. Zo kunnen miljoenen Galaxy-gebruikers langer profiteren van de nieuwste beveiliging, productiviteit en andere nieuwe functies. Het opschalen gebeurt over de volle breedte van de line-up en zo ben je altijd volledig ondersteund in het hele Galaxy-ecosysteem.

Het is eenvoudig om je smartphone helemaal eigen te maken. Gebruik Samsungs heldere en intuïtieve nieuwe One UI-gebruikersinterface bij het customizen van de look & feel van je startscherm en widget. Kies de pictogramkleuren, widgets, kleurenpalet, etc. die helemaal bij je passen. One UI geeft je ook toegang tot een schat aan emojis, GIFs en stickers. Zo kun je direct communiceren zonder een woord te typen12.

Help mee een duurzamere toekomst op te bouwen met Galaxy for the Planet

Plasticvervuiling vormt een ernstige bedreiging voor onze aarde en met name afgedankte visnetten zijn schadelijk voor het leven in zeeën en oceanen. Door samen te werken met toonaangevende instanties helpt Samsung afgedankte visnetten terug te vinden en krijgen deze visnetten13 een tweede leven als onderdeel van smartphones. Zo bestaat de key bracket van de Galaxy S22-serie voor 20% uit gerecycled plastic uit de oceaan14. Voor andere onderdelen, zoals de speakermodule en de aan/uit- en volumetoetsen, zijn PCR-materialen gebruikt.

De verpakkingen van de Galaxy S22 bestaan voor 100% uit gerecycled papier, terwijl de beschermlaag bestaat uit gerecycled plastic. Iedere smartphone hoes is ontworpen met UL-gecertificeerde, milieuvriendelijke materialen15, zoals PCR-plastic. Al deze initiatieven maken deel uit van het project Galaxy for the Planet.

Beveiliging waarop je kunt vertrouwen

De Galaxy S22-serie is beveiligd met Samsungs Knox Vault. Dit beveiligingsplatform heeft een veilige processor en geheugen dat gevoelige gegevens, zoals je wachtwoorden, biometrische gegevens of Blockchain-sleutels, isoleert van het hoofdbesturingssysteem van de telefoon. Met One UI’s privacy dashboard en Indicator is het eenvoudig om te zien welke apps toegang willen tot je gegevens en camera, en jij bepaalt per app of je dat toestaat of weigert. De Galaxy S22-serie introduceert ook verschillende nieuwe beveiligingsfuncties, zoals ARM micro architecture, die cyberaanvallen op je besturingssysteem en geheugen helpt te voorkomen.

Blijf verbonden met het Galaxy-ecosysteem

Naast de nieuwe S22-serie introduceert Samsung een nieuwe lijn tablets en een pakket updates voor de Galaxy Watch4, zodat je als Galaxy-gebruiker voorzien bent van alles wat je nodig hebt. De Galaxy Tab S8-serie ­– bestaande uit de Tab S8, Tab S8+ en Tab S8 Ultra – is Samsungs meest veelzijdige tablet line-up ooit. Gebouwd en ontworpen om te voldoen aan de steeds veranderende behoeften van mensen die werken, studeren, entertainment zoeken en creëren.

Beschikbaarheid en verkoopadviesprijzen

Vanaf 11 maart zijn de Galaxy S22 en Galaxy S22+ beschikbaar. De modellen verschijnen in de volgende kleuren en geheugenopties:

Galaxy S22 : Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold voor verkoopadviesprijzen van € 849,- (128GB) en € 899,- (256GB) – beide modellen met 8GB RAM

: Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold voor verkoopadviesprijzen van € 849,- (128GB) en € 899,- (256GB) – beide modellen met 8GB RAM Galaxy S22+: Phantom Black, Phantom White, Green en Pink Gold voor verkoopadviesprijzen van € 1049,- (128GB) en € 1.099,- (256GB) – beide modellen met 8GB RAM

Samsung Care+[16], een speciale productondersteuningsservice voor onopzettelijke schade, reparaties en meer, zal beschikbaar zijn voor de Galaxy S22-serie.

1 Adaptive Pixel werkt alleen met foto’s in hoge resolutie.

2Auto Framing is alleen beschikbaar in Video mode. Auto Framing moet zijn ingeschakeld voordat je gaat opnemen. Het kan zijn dat sommige resoluties en ratio’s niet worden ondersteund. Het kan zijn dat bepaalde functies niet beschikbaar zijn als Auto Framing aanstaat. Alleen mensen worden herkend – en er is een grens aan de hoeveelheid mensen die wordt herkend. Beschikbaar op Samsung Camera, BlueJeans, Google Duo, Meta Messenger, Google Meet, New Knox Meeting, Microsoft Teams, Cisco Webex Meet en Zoom. Auto-framing is beschikbaar op geselecteerde lenzen.

3Afgezet tegen het gebruik door een gemiddelde gebruiker. Onafhankelijk vastgesteld door Strategy Analytics tussen 8-12 en 20-12-2021 in de VS en het VK met pre-release versies SM-S901, SM-S906, SM-S908 onder standaardinstellingen met gebruikmaking van 5G Sub6 netwerken (NIET getest op 5G mmWave netwerk). Werkelijk batterijverbruik varieert per netwerk, de gebruikte functies en apps, hoeveelheid telefoontjes en berichten, aantal keer opladen en nog vele andere factoren.

4Wandoplader wordt apart verkocht; gebruik alleen door Samsung goedgekeurde opladers en kabels. Gebruik geen incompatibele, versleten of beschadigde batterijen, opladers of kabels om letsel of schade aan uw apparaat te voorkomen.

5Snellader wordt apart verkocht.

6Het Dynamic AMOLED 2x display met Vision booster op de Galaxy S22 en S22+ is gecertificeerd door VDE Germany voor 100 procent Mobile Color Volume in de kleurenrange DCI-P3, wat betekent dat beelden niet vervagen en je ongelooflijk levendige kleuren krijgt, ongeacht verschillende helderheidsniveaus. Het scherm heeft een piekhelderheid tot 1750 nits op de Galaxy S22+ en 1300 nits op de Galaxy S22, waardoor het contrast tussen donkere en licht delen van digitale content verbetert met als gevolg betere beeldkwaliteit, met een 3,000,000:1 contrastratio op de Galaxy S22+ en een 2,000,000:1 contrastratio op de Galaxy S22.

7Schermafmetingen zijn diagonaal; het daadwerkelijke zichtbare gebied is kleiner door de afgeronde hoeken en het cameragat.

8 De apps die je momenteel kunt delen tijdens Google Duo video calls zijn Google Arts & Culture, Google Maps, JamBoard, Samsung Notes, Samsung Gallery en YouTube.

9Google Duo is een trademark van Google LLC. Live sharing host is op het moment van de lancering beschikbaar voor gebruikers van de Galaxy S22-serie en Galaxy Tab S8-serie en komt later ook beschikbaar op andere Galaxy-devices met Android 12. Het kan dat je moet upgraden naar de nieuwste Google Duo-app om live sharing te kunnen gebruiken. De Google Duo-app beschikbaarheid kan per markt variëren. Vereist optimale netwerkverbinding.

10Beschikbaarheid kan variëren per markt.

11Beschikbaarheid en verschijning van de Android OS-upgrades en -functies kunnen variëren per model en markt. Modellen die momenteel voor vier generaties Android OS-upgrades geschikt zijn: Galaxy S22-serie (S22/S22+/S22 Ultra), S21-serie (S21/S21+/S21 Ultra/S21 FE), Z Fold3, Z Flip3, en Tab S8-serie (Tab S8/Tab S8+/Tab S8 Ultra).

12Soms zijn er extra kosten.

13Afgedankte visnetten verkrijgt Samsung via partners die samenwerken met lokale vissers, die ze opvissen uit de Indische Oceaan en kustgebieden in die buurt. Samsung haalt niet zelf direct visnetten uit de oceaan.

14Het gaat om plastic afval in alle maten (micro-plastics, mezzo-plastics en macro-plastics), dat gevonden wordt binnen een straal van 50 kilometer in gebieden waar afvalbeheer niet bestaat of erg inefficiënt is.

15 Wordt apart verkocht.

16 De dekking van Samsung Care+ kan per land (regio) verschillen en er kunnen eigen risico’s van toepassing zijn. Ga voor meer informatie naar www.samsung.com/samsung-care-plus/.