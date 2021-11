Samsung lanceert Galaxy M52 5G

Samsung breidt zijn M-serie uit met de Galaxy M52 5G. De meest gestroomlijnde en krachtigste smartphone uit de M-serie komt eind november beschikbaar in Nederland. De smartphone is met 7,4 millimeter extreem slank en heeft een 6nm Snapdragon 778G processor, FHD+ super AMOLED+ 120Hz display en een accu van 5000mAH. De Galaxy M52 5G biedt de perfecte mix ​​van stijl en inhoud.

Met een body van maar 7,4 millimeter is de Galaxy M52 5G de dunste smartphone in de M-serie. Hij is zelfs 21% slanker dan zijn voorganger en weegt niet meer dan 173 gram. Het toestel ligt lekker in de hand en is verkrijgbaar in de kleuren zwart, lichtblauw en wit.

De Snapdragon 778G-processor op de Galaxy M52 zorgt niet alleen voor snelle prestaties, maar dankzij de 6nm-chipset is de energie-efficiëntie ook stukken beter. De processor presteert aanzienlijk beter dan zijn voorganger: 40% betere CPU, 40% betere GPU en 2 keer betere AI-prestaties.

De Galaxy M52 5G heeft een 6,7 inch FHD+ sAMOLED+ Infinity-O-scherm met een verversingssnelheid van 120 Hz. Zo geniet je van een supersoepele weergave van films en games, hoe snel de actie ook is. Het Gorilla Glass 5-display biedt bescherming tegen valschade. Verder maakt Dolby Atmos (bedrading of Bluetooth) met een verbluffende geluidskwaliteit je entertainmentervaring compleet.

De smartphone is uitgerust met de beste triple camera set-up in zijn klasse. De 64 MP-hoofdcamera aan de achterkant maakt kristalheldere foto’s, terwijl je met de 12 MP Ultra Wide Camera extra veel in beeld brengt. De 5 MP-macrolens zorgt voor gedetailleerde close-ups en de 32 MP-camera aan de voorkant staat garant voor briljante selfies.

Samsungs nieuwste telg in de M-serie is voorzien van een 5000mAh-accu. Met deze krachtpatser kun je lang vooruit en hoef je je geen zorgen te maken over opladen. Je kunt 81 uur muziek afspelen, 48 uur bellen en 20 uur lang video’s afspelen. Met 25W (1) fast charging voorzie je je smartphone van een snelle powerboost.

De Galaxy M52 5G beschikt over beveiligingsplatform Samsung Knox. Op die manier zijn je gegevens beschermd tegen malware en andere bedreigingen, terwijl ook je privacy gegarandeerd is. Met de Alt Z-functie schakel je moeiteloos tussen je openbare- en privémodus; een simpele dubbelklik op de zijknop is al voldoende.

De Galaxy M52 5G wordt standaard geleverd met Android 11 OS en ondersteunt One UI 3.1, wat handig is om meerdere taken op één scherm uit te voeren.

Prijs en beschikbaarheid

De Galaxy M52 5G (6GB RAM en 128GB opslagcapaciteit) komt eind november uit voor een adviesprijs van € 379,- en zal alleen online verkrijgbaar zijn.