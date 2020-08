Samsung onthult vijf nieuwe Galaxy-toestellen

Vandaag onthulde Samsung tijdens zijn allereerste virtuele Galaxy Unpacked-event de nieuwe reeks aan Galaxy-producten. Tijdens de virtuele show toonde het merk de Galaxy Note20 en Galaxy Note20 Ultra, die samen de krachtigste Note line-up tot op heden vormen. Met de Tab S7 en S7+ verschijnen er binnenkort twee veelzijdige tablets die de mogelijkheden van een PC combineren met de flexibiliteit en connectiviteit van een smartphone. De Galaxy Watch3 is een premium smartwatch met geavanceerde gezondheidsfuncties, terwijl de Galaxy Buds Live stijlvolle oordopjes zijn met fenomenaal geluid. Met de Galaxy Z Fold2 presenteert Samsung de volgende generatie opvouwbare smartphones met tal van vernieuwingen.

“Nooit eerder in de geschiedenis hebben we zoveel te danken gehad aan technologie,” zegt Gerben van Walt Meijer, Marketing Manager Mobile van Samsung Nederland. “Ook in deze bijzondere tijd blijven we met elkaar verbonden en inspireren we elkaar op tal van manieren. Bij Samsung hebben we altijd de visie gehad dat we met al onze innovaties het leven van mensen makkelijker willen maken. De vijf nieuwe krachtige apparaten, als onderdeel van het Galaxy-ecosysteem, werken naadloos met elkaar samen en helpen jou om overal het maximale uit te halen”.

Galaxy Note20-serie

De Galaxy Note20-serie is de krachtigste Note-serie tot nu toe. Deze smartphone is een ‘productiviteitscentrale’ die als een computer werkt en waarmee je kunt gamen als een pro. De serie bestaat uit twee types. De Galaxy Note20 Ultra is speciaal ontworpen voor Note-fans die alleen genoegen nemen met het beste van het beste in termen van kracht en productiviteit. De Galaxy Note20 richt zich op een breder publiek, met het doel om zowel werk als plezier te optimaliseren.

Power to Work

Waar je ook bent, met de Galaxy Note20-serie krijg je meer gedaan in minder tijd en til je jouw productiviteit naar een hoger niveau. Sinds de functies in 2011 op de Note werden geïntroduceerd, bieden de S Pen en Samsung Notes een natuurlijke schrijfervaring met allerlei digitale extra’s. Deze kenmerkende Note-features zijn nog verder uitgebreid op de Note20-serie. De jarenlange samenwerking tussen Microsoft en Samsung zorgt ervoor dat de Galaxy Note20 en je Windows-pc naadloos samenwerken.

Geavanceerde S Pen : De verbeterde S Pen levert op de Note20-serie de ultieme schrijfervaring. Je legt je ideeën eenvoudig vast en met de nieuwe S Pen-functie Anywhere-actions is navigeren eenvoudiger dan ooit. Ongeacht de app die je gebruikt.

Power to Play

De samenwerking van Samsung met Microsoft is óók goed voor alle entertainment op de Galaxy Note20-serie. Dompel je bijvoorbeeld onder in de meest krachtige mobiele game-ervaring op een Samsung-smartphone ooit. De Galaxy Note20-serie bulkt van de next-level performances en de connectiviteit is uitmuntend. Ook heeft de smartphone het beste display dat Samsung ooit lanceerde. Je maakt met de Note20-serie probleemloos geweldige foto’s en video’s en multitasken is nog eenvoudiger.

Xbox-games op de Galaxy Note20-serie : Met de Note20-serie heb je direct toegang tot meer dan 100 populaire games.”We zijn verheugd over de aankondiging van cloud gaming als onderdeel van Xbox Game Pass Ultimate, waar gamers in Nederland en de rest van de wereld toegang tot krijgen. Samsung is een wereldleider in mobiele technologie en we kunnen niet wachten tot hun klanten vanaf 15 september meer dan 100 geweldige games rechtstreeks vanuit de cloud op de Galaxy Note20 en Tab S7 spelen.” – Nicholai Hamre, Senior Xbox Category Management Lead Nordics en Benelux. Door supersnelle 5G (3) met extreem lage latentie en Wi-Fi 6 met geoptimaliseerde gaming latentie is het gamen zelf onovertroffen. Ook doordat je speelt op een groot scherm en doordat de Note20 de snelste processor ooit in een Galaxy aan bord heeft. Met de Note20 series bezit je een pro-gaming set-up op zakformaat.

Voortbouwen op de Power en Performance Legacy

Met eerdere modellen heeft de Galaxy Note zijn status als de ultieme power phone al gevestigd en de Note20-serie bouwt voort op die legacy. Het is de krachtigste Note tot nu toe.

De Galaxy Note20-serie heeft de snelste processor van alle Galaxy-devices. Het bevat baanbrekende technologie en levert de beste mobiele ervaringen, zonder compromissen te doen aan het iconische, tijdloze en duurzame ontwerp. Zowel de Galaxy Note20 als de Note20 Ultra verschijnen in een nieuwe Mystic Bronze-kleur. Deze stijlvolle, neutrale tinten overstijgen alle trends.

De Galaxy Note20 Ultra biedt een primeur met het levendige en heldere Dynamic AMOLED 2X-display met 120Hz-verversingssnelheid. Zo ben je verzekerd van extreem soepele beelden, terwijl de lichtinstellingen op het scherm zich automatisch aanpassen aan de content om zo batterijduur te sparen. De batterij zelf laadt supersnel op, want al in 30 minuten (6) is de Note20 voor meer dan 50% opgeladen.

Met de Note20-serie verstevigt Samsung zijn baanbrekende leiderschapsfunctie als het gaat om 5G. De smartphone is supersnel met een extreem lage latentie door zelf automatisch hogesnelheidsnetwerken op te zoeken. In combinatie met het stabiele Wi-Fi 6 netwerk geniet je optimaal van verschillende streamingdiensten. Verder kun je er zeker van zijn dat hardware en software optimaal zijn beveiligd met Samsung Knox.

Met de functie Nearby Share op de Note20-serie deel je sneller en eenvoudiger dan ooit naar een ander UWB-compatibel Galaxy-device (7). Andere gebruikers in je buurt komen automatisch bovenin je deelvenster te staan. Toekomstige UWB-functionaliteiten helpen straks ook om dingen nauwkeuriger te vinden met AR-technologie en bijvoorbeeld je huis te ontgrendelen met een digitale sleutel.

Nieuwe ervaringen met het verbonden Galaxy-ecosysteem

Samsung-devices en – services zijn zo ontworpen dat ze moeiteloos samenwerken. Door de Galaxy Note20 te koppelen aan de andere nieuwe Galaxy-devices werk je nóg efficiënter en geniet je optimaal van je entertainment. Dat geldt bijvoorbeeld voor de combinatie met Galaxy Tab S7, Tab S7+ en Galaxy Buds Live, terwijl je met de Galaxy Watch3 de baas bent over je eigen fitheid en gezondheid.

Galaxy Tab S7 en Tab S7+

De Galaxy Tab S7 en Tab S7+ zijn twee veelzijdige tablets die de mogelijkheden van een PC combineren met de flexibiliteit van een tablet en de connectiviteit van een smartphone. Met de nieuwste processor en 5G-connectiviteit verschijnen de tablets met displays van respectievelijk 11 inch en 12,4 inch. De refresh rate is bij allebei 120 Hz.

Galaxy Tab S7 en Tab S7+ komen beschikbaar met een toetsenbord (apart verkrijgbaar), geüpgradede S Pen en Samsung Notes en bieden zo een PC-achtige ervaring. Op die manier krijg je meer gedaan in minder tijd. In combinatie met teken- en notitie-apps als Clip Studio Paint, Canva en Noteshelf (8) haal je het maximale uit de S Pen.

De Galaxy Tab S7 en S7+ zijn vanaf 21 augustus beschikbaar, in de kleuren Mystic Black, Mystic Bronze en Mystic Silver. De tablets worden standaard geleverd met 128 GB opslaggeheugen. Je kunt daarnaast kiezen voor varianten met 256 GB geheugen. De Galaxy Tab S7 Wi-Fi-versie heeft een verkoopadviesprijs van € 699,- en de LTE-versie kost € 799,-. De Galaxy Tab S7+ heeft een verkoopadviesprijs van € 899,- (Wi-Fi) en € 1.099,- (5G).

Galaxy Watch3

De Galaxy Watch3 is een ideaal hulpmiddel voor het managen van je routines en het bereiken van je fitnessdoelen. Met de smartwatch wordt het eenvoudiger om je gezondheid op dagelijkse basis te monitoren. De Galaxy Watch3, die is gemaakt van hoogwaardige materialen, combineert het vakmanschap van een luxueus horloge met ultiem draagcomfort.

De smartwatch ziet er niet alleen mooi uit, hij is tegelijkertijd het middelpunt van jouw persoonlijke wellness-experience. Aan boord bevindt zich namelijk Samsungs meest uitgebreide toolset aan gezondheidsfuncties ooit. Met geavanceerde sensortechnologie meet de Galaxy Watch3 je zuurstofsaturatie, accurate bloeddruk en hartfilmpjes (9). Bij een harde val – of dat nu buiten-of binnenshuis is – constateert de valdetectiefuntie (10) dat en stuurt direct een SOS-bericht naar je contactpersonen voor noodgevallen.

De Galaxy Watch3 is beschikbaar vanaf 7 augustus voor een verkoopadviesprijs van € 429,- (41 mm) en € 459,- (45 mm). De Galaxy Watch3 van 41 mm is verkrijgbaar in de kleuren Mystic Silver en Mystic Bronze. De 45 mm is verkrijgbaar in de kleuren Mystic Black en Mystic Silver. Later dit jaar komt ook een premium titaniumversie beschikbaar, in de kleur Mystic Black, voor een verkoopadviesprijs van € 649,-.

Galaxy Buds Live

De Galaxy Buds Live hebben een iconisch design en comfortabele pasvorm. Dankzij de combinatie van AKG’s geluidsexpertise met een grotere 12mm-luidspreker en baskanaal klinkt het geluid diep en rijk. De oordopjes hebben drie microfoons. Of je nu met iemand praat of luistert naar je favoriete artiest, je hebt het gevoel dat je in dezelfde ruimte bent.

De Galaxy Buds Live hebben actieve ruisonderdrukking (Active Noise Cancellation) (11). Zo bepaal jij welke geluiden je wel en welke je niet toelaat. Verdwaal in een luisterboek, zonder de aankondiging van de conducteur te missen.

De Buds Live zijn voorzien van een lange accuduur van zo’n 6 uur. Met de charging case kun je nog veel langer genieten van jouw favoriete afspeellijst. Door tussentijds te laden kun je hiermee het gebruik tot wel 15 uur verlengen (12). Ook hebben de Buds Live een snelle oplaadfunctie, waarmee je na slechts 5 minuten laden al 1 uur speeltijd hebt (13).

Vanaf 21 augustus zijn de Galaxy Buds Live in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Mystic Black, Mystic Bronze en Mystic White, voor een verkoopadviesprijs van € 189,-.

Nieuwe mogelijkheden ontdekken met Galaxy Z Fold2

Samsung blijft innoveren in een volledig nieuwe categorie mobiele apparaten, door de volgende generatie opvouwbare apparaten te introduceren: Galaxy Z Fold2. Het is een grote stap voorwaarts doordat de feedback op de twee eerdere foldables hebben geleid tot belangrijke upgrades en nieuwe functies.

De Galaxy Z Fold2 heeft twee vrijwel randloze Infinity-O schermen. De Cover Screen is 6,2 inch en het hoofdscherm 7,6 inch, wat allebei groter is dan op de Galaxy Fold. Met het strakke ontwerp en de verfijnde techniek verschijnt de Galaxy Z Fold2 in de kleuren Mystic Black en Mystic Bronze.

Samsung bouwt met partners Google en Microsoft verder aan de creatie van een ongeëvenaarde opvouwbare ervaring. Met de Galaxy Z Fold2 blijft Samsung tegelijkertijd inspireren en de grenzen opzoeken van wat er allemaal mogelijk is voor de opvouwbare categorie.

Beschikbaarheid

De Galaxy Note20 en Galaxy Note20 Ultra zijn vanaf 21 augustus verkrijgbaar voor een verkoopadviesprijs van € 1.049,- voor de Galaxy Note20 (5G met 256 GB), € 1.299,- voor de Galaxy Note20 Ultra (5G met 256 GB geheugen) en € 1.399,- voor de Galaxy Note20 Ultra 5G met 512 GB geheugen (exclusief verkrijgbaar in de Samsung Experience Store en Samsung e-store). De Galaxy Note20 is beschikbaar in de kleuren Mystic Bronze, Mystic Grey en Mint (exclusief verkrijgbaar in de Samsung Experience Store en Samsung e-store). De Galaxy Note20 Ultra is beschikbaar in de kleuren Mystic Bronze en Mystic Black.