Giulia GTA: de Alfa Romeo legende keert terug

110 jaar na de oprichting keert Alfa Romeo terug naar zijn oorsprong en brengt het opnieuw een auto uit die bekend staat als een van legendes uit de autowereld. Een auto die een mijlpaal is in de geschiedenis van de autosport: de Giulia GTA.

Vanuit technisch oogpunt en qua concept is de nieuwe Giulia GTA geïnspireerd door de Giulia GTA uit 1965: de ‘Gran Turismo Alleggerita’, die over de hele wereld sportieve successen boekte. De GTA werd door Autodelta ontwikkeld op basis van de Giulia Sprint GT.

De Giulia GTA is gebaseerd op de Giulia Quadrifoglio en het model is uitgerust met een krachtigere versie van de Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo-motor, met een vermogen dat tot 540 pk (397 kW) is gestegen. Dankzij het gebruik van ultralichte materialen profiteert de Giulia GTA van een gewichtsreductie van 100 kg in vergelijking met de Giulia Quadrifoglio en beschikt hij over een bijzonder gunstige gewicht/vermogensverhouding van 2,82 kg/pk, waarmee de Giulia GTA de beste in zijn klasse is.

Daarnaast zijn ook specifieke technische oplossingen ontwikkeld voor andere aspecten, zoals aerodynamica, wielgeometrie en weggedrag.

Spotlight is ook gericht op de beroemde GTAm-variant. De GTAm is de ultieme 100% ‘street legal’-versie van de GTA en deze variant wordt gekenmerkt door twee racestoelen, een rolbeugel en zespunts-veiligheidsgordels.

Alfa Romeo accepteert vanaf heden bestellingen op de Giulia GTA en GTAm, die in slechts 500 gecertificeerde en genummerde exemplaren beschikbaar zijn. Voor de gelukkige kopers heeft Alfa Romeo een exclusieve klantbeleving ontwikkeld, met een één-op-één verkoopproces en een speciaal welkomstpakket.

Van de vele bijzondere dimensies van het merk Alfa Romeo, is er een die zich echt onderscheidt in het totale panorama van de autowereld: het onnavolgbare vermogen om aspecten te combineren die onverenigbaar lijken. Alfa Romeo heeft een unieke geschiedenis en het merk zal op 24 juni een bijzondere mijlpaal bereiken: het bestaat dan 110 jaar en in die periode hebben ingenieurs en ontwerpers altijd naar innovatie gestreefd. Deze solide wortels versterken de legende van een merk dat gewend is mensen te verbazen door zichzelf en zijn producten voortdurend te vernieuwen, waarbij men altijd trouw is gebleven aan zijn DNA. En de levensader die door deze wortels stroomt, herbergt ook nog een andere uitzonderlijke alchemie: een perfecte combinatie van sportiviteit en elegantie. Hierdoor voelt elke Alfa Romeo zich volledig thuis op zowel een racecircuit als een concours d’elegance. In de loop der jaren heeft deze combinatie enkele van de meest iconische voertuigen voortgebracht die ooit zijn gemaakt. Ter gelegenheid van de 110e verjaardag verrast Alfa Romeo met een auto die niet alleen een terugkeer naar de oorsprong van het merk representeert, maar ook hulde brengt aan een van de meest tot de verbeelding sprekende Alfa Romeo’s: de Giulia GTA.

Een set letters met een legendarische betekenis: GTA

De lettercombinatie GTA staat voor ‘Gran Turismo Alleggerita’ (alleggerita is de Italiaanse term voor ‘lichter gemaakt’) en is ontstaan in 1965 met de komst van de Giulia Sprint GTA, een speciale versie van de Sprint GT. De als pure sportwagen ontworpen GTA werd dat jaar op de RAI-autotentoonstelling in Amsterdam gepresenteerd. De carrosserie van de Giulia Sprint GT was bij de GTA vervangen door een identieke versie in aluminium, wat een totaalgewicht van 745 kg opleverde tegen 950 kg voor de GT-versie. Een tweede verschil betrof de 1570 cm3 motor met dubbele bovenliggende nokkenas die, in de Stradale- of straatuitvoering met dubbele ontsteking, een indrukwekkend vermogen van 115 pk bereikte. De technici van Autodelta, het officiële Alfa Romeo-raceteam, kozen de auto als basis voor de toerwagenklasse en wisten zijn vermogen tot 170 pk op te voeren. Het model boekte onmiddellijk succes in races: zo werd de GTA driemaal achtereen Europees kampioen in de constructeursklasse, veroverde hij tientallen nationale titels en won hij honderden individuele races in alle werelddelen. En de manier waarop het racemodel het imago van het hele Alfa Romeo-gamma verhoogde, was ook indrukwekkend: zo werd op grond van de successen van de Giulia Sprint GTA de reclameslogan “Een overwinning per dag in je dagelijkse auto” bedacht. De GTA werd het onbetwiste icoon van Alfa Romeo’s sportiviteit en de type-aanduiding GTA werd zo succesvol dat het publiek het al snel associeerde met alle sportief getinte auto’s van Alfa Romeo.

De legende herleeft met high-tech oplossingen

Voor de lancering van de exceptionele Giulia GTA wil Alfa Romeo breken met een paar algemeen geldende regels: het is niet van plan over het verleden te praten en vooral niet over de eigen historie, terwijl het ook geen verjaarscadeaus wenst te ontvangen. In plaats daarvan geeft het de voorkeur aan een geschenk voor Alfa-liefhebbers door de Giulia GTA te presenteren. De komst van de GTA is een echte terugkeer naar de wortels van Alfa Romeo. Wortels die diep geplant zijn in de wereld van prestaties en ‘grand tourisme’.

Specifieke technische constructies en functionele stijl

De Giulia GTA is direct herkenbaar aan zijn exclusieve design dat zowel esthetisch als functioneel is in termen van prestaties: de nieuwste Alfa Romeo is geen oefening in stijl, maar een auto met een hoog prestatieniveau dat is afgeleid van een seriemodel, de bijzondere Giulia Quadrifoglio. De Alfa Romeo-ingenieurs hebben zich ingespannen om de aerodynamica en het rijgedrag te verbeteren, maar bovenal hebben ze veel werk gemaakt van het terugdringen van het gewicht. Precies dezelfde richtlijnen werden in 1965 gevolgd bij de ontwikkeling van het oermodel van de Giulia GTA. Veel aandacht is besteed aan het bestuderen van de actieve aerodynamica om de downforce te vergroten. Bij deze oplossingen is technische know-how gebruikt die rechtstreeks afkomstig is uit de Formule 1, dankzij de synergie met Sauber Engineering en het gebruik van de Sauber Aerokit. Deze werkwijze is ook gevolgd bij het ontwerpen van de zijskirts, de specifieke achterspoiler en de actieve frontsplitter. Het uit titanium vervaardigde centrale uitlaatsysteem van Akrapovič, dat in de carbon achterdiffusor is geïntegreerd, is eveneens nieuw, net als de 20-inch velgen met centrale bevestiging die voor het eerst op een sedan worden toegepast. De wegligging is verbeterd door zowel voor als achter de spoorbreedte met 50 mm te vergroten en een nieuwe set veren, schokdempers en silent-blocs voor de wielophangingssystemen te ontwikkelen. Bij de GTAm zijn de aerodynamische aspecten tot in het extreme geoptimaliseerd door toepassing van een grotere frontsplitter en een carbon achtervleugel. Deze zorgen voor een hogere, perfect uitgebalanceerde neerwaartse druk bij hoge snelheden. De geheel uit aluminium vervaardigde Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo-motor, die in standaardconfiguratie al een maximum vermogen van 510 pk (375 kW) levert, behaalt in de Giulia GTA maar liefst 540 pk (397 kW). Deze opmerkelijke vermogenswinst is te danken aan het nauwgezette ontwikkelings- en afstelwerk door de Alfa Romeo-ingenieurs. Hetzelfde team is er ook in geslaagd de positieve invloed van het nieuw geïnstalleerde Akrapovič-uitlaatsysteem te optimaliseren. Dit van titanium gemaakte centrale uitlaatsysteem staat ook garant voor een onmiskenbaar sportief geluid. In het interieur van de GTA vallen diverse nieuwe details op, zoals de bekleding in 100% Alcantara® op het dashboard, de portierpanelen, het handschoenenkastje, de portierstijlen en de middelste banen van de stoelen. In de GTAm-versie wordt op nog uitgebreidere schaal gebruikt gemaakt van Alcantara®. Hier is de achterbank verwijderd, waardoor er ruimte is voor een volledig gestoffeerd ‘bassin’, voorzien van speciale ruimtes voor het opbergen van helmen en een brandblusser. De nieuwe opbergruimtes van matzwart carbon geven het interieur een karakteristieke technische en esthetische elegantie. In de nieuwe GTAm verschilt het interieur verder van de GTA doordat het over een rolbeugel beschikt en geen portierpanelen en achterbank bevat, terwijl de portieren met een riem worden geopend in plaats van met een handgreep. Ook dit detail is duidelijk geïnspireerd door de racewereld.

Excellente gewicht/vermogensverhouding

Maar alleen vermogen is niet voldoende om buitengewone prestaties te garanderen. Er is nauwgezet naar gestreefd om het gewicht van de auto te verminderen en dit afslankproces heeft indrukwekkende resultaten opgeleverd: de totale gewichtsvermindering bedraagt 100 kg, wat voor een belangrijk deel te danken is aan de toepassing van lichtgewicht materialen, waaronder carbon voor de cardanas, de motorkap, het dak, de voorbumper, de voorwielkasten en de binnenschermen van de achterwielkasten. In het sportieve interieur van de GTAm worden bovendien racestoelen met carbon schaal toegepast, in combinatie met zespunts Sabelt-veiligheidsgordels. Naast carbon zijn ook andere lichtgewicht materialen toegepast, zoals aluminium voor de motor, de portieren en de wielophanging, terwijl veel andere onderdelen in composietmaterialen zijn uitgevoerd. In de GTAm is daarnaast gebruik gemaakt van Lexan, een uniek hars uit de familie van de polycarbonaten. Dit ultralichte, rechtstreeks uit de racewereld stammende materiaal is gebruikt voor de constructie van de zij- en achterruitframes, wat een verdere gewichtsreductie opleverde. Het resultaat is een gewicht van ongeveer 1.520 kg. In combinatie met de toename van het vermogen tot 540 pk (397 kW), brengt dit de gewicht/vermogensverhouding op 2,82 kg/pk. Een uitmuntende waarde die garant staat voor uitstekende prestaties. Zo is de Giulia GTAm in staat om razendsnel van 0 naar 100 km/h te accelereren. Dankzij het Launch Control-systeem kan de stopwatch al bij 3,6 seconden worden ingedrukt. Anders dan de GTA, is de GTAm een tweezits-configuratie die desalniettemin is goedgekeurd voor gebruik op de openbare weg, Met zijn geprononceerde frontsplitter en grote carbon achtervleugel representeert de GTAm de ultieme expressie van sportiviteit. De GTA-uitvoering beschikt over hetzelfde vermogen, maar biedt plaats aan vier personen en heeft geen rolbeugel, terwijl de spoiler en frontsplitter zijn afgestemd op dagelijks gebruik op de openbare weg. De GTA heeft verder dezelfde portierpanelen, stoelen en ruiten als de Giulia Quadrifoglio. Het resultaat is een echte supercar voor dagelijks gebruik.

Een voorrecht voor 500 gelukkige klanten…

De Alfa Romeo Giulia GTA en zijn ultrasportieve tegenhanger, de Giulia GTAm, worden in een beperkte serie van in totaal 500 stuks gebouwd. Alle exemplaren worden genummerd en gecertificeerd en zullen, net als hun voorganger uit 1965, uitgroeien tot een van meest gezochte verzamelobjecten op automobielgebied. Ze zijn niet alleen schitterend om te zien, maar ook klaar om hun indrukwekkende prestaties op de weg te ontketenen. Prestaties die dankzij een reeks technisch geavanceerde oplossingen veilig benut kunnen worden. De exclusiviteit die de Giulia GTA en Giulia GTAm uitstralen, leidt ook tot een bijzonder exclusieve klantbeleving, bedoeld om de 500 gelukkige kopers een unieke ervaring te bieden die 100% Alfa Romeo is. Vanaf heden is de bestelprocedure voor de GTA en GTAm geopend. Zodra het 500e exemplaar is gereserveerd, wordt de procedure gesloten. Na reservering volgt een één-op-één verkoopproces, waarbij een als merkambassadeur aangestelde productspecialist iedere klant van bestelling tot aflevering opvolgt. Maar de aankoopbeleving van de klant stopt niet bij het speciale verkoopproces. Elke nieuwe eigenaar ontvangt daarnaast een persoonlijk welkomstpakket met onder meer een Bell-helm in speciale GTA-kleuren, een complete raceset van Alpinestars, bestaande uit een overall, handschoenen en schoenen, plus een gepersonaliseerde Goodwool-autohoes voor het beschermen van zijn of haar GTA of GTAm. Naast diverse andere attributen voor de echte liefhebbers, omvat de exclusieve klantbeleving van Alfa Romeo ook een speciale rijcursus door de Alfa Romeo Driving Academy.