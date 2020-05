Giulia GTA in maatpak met Nederlands tintje

Giulia GTA krijgt door Centro Stile Alfa Romeo ontworpen op maat gemaakte outfit met Nederlandse tintje. Om er zeker van te zijn dat het esthetische past bij het technische aspect van de auto heeft het Centro Stile Alfa Romeo specifiek voor de Giulia GTA aanpassingen gedaan die passen bij Alfa Romeo’s unieke historie en aantrekkelijk zijn voor verzamelaars en race-fans. De Giulia GTA en Giulia GTAm worden aangeboden vanaf respectievelijk €230.000 en €236.000.

De presentatie van de Giulia GTA op 2 maart wekte grote belangstelling bij autoliefhebbers. Al deze opwinding is een bron van trots voor Alfa Romeo. Dit is ons eeuwfeest, dat het merk samen met alle liefhebbers van typisch Italiaanse stijl, prestaties, design en “knowhow” viert. De beste manier om -in lijn met de geschiedenis van Alfa Romeo- feest te vieren is terug te gaan naar de oorsprong en een van de legendes van de autosport nieuw leven in te blazen: de Giulia GTA.

Vanuit technisch oogpunt en qua concept is de nieuwe Giulia GTA geïnspireerd op de Giulia GTA uit 1965: de “Gran Turismo Allegerita” ontwikkeld door Autodelta op basis van de Giulia Sprint GT die wereldwijd sportieve successen boekte. De nieuwe GTA is gebaseerd op de Giulia Quadrifoglio en is uitgerust met een krachtigere versie van de Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo-motor met 540 pk. Door het uitgebreide gebruik van ultralichte materialen is hij 100 kg lichter in vergelijking met de Giulia Quadrifoglio, wat een ongeëvenaarde gewicht/vermogensverhouding van 2,82 kg/pk oplevert. Zijn uiterlijk, van binnen en van buiten, weerspiegelt het concept van de historische auto en weerspiegelt het DNA van het merk: technische uitmuntendheid gecombineerd met rijplezier.

De 500 Giulia GTA en GTAm, “tailor-made”

Voor de 500 gelukkige eigenaren van de Giulia GTA en GTAm wilde Alfa Romeo een “project binnen het project” aanbieden, waardoor de Giulia GTA niet zomaar een auto is om te kopen, maar een ervaring om te beleven. Er is veel werk verzet om een ideale vorm voor het exterieur en interieur van de auto te creëren. Wat is er mooier dan in een Alfa Romeo Giulia GTA te stappen? Slechts één ding: om in je eigen GTA van je dromen te komen. Daarom heeft Alfa Romeo een reeks ad-hocaanpassingen en aanpassingen aan het exterieur en interieur van de auto ontwikkeld, die een unieke en authentiek op maat gemaakte ervaring bieden.

Nederlands tintje

De creatieve en technische toewijding van ‘Centro Stile Alfa Romeo’ bij het ontwerpen van de auto omvatte uitgebreid onderzoek naar de kleurstellingen die zijn geassocieerd met de historie van de GTA en een lange lijst met overwinningen. Deze kleurstellingen zijn geanalyseerd en opnieuw geïnterpreteerd. De voorkant, gekenmerkt door het historische witte ‘masker in combinatie met de zijstrepen zijn ongetwijfeld de eerste onderscheidende elementen. De motorkap bevat iconografische elementen van het Alfa Romeo-logo zoals het kruis, de Biscione en de Italiaanse vlag. Enkele van de meest representatieve en suggestieve kleurstellingen zijn die in oker en wit en in rood en geel.

Het oker herinnert aan de 1750 GTAm en de 2000 GTAm, waarin de Nederlander Toine Hezemans respectievelijk in 1970 en 1971 het Europees kampioenschap toerwagens won. De symbolische kenmerken waren onder meer de Biscione op de motorkap en de lijnen aan de zijkanten, beide specifiek voor de GTA 1300 Junior.

Wat de rode en gele kleurstelling aan de andere kant betreft, kwam de keuze van geverfde fronten voort uit de noodzaak om de coureurs in dezelfde race van elkaar te onderscheiden. Bij het ontwikkelen van de kleurstellingen heeft Centro Stile Alfa Romeo op coherente en creatieve wijze gebruik gemaakt van de geschiedenis van het merk. Zo was de geverfde voorkant van de Sprint GTA 1965-1968 niet symmetrisch, maar wel in de GTA 1300 Junior. Een gele voorkant markeerde de auto die de Europese toerwagenkampioenschappen van 1971 en 1972 won, terwijl in bepaalde races in 1971 Gianluigi Picchi met auto’s reed met het onderste gedeelte van de voorkant geel geverfd. Dit waren allemaal verbanden met de meest prestigieuze overwinningen van de GTA.

Individuele klanten kunnen een van deze kleurstellingen voor hun auto aanvragen, met een extra optie om het zijnummer en een Goodwool-autohoes in dezelfde kleurstelling te kiezen.

Naast de kleuren van de Centro Stile (beperkte beschikbaarheid), komen de Giulia GTA en GTAm in Rosso GTA, Bianco Trofeo en Verde Montreal, een reeks kleuren die een eerbetoon zijn aan de Italiaanse vlag. Andere kleurkeuzes zijn er voor de remklauwen en in het interieur voor de rolbeugel, veiligheidsgordels en stiksels.