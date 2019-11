Haartrends en kapsels man winter 2019 2020. Deze ‘bad guy’ pony is zò fout!

De meeste mannen zijn allergisch voor het woord ‘pony’ als het op herenkapsels aankomt. Vaak wordt het afgedaan met een denigrerend ‘pony’s zijn voor meisjes’. Maar er zijn ook superstoere ponykapsels. Zoals de micropony die we op de fashion catwalks voor herfst en winter 2019 2020 zagen. Deze pony is zò fout dat-ie cool wordt!

Foute mannenkapsels met micropony

De micropony is superkort. Met superkort bedoelen we hoogstens een paar centimeter lengte vanaf de haarlijn. Verder is de pony bot afgeknipt. De pony krijgt een echte ‘bad guy’ allure als je hem combineert met een kort geschoren zij- en achterkanten. De pony loopt dan helemaal naar achteren door, waardoor je het design van een soort disk of halo krijgt die als het ware over je hoofd ligt.

Modern bloempotkapsel

Geef je de pony een ronde vorm mee dan krijg je een modern bloempotkapsel.

‘Brave jongen’-kapsel

Vind je dit een beetje teveel van het goede (of is het niet geschikt voor je werkplek) dan kun je de zijkanten en achterkant ietwat langer laten. Het kapsel wordt hierdoor veel minder ‘fout’. Met een klassieke outfit kan je er zelfs een quasi-brave jongen look mee creëren.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer met deze look.

