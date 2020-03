Waarschijnlijk weet je het nu wel: de mannenkapsels worden langer. Helemaal met je eens. We hebben het eigenlijk al teveel gezegd. Maar toch raken we er niet over uitgepraat, want hoe langer het haar van de heren, hoe meer je ermee kunt. Dat levert bijzondere plaatjes op. Bekijk de kapselfoto’s op deze pagina maar eens.

Op de catwalk van Isabel Marant voor lente zomer 2020 zagen we heel interessante herencoupes: het haar was langer in de nek, maar niet echt een matje, en wat korter aan de zijkanten en bovenop, maar zeker niet kort. Dus geen bakkenbaarden en ook geen korte, opspringende kruintjes bovenop het hoofd. Het haar aan de voorkant was in een beweeglijke pony gestyled die zich een beetje opende, hetgeen de dames wel ‘gordijntjespony’ noemen.

Een ander, heel bijzonder, kapsel zagen we op de catwalk van Paco Rabanne. Sommige mannelijke modellen droegen daar een superglad, vrij lang pruikje met pony (althans, zo ziet het er wel uit). Nu is het natuurlijk niet de bedoeling dat je met een pruikje over straat gaat, maar het laat wel zien hoeveel je voor lente zomer 2020 met de styling van je lange(re) manen kunt doen!

ADVERSUS