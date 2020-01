In de haartrends voor lente zomer 2020 draait het vooral om de haarstyling. Haarstylingsproducten zijn belangrijker dan ooit. En verder is het vooral een kwestie van flink oefenen.

Backstage bij de mannenshows voor lente zomer 2020 werd het al snel duidelijk. Natuurlijk moet je haar goed geknipt zijn, maar belangrijker dan ooit is het hoe je het stylet. Aan de ene kant wordt er dus een beroep gedaan op je eigen handigheid, maar aan de andere kant maken de moderne haarstylingsproducten het ons steeds gemakkelijker. Als je eenmaal de juiste producten te pakken hebt, wordt stylen een makkie.

Backstage bij modeshow van Editmarcel in Milaan zagen we supercoole herenkapsels, hoogstaaltjes van haarstyling. Een mix van haarproducten – mousse en creams – zorgde voor de juiste textuur. En daarna is het een kwestie van stylen met je vingers. Laat elke haarlok door je handen gaan en dwing ‘m die kant op waar jij ‘m wilt hebben.

Om de hair look van deze modeshow te kopiĆ«ren, begin je met een slordige zijscheiding en ‘drapeer’ je zijlokken over je voorhoofd. Heb je van jezelf krul, laat je haar dan ook krullen. Ga het niet steil maken. Is je haar style, dan geef je aan de voorste lokken een lichte beweging zoals je op de kapselfoto’s op deze pagina kunt zien.

In het begin zal het niet gemakkelijk zijn om je haar te stylen zoals jij wilt. Ons advies is om vooral veel te experimenteren met verschillende producten en om ze vooral ook MET ELKAAR TE COMBINEREN. Uiteindelijk zul je de juiste cocktail voor jouw haartype vinden en dan is het stylen zelf een fluitje van een cent.

