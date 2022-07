Haartrends man 2022. Zo stoer kan grijs haar zijn! Foto Charlotte Mesman

Richard Gere in Pretty Woman (1990) was legendarisch maar dat beeld zakt nu toch echt wel een beetje weg. We hebben het hier inmiddels over ruim 30 jaar geleden. Maar één ding is in de loop van de tijd niet veranderd: grijzende slapen zijn en blijven stoer.

Haartrends man 2022. Zo stoer kan grijs haar zijn! Rocco Fasano. Foto Charlotte Mesman

Oké, niemand wordt blij van de eerste grijze haren, en dat komt omdat we grijs nog altijd met ‘oud’ associëren. Maar daar moeten we vanaf. Een grijzende haardos kan juist superstoer en cool zijn.

Een voorbeeld daarvan kwamen we tijdens de Men’s Fashion Week in Milaan tegen in de persoon van de Italiaanse acteur Rocco Fasano. Hij draagt zijn grijzende haar met trots en eerlijk gezegd dragen ze bij aan zijn charme.

Haartrends man 2022. Zo stoer kan grijs haar zijn! Rocco Fasano. Foto Charlotte Mesman

Let ook even op zijn haarsnit. Die is ook helemaal up-to-date. Officieel valt zijn kapsel nog in de categorie ‘kort haar’ maar de lengte is over het algemeen wel wat langer, vooral ook aan de zijkanten.

Aan de voorkant is het haar nonchalant opzij gestyled en aan de zijkant is het haar van achteren naar voren geföhnd waardoor je een spannende beweging krijgt.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe haarsnit voor het nieuwe herfst winter 2022 2023 seizoen. En onthoud dit: verboden (grijs haar) te verven!