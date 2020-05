Haartrends man lente zomer 2020. Is een lang(er) kapsel iets voor jou?

Het ziet ernaar uit dat we binnenkort weer naar de kapper kunnen. Je haar is nu dus zo ongeveer op z’n langst. Denk even na voordat je er rigoureus de schaar in laat zetten en blindelings terugkeert naar coupe ‘normaal’. Misschien kun je iets creatiefs met die lange lokken doen. De herenkapsel trends voor lente zomer 2020 neigen namelijk naar langer haar.

Tijdens de laatste modeweek zagen we opvallend veel heren met lang of langer haar op catwalks. Sommige modellen hadden zelfs matjes. Ook langer haar aan de voorkant is cool. Je kunt het als een soort ‘pony’ naar voren dragen of als een lok opzij. Ook kun je je haar met een haarproduct naar achteren brengen. Ga in dat geval voor een lichte wet look maar vermijd een jaren ’90 gel hoofd! Als je wilt mag je zelfs voor een paardenstaart kiezen. Bind het haar laag in je nek vast, maar vermijd top knots. Die zijn zò uit de mode.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe haar look. Het is bijna zover!

ADVERSUS