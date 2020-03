Bad hair day? Je lost het op met de allernieuwste kapseltrend!

Met de haartrends voor lente zomer 2020 kun je vele kanten op. De globale trend is langere haarcoupes, maar heb je daar geen zin in dan kom je ook met een kort klassiek kapsel goed uit de voeten. Dat ga natuurlijk wel een beetje updaten, bijvoorbeeld met een wet look. Want wet looks zijn terug in de mode.

Een wet look is bovendien een ideale oplossing in geval van bad hair days of dagen waarop je om een of andere reden niet aan haarwassen toekomt. Het kan heel mooi zijn om voor een geraffineerde wet look te gaan, zoals we dat backstage bij de modeshow van Pal Zileri voor lente zomer 2020 zagen.

Het geheim zit in dit geval in de gel maar ook in een uiterst fijne kam. Ga voor een vrij sterke maar niet al te natte gel. Breng het product beetje bij beetje op je haar aan, en breng het met de kam in model. Doe dat heel zorgvuldig zodat elk haartje op z’n plaats ligt.

Bij deze look hoort een perfecte grooming. Scheer je zorgvuldig en zorg ook dat er een scherpe snit in je haar zit. Pas dan bereik je het gewenste effect.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en laat je inspireren.

