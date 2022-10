Zit er ook maar een klein beetje slag of krul in je haar, dan moet je deze haartrend voor herfst winter 2022 2023 kennen: volume.

Haartrends heren winter 2022 2023. Foto ADVERSUS

Al sinds een paar jaar is volume terug in de haarmode voor de heren. Dit heeft te maken met een macrotrend die we voorlopig zullen blijven zien: alle kapsels draaien tegenwoordig om de eigen persoonlijke textuur van je haar. Die gaan we geen geweld meer aandoen of verdoezelen.

Haartrends heren winter 2022 2023. Foto Charlotte Mesman

Beter gezegd: heb je krullen, dan laat je je haar krullen. Heeft je haar slag, dan laat je het zo knippen dat die slag maximaal tot uiting komt. Is je haar sluik of steil, dan stem je daar je haarsnit op af.

We gaan dus niet meer tegen de natuur in maar accentueren onze die persoonlijke en karakteristieke eigenschappen die ons uniek maken.

Haartrends heren winter 2022 2023. Foto Charlotte Mesman

Dat betekent meteen dat het volgen van haartrends achterhaald is. Je kunt je er wel door laten inspireren maar ze moeten dan wel afgestemd worden op jouw eigen unieke textuur en persoonlijkheid.

Binnen die macrotrend – het accentueren voor de eigen textuur en persoonlijkheid – zijn er natuurlijk wel microtrends te vinden. Zo zijn volumineuze ronde coupes voor herfst winter 2022 2023 weer helemaal hot.

Haartrends heren winter 2022 2023. Foto Charlotte Mesman

Voor de heren met krullend of beweeglijk haar onder jullie zochten we een paar van die spannende coupes uit. We kwamen ze tegen tijdens de Milan Fashion Week en zetten er direct even onze camera’s op.

Zoals je ziet, mag je haar lekker zijn gang gaan. Nogmaals, dat betekent natuurlijk niet dat er geen model in zit. Welke snit voor jou geschikt is, kun je het beste met je kapper bespreken.