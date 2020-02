Een klassiek kort kapsel met een lange bovenkant en korte zijkanten en achterkant leent zich voor een supercoole styling, vooral als je haarsnit niet al te grote lengteverschillen vertoont zoals het kapsel op onze kapselfoto’s. Dan kun je je haar een moderne touch meegeven die helemaal in lijn is met de kapseltrends voor lente zomer 2020.

Met wat langere zijkanten en een lange bovenkant kun je namelijk letterlijk alle kanten op. De langere bovenkant kun je als een pony of een zijlok dragen. Maar nog interessanter wordt het als je er haarstylingsproducten op los laat. Volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2020 gaan we weer aan de slag met wet look producten. Dat betekent dat je de haarstylingsproducten weer in je haar mag zien zitten.

Tegelijkertijd zijn deze producten ook heel geschikt om je haar wat artistiekere vormen mee te geven. Zo kun je de lange voorkant een beweging meegeven die het midden houdt tussen een kuif en een lok, zoals op de kapselfoto’s te zien is. Helemaal cool wordt je kapsel als je de (langere) zijkanten naar voren stylet. Alsof je de wind van achteren hebt gehad! Kies hiervoor een vrij ‘strong’ haarstylingsproduct zodat je haar goed blijft zitten. De beweging breng je in je haar door de föhn er van achteren op te zetten en het haar naar voren te blazen (net zoals die wind van achteren!).

Dit stoere kapsel zagen we bij de modeshow van Emporio Armani. Succes gegarandeerd!

ADVERSUS