Herenkapsels 2020. Zo style je je haar!

Backstage bij de modeshows voor lente zomer 2020 zagen we veel modellen met haar tot op de schouders. Maar ook de klassieke korte coupes zijn nét iets langer met vooral veel haar bovenop het hoofd. En met niet al te korte zijkanten en achterkant. En er mag een heleboel beweging in het haar zitten.

Die beweging creëer je met behulp van haarstylingsproducten. De afgelopen jaren hebben we vooral veel muds gebruikt. Deze producten geven je haar een zodanige structuur dat het gemakkelijk te stylen valt. Kenmerkend voor muds is dat je het product niet echt op je haar ziet zitten. Je haar wordt er ten hoogste wat matter van.

Voor zomer 2020 gaan we weer gelproducten en andere haarstylingsproducten met een nattere textuur gebruiken. Je mag de haarproducten weer in het haar zien zitten. Dat was heel duidelijk te zien bij de modeshow van Emporio Armani voor zomer 2020. Het haar van de modellen was heel casual gestyled met een wet look product, iets dat we in geen tijden meer gezien hebben.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens en experimenteer dan eens met een haarstylingsproduct met een wet look effect.

ADVERSUS