Herenkapsels 2020. Halflang haar voor hem (en jou?)

Het zal je niet ontgaan zijn dat er op kapselgebied heel wat te beleven valt. Het jaar 2020 staat in het teken van ‘out of the box’-herenkapsels.

Zweer je nog steeds bij een klassiek herenkapsel met korte zijkanten en achterkant en een langere bovenkant? Prima hoor! Maar 2020 heeft meer te bieden. De herenkapsels worden langer, en creatiever.

De haartrends voor de mannen laten allerlei invloeden uit het verleden zien. Invloeden uit de jaren ’60, ’70 en ’80. Natuurlijk nemen we de haarcoupes van toen niet als zodanig over. We geven er een eigentijdse twist aan. Een opvallend detail dat weer helemaal terug is, is het zogenaamde matje, dat wil zeggen langer haar in de nek. Verder zien we dit jaar ook weer veel pony’s voor hem (denk aan The Beatles).

Backstage bij de modeshow van Dsquared2 lente zomer 2020 fotografeerden we de herenkapsels die je op deze pagina ziet. Het zijn trendy kapsels met een sterke uitstraling. In beide gevallen valt het haar aan de voorkant tot ver over de wenkbrauwen. Ook aan de zijkanten is het haar vrij lang en bedekt het de oren. Bovenop het hoofd is het haar in lange lagen geknipt waardoor je volume krijgt. Je kunt dit soort kapsel met lang haar in de nek dragen (het donkere kapsel) maar het hoeft niet (het blonde kapsel).

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien is dit iets voor jou? Dan zit er niets anders op dan je klassieke kapsel te laten uitgroeien en er dan een heel goede kapper op te zetten. Succes ermee!

ADVERSUS