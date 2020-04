Herenkapsels 2020. S.O.S. Wildgroei! Zo los je het op zonder kapper

Wat doe je als je altijd zo perfecte haarcoupe uit de kluiten groeit terwijl alle kapsalons dicht zijn? Dit is iets waar we nooit eerder over nagedacht hadden…

Je haar heeft hoognodig een knipbeurt nodig maar de kapsalons zijn dicht, en het ziet ernaar uit dat ze voorlopig nog niet opengaan. Wat nu? We stuiten hier op een probleem dat we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Gelukkig is er voor alles een oplossing. Ook voor het probleem van een uit de kluiten gegroeide haardos. Hieronder vind je enkele praktische tips om een (te) lange haarcoupe enigszins in toom te houden, en wie weet, er een spannende twist in lijn met de kapseltrends voor lente zomer 2020 aan te geven.

Voor korte herenkapsels

Heb je een kapsel met korte zijkanten en een wat langere bovenlengte (het klassieke herenkapsel) dan is een haarstylingsproduct met een wet look je redding. Breng het product op het haar aan en kam de zijkanten netjes naar achteren waardoor je je ‘ouwe vertrouwde’ cleane look terugkrijgt. De langere bovenkant kam je tot een klassieke, nette zijlok. Voor de verandering kun je het haar ook achterovergekamd dragen. Je zou zelfs aan een spannende (vet)kuif kunnen denken!

Voor halflange herenkapsels

Kom je van een halflang kapsel dan kun je experimenteren met wat meer beweging en een lived-in effect. Gebruik hiervoor een haarstylingsproduct met een mat effect, bijvoorbeeld een mud. Druk de zijkanten tegen je hoofd en geef het haar boven op je hoofd met behulp van je haarproduct wat meer textuur en beweging. Dit kun je het beste doen door lok voor lok met je vingers (en het product) te bewerken.

Lang haar

Heb je altijd al je haar lang willen laten groeien (helemaal in lijn met de kapsel trends voor lente zomer 2020!) maar zie je op tegen die tussenperiode waarin het vlees noch vis is, dan heb je nu de kans om die fase (bijna) ongezien (door anderen) door te komen. Grijp je kans!

