Herenkapsels en haarkleurtrends voorjaar 2020. Heren, opgelet, is roze iets voor jou?

Backstage bij de herenshow van Jieda, ontworpen door de Japanse designer Hiroyuki Fujita, spotten we een mannelijk model met roze haar! Natuurlijk vlogen we erop af want deze haarkleur is voor heren op z’n zachtst gezegd opmerkelijk. In alle jaren dat we de modeshows volgen, hadden we dit nog niet gezien. Wel heren met platinablond haar, en zelfs een paar met een zachtroze gloed (maar dan wel zo dat je het nét wel, nét niet zag). Maar felroze zoals deze haarkleur? Nee, niet dat we ons kunnen herinneren. Natuurlijk vroegen we ons direct af of dit een haartrend voor lente zomer 2020 gaat worden. Daarop moeten we je het antwoord schuldig blijven want dat zal de tijd nog moeten leren.

Wat overigens heel grappig was, was de roze vlek die het model in kwestie achterliet op de witte muur waar hij met zijn hoofd tegen leunde. Het bleek een uitwasbaar kleurtje te zijn dat voor de gelegenheid (lees: de modeshow) op zijn haar was gespoten! En dat bracht ons meteen op een idee.

Mocht je ooit eens zin hebben om flink met je haarkleur te experimenteren (en voor een avondje op te vallen), dan is dit natuurlijk dé manier. Tegenwoordig bestaan er talloze uitwasbare kleuren die zich heel gemakkelijk laten aanbrengen en ook weer laten uitwassen. Geel, rood, blauw, en roze… Fantastisch voor een tijdelijke nieuwe en spetterende haarkleur. Wel even oppassen met je witte kussensloop :-)

