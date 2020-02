Herenkapsels lente zomer 2020. Geblondeerd haar is terug!

De jaren ’80 zijn hot en dat is terug te zien in de kapseltrends voor de heren. Rod Stewart hoofden zijn weer terug.

Niet alleen zien we in de kapsel- en haartrends voor de heren voor lente zomer 2020 de mullet weer terugkomen, ook qua haarkleuren haken we weer aan bij de jaren ’80. De Eighties zijn momenteel weer helemaal hot en ieder gaat er op z’n eigen manier mee aan de slag.

Tijdens de modeweken in januari (mannenshows voor herfst winter 2020 2021) spotten we onder het modepubliek een aantal opvallende geblondeerde herenhoofden. We lichten er twee voor je uit.

Klassiek herenkapsel met geblondeerde bovenkant

Een klassiek herenkapsel met korte zijkanten en een korte achterkant en een wat langere bovenkant wordt ‘cool’ met een geblondeerde bovenkant. De geblondeerde haarkleur mag sterk contrasteren met je eigen haarkleur. Hoe donkerder je van jezelf bent, hoe sterker het contrast, hoe opvallender de look.

Kort kapsel met geblondeerde punten

Een andere (typisch Eighties) optie is om alleen de punten van je haar te laten blonderen. Ook hier werk je dus met een contrast tussen lichter en donker maar dan niet alleen bovenop je haar maar ook aan de zijkanten en achterkant, dus over je hele hoofd.

Bekijk de kapselfoto’s maar eens. Misschien krijg jij hier zin in!

