Herenmode 2019 2020. Marcelo Burlon: bonte mix van stijlen met een gipsy sausje

De wintercollectie van Marcelo Burlon kenmerkt zich door een gipsy spirit. (Voor wie het niet weet: Marcelo Burlon is afkomstig uit Patagonië, emigreerde als tiener naar Italië, kwam daar in de clubbing scene terecht, organiseerde evenementen, deed de PR voor modeontwerpers en begon toen zijn eigen modelabel. Dit alles verklaart meteen de gipsy spirit.)

De modecollectie op de catwalk is een vrijgevochten mix van stijlen en invloeden. Leer, spijkergoed, ruiten, glitterjacks, camouflageprints, fluweel en kettingen.

De collectie kent geen regels. Alles mag met alles gecombineerd worden. Hij gaat voor de glitter en dierenprints uit haar garderobe, zij gaat er met zijn hoodie en puffer coat vandoor. Alles wordt gedeeld, alles is speels.

Op de catwalk showen blazers en winterjassen met scherpe snitten, oversized joggers en strakke formele broeken, leren blazers en cargo pants. Ook qua kleuren is het een spontane mix: zwart, helblauw, oranje, paars, turkoois. Alles is in beweging, niets is een vast gegeven.

Bekijk de foto’s en laat je inspireren.

