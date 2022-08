De herenmode voor zomer 2022 is alles behalve saai

Mannenmode street style zomer 2023 – Foto ADVERSUS

De modetrends voor de heren voor zomer 2022 zijn ronduit supercool. Kleur is wederom een toptrend, maar er zijn nog veel meer spannende trends te ontdekken.

Tijdens de Fashion Week in Milaan afgelopen eind juni 2022 gaven we onze ogen goed de kost. We doen een greep uit de streetstyle looks die we voorbij zagen komen. Alleen al in deze vijf looks komen we minimaal 12 mode toptrends tegen:

De witte jaren ’70 tank top

Double denim (spijkergoed op spijkergoed)

Het boerensjaaltje om je nek

De total white look (eventueel met overhemd met fantasie)

Mocassins (zonder sokken)

Het wijde overhemd (over een witte tank top of op de blote huid)

Wijde bandplooibroeken

Het strepenoverhemd

De bermuda

Strakke zomertruien

De jaren ’80 spijkerbroek

Sandalen

Tot zover onze opsomming maar misschien ontdek jij nog meer modetrends. Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw zomerlook.

