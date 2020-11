December 2020. De vreemdste decembermaand ever! Om dat te weten, hoef je je horoscoop niet te lezen. Maar het leven gaat door, of we nu uitbundig feesten of niet. En wij blijven onszelf, met al onze zekerheden, twijfels en andere menselijkheden. Wat je ook doet, maak er een mooie maand aan. Tuig die kerstboom toch maar op. Doe het voor jezelf, niet voor anderen. Omring je met kleine, mooie dingen, en de mensen die je het meest lief hebt. Blijf dicht bij jezelf. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Wat gaat december 2020 jou brengen in je werk? En wat voor pijlen heeft die ondeugende Cupido deze maand voor jou op zijn boog staan? Lees je maandhoroscoop.

Boogschutter

Deze maand vind je eindelijk de rust waar je al enige tijd naar op zoek was. Je voelt dat het jaar ten einde loopt en daar ben je (net zoals iedereen) maar wat blij om, maar met het einde van het jaar komt er voor jou ook een eind aan de lange lijst van taken en verplichtingen die je jezelf de afgelopen tijd hebt opgelegd. Wel zul je pas nu voelen hoe moe je eigenlijk bent.

Gun jezelf de rust om op adem te komen, eet gezond en besteed extra aandacht aan je lichaam en je uiterlijk zodat je ‘als een nieuw mens’ het nieuwe jaar kunt verwelkomen.

LIEFDE – Wees verder op je hoede voor een bezitterige partner die wel eens beslag zou willen leggen op tijd die jij als ‘me-time’ had bestempeld. Ook singles doen er goed aan hun vrije tijd met ‘hand en tand’ te verdedigen.

Kreeft

Je hebt deze maand de neiging om al vooruit te plannen. Een rusteloos gevoel kan je er wel eens toe dwingen om van alles te ordenen en te organiseren. Je huis, je werk, het leven van je kinderen. Zorg ervoor dat je niet al teveel wordt meegesleept door deze regelzucht. Je kunt nu eenmaal niet alles onder controle hebben.

LIEFDE – Verlang ook in de liefde niet het onmogelijke van je partner maar neem hem of haar zoals hij of zij is. Zet je streven naar perfectie even opzij. Dan zouden de Feestdagen wel eens een ware oase van rust kunnen worden, waarin liefde en passie niet zullen ontbreken.

Leeuw

Naar alle verwachting sluit je dit jaar af met een relatief mooie en serene maand. De dingen gaan eindelijk zoals je wilt – voor zover de omstandigheden dat toelaten -, en een lang gekoesterde droom zou wel eens waarheid kunnen worden. Pas echter op voor al te hoge verwachtingen, zodat teleurstellingen je gespaard blijven.

LIEFDE – Ook in de liefde leef je weer helemaal op. Je hebt je in tijden niet zo verliefd gevoeld. Geniet van deze momenten en zet andere zorgen even van je af. Singles zouden wel eens verzeild kunnen raken in een romantisch (online) avontuur maar doen er goed aan hun ogen open te houden. Vertrouw niemand op het eerste gezicht.

Maagd

Jij laat je gewoonlijk in december maar al te graag meevoeren door de gezellige sfeer van de feestelijke decembermaand. Maar dit jaar lijken – hoe kan het ook anders? – de lichtjes hun glans te hebben verloren en heb je (net zoals iedereen) moeite om in de stemming te komen. Geef sombere buien waarin alles zinloos lijkt geen kans. Probeer er niet aan toe te geven, maar concentreer je op nieuwe, concrete doelen in je leven.

LIEFDE – Blik ook eens terug op het afgelopen jaar. Je zult bemerken dat jij het zo slecht nog niet gedaan hebt. Houd verder voor ogen dat vriendschap en liefde onbetaalbaar zijn. Besteed in deze decembermaand extra aandacht aan je partner, vrienden en familie.

Ram

Het zou wel eens een spannende maand met mooie momenten, en misschien wel een onverwachte flirt, kunnen worden. Een onverwachte ontmoeting op straat, een bewonderende blik van een vreemde. Je bekijkt het leven door een roze brilletje, en droomt – tegen beter weten in? – van romantische kussen onder de mistletoe, fonkelende sterren, kaarsjes en cadeautjes. Een ongecontroleerde reactie kan mogelijk problemen opleveren, maar die lossen zich waarschijnlijk snel weer op.

WERK – Probeer tijdens werkzaamheden (huis, school, werk) je hoofd erbij te houden anders zou je wel eens brokken kunnen maken. Laat je niet meeslepen door jaloerse gevoelens. Iedereen is uniek, jij ook.

Schorpioen

Deze maand zou je wel eens een groot gat in je hand kunnen hebben. Je geniet ervan om anderen (en jezelf) te verrassen met de leukste cadeautjes. Geven is heerlijk en je krijgt er veel voor terug, maar houd wel de financiën in de gaten. Laat je liever meevoeren door die creatieve aandrang om iets te scheppen. Of het nu gaat om het bakken van een taart, het bereiden van een heerlijke maaltijd, het bouwen van een website, het schilderen van een muur, het schrijven van een verhaal of het maken van een kunstwerk is, is om het even. Laat je leiden door je inspiratie.

LIEFDE – Ook in de liefde ben je deze maand gul en geïnspireerd. Je geeft je partner graag en veel aandacht en jullie zijn weer helemaal verliefd. Ook de singles hebben deze maand vlinders in de buik. Het zou wel eens, ondanks de afwezigheid van de feesten, een spannende maand kunnen worden.

Steenbok

Je ziet de feestdagen, terecht, met gemengde gevoelens tegemoet. Aan de ene kant wil jez zo graag, maar er zijn zoveel dingen die dit jaar niet kunnen. Laat je klein krijgen. Ga voor die kerstboom, versier je huis, geniet van de atmosfeer, zet lekkernijen op de tafel en geniet van je vrije dagen. Ervaar het ultieme dolce far niente. En onthoud dat je uiteindelijk toch alles in jezelf (en zeker niet buitenshuis) moet vinden.

LIEFDE – Ga voor je relax en zorg ervoor dat de decembermaand dit jaar echt een feest voor jezelf en je partner wordt. De kaarsjes en het openhaardje doen de rest van het werk. Singles hebben de neiging om in deze maand bij de pakken neer te gaan zitten. Voorkom dit door tijdig een goed plan te maken en jezelf eens extra te verwennen.

Stier

Je hebt het gevoel alsof je voortdurend verschillende ballen in de lucht moet houden. Met het naderen van het einde van het jaar wordt de neiging steeds groter ze allemaal te laten. Je doet er echter goed aan nog even je tanden op elkaar te zetten. Maak de laatste dingen af zodat je met een gerust hart en een voldaan gevoel de feestdagen tegemoet kunt zien. Vanaf eind december zou bovendien wel eens een rustigere periode kunnen aanbreken. Zorg ervoor dat dit ook zo blijft door niet al te veel verplichtingen op je te nemen.

LIEFDE – Zet je zorgen opzij, relax en wijd je aan de liefde. Want de liefde is nog steeds één van de belangrijkste ding, zo niet, het belangrijkste ding in je leven.

Tweelingen

Iedereen is de hoofdrolspeler in zijn eigen leven. Jij ook. Maar dat betekent niet dat je kunt volstaan met het hardop voorlezen van je script. Je hebt meer inbreng dan je misschien wel denkt. Neem het heft van je eigen leven in handen en geef er die draai aan die jij wenst. Het is een ideale periode om je eens af te vragen wat je nu eigenlijk wilt en waar je volgend jaar denkt te zijn.

LIEFDE – Ook de liefde vraagt om enige overdenking. Wees eerlijk tegenover jezelf en je partner. Hetzelfde geldt voor de singles. Wees trots op wie je bent en doe je niet anders voor dan je bent.

Vissen

Je bent deze maand in een supersociale bui, hebt behoefte aan aandacht, en draagt je hart op je tong. Je praat honderduit. Eén advies: houd het bij koetjes en kalfjes en laat je er door de gezelligheid niet toe verleiden persoonlijke dingen op tafel te leggen die je anders nooit zou hebben verteld. Je werk gaat je deze maand gemakkelijk af, maar wees ook hier weer op je hoede en geef nooit meer informatie dan er van je verwacht wordt.

LIEFDE – In de liefde mag je je kwetsbaarder opstellen, maar geef je zwakke plekken (in ieder geval voorlopig) niet vrij. Dit geldt voor verliefde en getrouwde, maar ook voor de singles.

Waterman

Deze maand zou er wel eens een beroep kunnen worden gedaan op je mensenkennis. Vraag je altijd af wie je voor je hebt, voordat je met een persoon in zee gaat. Een beetje voorzichtigheid kan geen kwaad. Laat je humeur verder niet bederven door negatieve personen in de omgeving. Vermijd ze en zoek alleen het gezelschap op van die mensen die je graag mag.

Je doet er verder goed aan om een enkele kwestie die nog openstaat, deze maand definitief af te handelen zodat je met een goed gevoel het nieuwe jaar kunt beginnen.

LIEFDE – In de liefde kunnen zich wat kleine strubbelingen voordoen. Gooi je tact en charme in de strijd om ze snel op te lossen.

Weegschaal

De afgelopen maanden hebben heel wat van je geduld gevergd en niet alles is gelopen zoals jij dat graag gezien had. Met de decembermaand zou daar wel eens verandering in kunnen komen. Je ziet de dingen opeens in een ander licht en een ongekende rust zou wel eens op je kunnen neerdalen.

LIEFDE – Geniet met volle teugen van de gezellige, kleinschalige feestelijkheden thuis, en laat je maar eens heerlijk door je partner in de watten leggen zonder je daarover schuldig te voelen of je verplicht te voelen zijn/haar attenties te moeten ‘terugbetalen’ met tenminste evenveel attenties van jouw kant. Ook singles mogen deze maand best wat meer aandacht voor zichzelf opeisen. Teveel bescheidenheid is teveel van het goede!

