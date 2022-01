Maandhoroscoop februari 2022

Horoscoop

Februari, de maand van de liefde. Ben jij klaar voor Cupido en zijn pijlen? Maak deze maand eens wat meer tijd vrij voor je liefdespartner en je naasten. Lees in je horoscoop voor februari 2022 wat je te wachten staat. Klik op jouw sterrenbeeld voor je maandhoroscoop. In samenwerking met TRENDYSTYLE.NET

Boogschutter

Februari brengt de lente een stap dichterbij. Misschien dat je daarom plotseling nestwoede in je voelt opkomen. Je hebt zin om het huis gezellig te maken, om de schuur op te ruimen, om een onvergetelijk Valentijnsdineetje, met alles erop en eraan, voor te bereiden. Verliefde Boogschutters genieten van hun partner en zouden hem of haar het liefst de hele dag om hun heen hebben en knuffelen. Singles zijn harder dan ooit op zoek naar de ware. Focus je niet al teveel op Valentijnsdag. Ook op de overige dagen van februari kun je tegen een aantrekkelijke liefdeskandidaat aanlopen!

Kreeft

Cupido zou deze maand wel eens heel onverwachts uit de hoek komen. Als je niet oppast zet deze ondeugd je lelijk voor het blok. Houd de waarde van echte liefde voor ogen en laat je niet verblinden door een plotse verliefdheid. Een beetje spontaneïteit kan geen kwaad maar belangrijke keuzes neem je, zeker als het de liefde betreft, weloverwogen. Laat je niet onder druk zetten, neem je tijd, maar vergeet niet om ondertussen van elke dag iets moois te maken, met of zonder date. Heb je eenmaal een beslissing genomen, ga er dan ook helemaal voor. Het zal je geen windeieren leggen.

Leeuw

Kom op, stel je niet zo bescheiden op. Ook jij mag er wezen. Maar als jij zelf daar al niet in gelooft, hoe kunnen anderen er dan in geloven? Gooi al je charme in de strijd, kleed je eens met extra aandacht voor die Zoom-meeting, laat de teugels vieren. Je zult zien hoeveel bewonderende blikken je zult oogsten (en niet alleen van je eigen partner). Een beetje positieve aandacht doet wonderen. Neem het leven niet al te serieus. Geniet ervan. Als jij zekerheid en rust uitstraalt, is geen doel (of mogelijke partner) voor jou onbereikbaar. Maak van Valentijnsdag een onvergetelijke dag, of je nu een Valentijn hebt of niet. Wacht niet af tot een ander het gezellig voor je maakt! Dan kan je nog wel eens lang wachten.

Maagd

Een drukke agenda en een paar akkevietjes zorgen ervoor dat jij deze maand nogal afwezig bent. Laat je niet gek maken, maar trek tijdig aan de rem. Want ook jij hebt recht op je privé-leven, tijd voor jezelf en een onvergetelijke Valentijnsdag. Trakteer jezelf op een fles champagne en een bos rode rozen of een doos sigaren (afhankelijk van je smaak en geslacht J). Maak er een feest van, of je nu single bent of niet. Met een positieve houding ziet het leven er zoveel zonniger uit, ook al is het dan nog maar februari. Bovendien maakt een positieve houding je aantrekkelijker. Je zult nog eens versteld staan van alle aandacht die je opeens krijgt.

Ram

Wie jou aan zijn of haar zij heeft, mag in zijn of haar handjes knijpen. Je hebt een sterk karakter maar een klein hart. Zorg ervoor dat je naar waarde geschat wordt. Niemand mag jou als vanzelfsprekend nemen. Ook jij hebt je wensen en verlangens en het is goed dat je partner dat weet. Komt dat niet door, neem dan jullie communicatie eens onder de loep. Ook singles moeten deze maand de stoute schoenen maar eens aantrekken. Neem het initiatief, zet zelf de eerste stap. Wat heb je te verliezen? Is hij/zij er niet in voor, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Niet geschoten, is altijd mis (zeg dat ook maar tegen Cupido!).

Schorpioen

Jou hoeven we niets te vertellen. Jij weet precies wat je wilt, ook in de liefde. Je bent veeleisend in een relatie. Je geeft altijd veel en vraagt daar ook veel voor terug. Valentijnsdag laat je dan ook behoorlijk onverschillig. Als het aan jou ligt, is het iedere dag Valentijnsdag! De liefde is het belangrijkste in je leven. Maar… net zoals alle andere singles van jouw sterrenbeeld kun je nog wel eens teveel veeleisend in de liefde zijn. Niemand is perfect, ook jouw toekomstige partner niet. Wijs daarom de kandidaten die zich aandienen – en het zijn er veel! – niet al te snel af, maar geef ze een eerlijke kans. Wie weet…

Steenbok

Het is februari, de maand van de liefde. Verzet je zinnen. Er is meer in het leven dan een verd*md lastig virus, werken en zorgen. Zet je hart open en laat je voor deze ene keer eens gaan. Geef je over aan de passie, maak tijd voor je partner, voor knuffelen en seks. Je zult zien hoe je relatie zal opbloeien! Ook singles doen er goed aan even pas op de plaats te maken. Als je altijd maar doorholt, hol je vast en zeker ook die leuke vent of dame voorbij. En dat wil je toch niet! Trek je grenzen en zorg ervoor dat iedereen in je omgeving, je familie incluis, die kent en respecteert.

Stier

Er verschijnt een wolkje aan de hemel. Maar wel met een gouden randje. En op dat wolkje zit jij. Cupido is helemaal op jouw hand en schiet pijl na pijl op je af. Heel wat Stieren zullen deze maand met het hoofd in de wolken doorbrengen. Jij viert de liefde niet alleen op Valentijnsdag! Maar pas op, soms is het belangrijk even met beide benen op de grond te staan. Werk, familie en vrienden vereisen de nodige aandacht. Verwaarloos vooral je vrienden of vriendinnen niet. Singles zitten, net zoals de verliefde Stieren, deze maand goed in het vel en stralen dat uit. Grijp je kans als die zich voordoet (en daarvoor hoef je misschien niet eens tot Valentijnsdag te wachten)!

Tweelingen

Woow, wat een sex-appeal! Het spat ervan af, en dat ondanks de huidige social distancing situatie. Wie zal deze maand geen aandacht aan jou schenken? Je kunt je verheugen op heel wat bewonderende blikken. Overal waar jij verschijnt, richten de ogen zich op jou. Tijdens Zoom-meetings, op je social media, op straat, in de supermarkt. Maar alles heeft zijn keerzijde. Jouw succes en de bewondering die je oogst, kan je deze maand een jaloerse partner opleveren. Ga er behoedzaam mee om. Pas verder op dat je bij mogelijke liefdeskandidaten geen verwachtingen schept die je niet waar wilt of kunt maken. Spelen met de liefde is als spelen met vuur. Je kunt je vingers er lelijk aan branden.

Vissen

Je zit in een betrekkelijke rustige periode en er is heel wat voor nodig om jou uit je evenwicht te halen. Het leven gaat zo zijn gangetje, met kleine tegenslagen en kleine meevallers. Je laat je meevoeren met de stroom en wilt eigenlijk maar één ding: dat het gauw lente wordt. Van Valentijnsdag heb je dan ook geen hoge verwachtingen. Maar daar zouden vooral de singles zich nog wel eens lelijk in kunnen verrassen. Vissen die al een partner hebben, mogen wel wat meer enthousiasme voor het feest van de liefde aan de dag leggen. Doe eens gek en verras hem of haar met de spannendste nacht van zijn of haar leven.

Waterman

De maand van de liefde kan wel eens de maand van de waarheid worden. Kleine dingetjes, hoe onschuldig ook, die je tot nu toe zorgvuldig verborgen hebt gehouden, kunnen onverwacht aan het licht komen. En een kleine bekentenis kan leiden tot onverwachte opbloei van jullie passie. Februari kan wel eens een heel belangrijke maand in jouw liefdesleven worden. Kom je er zonder kleerscheuren doorheen, dan zal deze maand jullie dichter bijeen brengen dan ooit. Singles kunnen onverwacht inzien dat die persoon die ze al jaren kennen, toch wel heel bijzonder is.

Weegschaal

Liefde is meer dan een partner om mee te knuffelen. In de liefde moet je investeren, liefde is constant en hard werken, en dat vergeet jij nog wel eens. Maak daarom dankbaar van deze liefdesmaand gebruik om je partner eens extra te verwennen. De aanblik van gelukkige en zoenende paartjes kan singles deze maand een beetje depressief maken. Focus niet teveel op Valentijnsdag maar besteed extra aandacht aan jezelf. Koop iets nieuws voor jezelf, verwen jezelf, relax… en de kans is groot dat jij je droompartner tegen het lijf loopt.