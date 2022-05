Maandhoroscoop. Horoscoop juni 2022

Horoscoop

Junimaand, zomermaand. Aardbeien, de geur van gemaaid gras, een roseetje op een terras. Juni is een maand die intens geleefd moet worden. Lees snel je horoscoop voor juni 2022, ontdek wat jou te wachten staat en haal het onderste uit de kan van deze heerlijke zomermaand.

Boogschutter

Het leven lacht je toe en de zon lijkt speciaal voor jou te schijnen. Je geniet van iedere dag en stopt onopgeloste problemen en zorgen zo diep mogelijk weg. Toch zal er een moment komen waarop je ze onder ogen zult moeten zien en vaak genoeg geldt: hoe eerder hoe beter. Laat je stralende humeur er niet door bederven maar profiteer van dit positieve moment om actief naar oplossingen te zoeken. Probeer daarbij je gezichtsveld te verbreden. Ga eens bij een wijze vriend of kennis te rade. Een frisse en heldere kijk op de dingen kan wonderen doen. Singles doen er goed aan om niet al te hard te zoeken. Juist dan loop je tegen de ware aan.

Kreeft

Meestal ben je in de lente- en zomermaanden in je element maar in deze periode zou je wel eens met een ontevreden gevoel kunnen worden geconfronteerd. Vraag je af waar deze ontevredenheid vandaan komt. Het is een goed moment om verandering in de situatie te brengen. Maar bedenk wel dat jij de enige bent die dit kan doen. Je partner heeft er moeite mee om je te volgen. Probeer hem of haar inzicht te geven in je gevoelens. Je zult dan extra steun aan je geliefde hebben. Singles doen er goed aan om een vrolijk gezicht te trekken. Met een stralende glimlach ben je zoveel aantrekkelijker.

Leeuw

De junimaand zou wel eens een maand van gemixte gevoelens kunnen worden. Je beleeft ups en downs maar als je achteraf terugkijkt, zul je toch tevreden kunnen zijn. Je hebt deze maand een beetje de neiging je uit het sociale leven terug te trekken en zoekt graag het gezelschap van echte intimi op. Ook singles voelen de behoefte om in alle rust na te denken en de gebeurtenissen van de afgelopen maanden in kalmte de revue te laten passeren. Sommigen van jullie halen deze maand voldoening uit hun werk, maar als de maand nadert zou je wel eens kunnen worden overvallen door vermoeidheid en behoefte aan vakantie. Begin met het plannen van de zomer en streef ernaar om lopende projecten zo snel mogelijk af te sluiten.

Maagd

Deze maand zou wel eens heel positief kunnen uitpakken. Je straalt zelfverzekerdheid en optimisme uit. Het is een ideale maand om nieuwe dingen te beginnen. Een nieuwe hobby of een verandering in je werk. Of misschien wel een nieuwe relatie. Deze maand heb jij de troeven in handen. Gooi je charme en diplomatie in de strijd om er het maximale uit te halen. Speel je kaarten goed en doe geen dingen die niet in de lijn van je karakter liggen. Alleen harmonieuze veranderingen zullen op een succes uitdraaien. Vermijd alles dat ook maar een beetje drastisch is. Besteed aandacht aan je uiterlijk. Het is een perfect moment om aan je lichamelijke vorm te werken maar zorg ervoor dat je ook op dit vlak niet overdrijft.

Ram

Het geluk zou je deze maand wel eens kunnen toelachen, ram. Je pad gaat over rozen. Vooral in de liefde gaat het je voor de wind. Een geliefd persoon zou kunnen terugkeren in je leven. Vraag jezelf af of je nog steeds dezelfde gevoelens voor hem of haar koestert. Singles moeten het ijzer smeden als het heet is, en dat is het deze maand. Je kunt interessante ontmoetingen verwachten, wie weet met toekomstmuziek. Dankzij de positieve wolk die deze maand om je heen hangt, gaat alles ook op je werk en in je sociale leven van een leien dakje. Geniet er met volle teugen van maar pas op voor de val die op hoogmoed kan volgen.

Schorpioen

Het is alsof een dichte mist optrekt en de wereld voor je opengaat. De junimaand zorgt voor een luchtig en ontspannen gevoel en je hebt het idee dat je alles aankunt. Deze maand staat je hoofd eigenlijk maar naar één ding: ervan genieten. Zet je over kleine dagelijkse problemen heen, laat dingen even hun beloop gaan en ontdek waar het nu eigenlijk in het leven om gaat. Schorpioenen die verliefd, verloofd of getrouwd zijn herontdekken de kwaliteiten van hun partner. Singles kunnen deze maand rekenen op meer dan genoeg aandacht. Voor alle Schorpioenen is het een ideaal moment om iets aan de lijn te doen.

Steenbok

Deze junimaand sta je graag in het middelpunt van de belangstelling en niet zelden zoek je daarvoor de mensen op. Met je vlotte babbel en je boeiende verhalen krijg je veel mensen op je hand. In de liefde kan deze openheid naar de wereld toe wel eens tot ergernis bij je partner leiden. Houd rekening met je liefdesleven en sleur je partner niet tegen zijn of haar wil mee in jouw sociale avonturen. Wees verder op je hoede en vertrouw niet zomaar iedereen, hoe goed hun referenties dan ook mogen zijn. Behoed jezelf voor teleurstellingen. In het leven is het soms beter wat meer afstand te houden. Dat geldt ook voor Steenbokken die zich graag met hart en ziel in een liefdesavontuur storten. Bouw iets dat een relatie zou kunnen worden langzaam op.

Stier

Je kunt een heerlijke maand verwachten, maar daar is wel iets voor nodig. Zet die spijtgevoelens over het verleden uit je hoofd. Denk niet langer na over gemiste kansen en geef je naasten niet de schuld van je huidige situatie, maar neem het heft in handen. Creëer je eigen kansen, leer nieuwe dingen, leer jezelf kennen. Het is een schitterende maand om je in jezelf te verdiepen. Trek de natuur in, zeg eens hardop tegen de mensen om je heen wat jij nu eigenlijk wilt en zorg ervoor dat je wensen gerespecteerd worden. Neem de tijd voor je partner. Je zou wel eens tot de ontdekking kunnen komen dat deze meer te bieden heeft dan je denkt. Hetzelfde geldt voor singles. Wijs niet zomaar iemand van de hand. Stel je open en flexibel op.

Tweelingen

De komst van de zomer schudt je helemaal wakker en je zintuigen staan op scherp. Geef je privé-leven deze maand de voorrang en houd voor ogen dat echte vriendschappen en de liefde nog altijd belangrijker zijn dan werk en networking. Een oude liefde zou wel eens kunnen opbloeien maar wil je er echt iets van maken dan zul je je bescheiden en geduldig moeten opstellen. Wees eerlijk tegenover jezelf en tegenover je naasten, hoe moeilijk en pijnlijk dat soms is. Er hangen veranderingen in de lucht die je al een tijdje verwachtte. Grijp je kans met beide handen aan. Alleen met een serieuze aanpak zal het er nu eindelijk echt van komen.

Vissen

In deze periode zou je wel eens heen en weer geslingerd kunnen worden door blije verwachtingen en sombere gevoelens. Je hebt het gevoel dat je op een wip zit. Het ene moment heb je een wijd en duidelijk overzicht, het andere moment zit je aan de grond. Probeer met beide benen op de grond te blijven staan. Stel je actief op, maak leuke plannen voor deze zomermaand en besteed aandacht aan vrienden en familie. Wacht niet af tot de anderen contact met je opnemen, maar neem zelf het initiatief. Je zou wel eens versteld kunnen staan van de enthousiaste reacties. Met je partner zou er deze maand nog wel eens wat onenigheid kunnen zijn, maar probeer met je hand over je hart te strijken. Ook singles doen er goed aan om kleine ‘foutjes’ van potentiële partners door de vingers te zien.

Waterman

Je hebt deze maand nog al veel om handen. Voer de dingen die gedaan moeten worden systematisch uit maar belast jezelf niet teveel. Probeer eens dingen uit handen te geven en maak ook eens tijd om leuke dingen met je partner of je familie te doen. Een persoon in je naaste omgeving zou wel eens zijn of haar masker af kunnen doen, maar als je eerlijk bent moet je aan jezelf toegeven dat je altijd al hebt geweten dat eens zou gebeuren. Dagdromen is jouw sterke punt. Probeer je dromen in werkelijkheid om te zetten en trek een plan. Ook in de liefde kan een beetje plannen geen kwaad. Dit geldt voor singles maar ook voor verliefde, verloofde en getrouwde Watermannen.

Weegschaal

De lucht klaart op. Naarmate de maand vordert, groeit je optimisme. De problemen die je de laatste tijd bezighielden, verliezen hun gewicht. Het lukt je om alles in het juiste perspectief te zetten. Besteed aandacht aan je partner en je naasten en span je in om naar hen te luisteren. Je zou wel eens tot de ontdekking kunnen komen dat ze veel meer te zeggen hebben dan jij dacht. Leg ook op je werk of in je vriendenkring je oor te luisteren. Je zou wel eens tot nieuwe inzichten kunnen komen. Aan het einde van de maand daalt de rust. Neem de tijd voor jezelf en ga overdenkingen over het leven en je keuzes niet uit de weg. Dat geldt voor verliefde, verloofde of getrouwde Weegschalen maar ook voor de singles.

In samenwerking met TRENDYSTYLE.NET