Maart, eerste lentemaand. We worden wakker na een lange winter. De zon wint aan kracht. Net zoals wij! Het is alsof we weer beter kunnen ademen, alsof er een last van ons afvalt. Maak er een mooie maand van. Een maand van (op)bloei en frisse energie. Lees in je horoscoop voor maart 2021 wat je te wachten staat. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Wat gaat maart 2021 jou brengen in je werk? En wat voor pijlen heeft die ondeugende Cupido deze maand voor jou op zijn boog staan? Lees je maandhoroscoop.

Boogschutter

Probeer je deze maand flexibel op te stellen en laat je niet van de wijs brengen door onverwachte koersveranderingen. Wees slagvaardig en je zult er de vruchten van plukken. Houd niet strak aan je ritme en schema vast en het leven zal je toelachen.

Geef op sommige punten toe, sluit compromissen maar zorg ervoor dat niemand aan jouw eigen persoonlijke ‘me-time’ komt. Alleen dan zal het je lukken om je evenwicht, ook in de liefde, te bewaren.

Kreeft

Je mag je dan stoer en sterk voordoen, maar soms voelt het van binnen niet zo. De afgelopen tijd maak je je druk om de kleinste dingen. Trek aan de rem, geef jezelf rust en zorg ervoor dat je je evenwicht weer vindt.

Maak tijd vrij voor jezelf, besteed aandacht aan je uiterlijk en begin een nieuwe sport of bezigheid. Voor nieuwe moed en energie die zullen zorgen voor creativiteit op je werk maar ook in de liefde.

Leeuw

Het blijft in deze periode een beetje vallen en opstaan. Of je het nu wilt of niet, er staan veranderingen op het programma. Je hebt af en toe moeite om met de nieuwe situatie om te gaan, maar het licht aan het einde van de tunnel is in zicht. Uiteindelijk zullen je inspanningen beloond worden.

Ook in de liefde is het evenwicht precair. Neem je tijd voor moeilijke beslissingen en laat je niet onder druk zetten. Jij bent vrij om te handelen, te beslissen en te gaan en te staan waar je wilt.

Maagd

Sinds enige tijd denk je erover om je leven eens over een heel andere boeg te gooien. Misschien is deze vroege voorjaarsmaand er het geschikte moment voor. Doe wat je wilt, maar laat je in ieder geval niet weerhouden door wat anderen ervan denken.

Vlucht niet in de maalstroom van je werk en laat de gebeurtenissen niet langer meer zomaar over je heenkomen. Jij bent de baas van je eigen leven. Het is tijd om het heft in handen te nemen.

Ram

Je hebt af en toe de neiging om je onzekerheid te verbergen achter een masker van arrogantie. Soms is deze houding aantrekkelijk, maar soms ook niet. Dan stel je je hard en stug op, vooral als je niet alle aandacht van het gezelschap hebt. Speel eens de tweede viool en probeer jezelf te zijn, vooral in het gezelschap van mensen die je na aan het hart liggen.

In de liefde doe je er deze maand goed aan om jezelf meer bloot te geven. Houd in gedachte dat liefhebben geen teken van zwakte is. Volg je hart en alles komt goed.

Schorpioen

Hoeveel is er terecht gekomen van de goede voornemens die je aan het begin van dit jaar maakte? Maak deze maand de balans op en stuur zonodig de koers bij. Maak schoon schip, haal letterlijk en figuurlijk de bezem door je leven.

Vraag je af of al dat rennen en vliegen de moeite waard is. Besteed deze maand extra aandacht aan je partner of begeef je op het vrijerspad. Het leven is te mooi om het zomaar gedachteloos te leven. Sta eens stil, adem diep in, kijk om je heen, lééf!

Steenbok

Jij hebt me een karakter! Je bent sterk, vastberaden en weet wat je wil. Ook deze maand steven je recht op je doel af. Zoals gewoonlijk laat je je leiden door je verstand, maar luister dit keer ook eens naar je hart en intuïtie, en wees niet bang om je emoties te tonen.

Je maakt een vreemde periode door waarin je wel eens met belangrijke innerlijke veranderingen te maken zou kunnen krijgen. Zorg ervoor dat deze veranderingen leiden tot je eigen persoonlijke groei en ontwikkeling. Dit zal je zowel op je werk als in de liefde te pas komen.

Stier

Het vooruitzicht op de lente zorgt voor een nieuw, licht gevoel, maar ook voor gedachten over de toekomst. Wik en weeg je mogelijkheden goed tegen elkaar af en zet pas een stap als je er helemaal van overtuigd bent. In de liefde kun je voor een teleurstelling komen te staan, maar achteraf is het misschien toch maar beter zo.

Onderschat het belang van een goede gezondheid niet. Zorg ervoor dat je regelmatig en gezond eet en verg niet teveel van jezelf.

Tweelingen

Zet je schrap en pak deze maand die kans die zich voordoet met beide handen aan. Schud angsten en twijfels van je af. Zet de ramen van je huis (en geest) open, laat de vroege lentezon binnen en je zult zien dat er in de donkere hoeken geen spoken schuilen. Geloof in jezelf en vertrouw op je kunnen.

Luister naar je gevoel en blijf trouw aan je mening. De waarheid is niet wat men zegt, maar wat jij denkt of hoe jij die ervaart. Laat je gaan in de liefde. Het is wellicht de enige manier om erachter te komen of dit de ware is, of niet.

Vissen

Het vooruitzicht op de lente zou je deze maand wel eens naar het hoofd kunnen stijgen. Vlinders in je buik zorgen voor een licht en luchtig gevoel. Liefde is in de lucht. Zorg ervoor dat je er niet verblind door wordt. Houd een slag om arm, kijk de kat uit de boom, geef niet teveel zonder dat je er iets voor terug krijgt.

Liefde mag dan omschreven worden als de hoogste vorm van tolerantie, dit betekent niet dat je je grenzen niet mag stellen. Zorg ervoor dat je gerespecteerd wordt.

Waterman

Jij houdt van rechtvaardigheid (dat zal je niet verbazen) en probeert alles zo objectief mogelijk te benaderen. Je loopt weg voor conflicten en lost alles graag in harmonie op. Dit zijn allemaal goede eigenschappen die je bij iedereen in je omgeving erg geliefd maakt. Maar pas op dat je geen ruzie krijgt met jezelf! Soms is het nodig om op je strepen te staan en is een conflict, hoe onaangenaam ook, onvermijdelijk. Ga dit soort momenten niet uit de weg, haal diep adem en maak er het beste van.

Geef uiting aan je gevoelens en wensen en baken vooral je eigen terrein af. Ook jij hebt recht op je eigen mening en privacy. Houd dit vooral deze maand goed in gedachten!

Weegschaal

De lente komt steeds dichterbij en alleen al dat idee zorgt voor frisse moed en energie. De lange winter heeft zijn tol van je gevergd en de elasticiteit is er een beetje uit. Doe een stap terug, verwen jezelf, neem je rust. Er zijn een aantal kwesties in je privé-leven die overdenking nodig hebben en daar is het nu de periode voor.

Confronteer jezelf met de waarheid, loop er niet langer voor weg en neem zo nodig een weloverwogen beslissing. Het zou wel eens een enorme opluchting kunnen zijn.

ADVERSUS

Klik hier voor jouw jaarhoroscoop 2021