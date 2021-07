Maandhoroscoop. Lees jouw horoscoop voor de maand juli 2021

Maandhoroscoop

Julimaand, vakantiemaand. Haal het onderste uit de kan en geniet met volle teugen van deze zomermaand. Jij bent tenslotte degene die er iets van moet maken. Stel je proactief op, verleg je grenzen, verbreed je horizon ook al vier je misschien vakantie in eigen land.

Lees in je horoscoop voor juli 2021 wat je te wachten staat. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek deze maand voor jou in petto heeft. Wat gaat juli 2021 jou brengen in je werk? En in de liefde? Lees je maandhoroscoop.

Boogschutter

Deze maand heb jij er weer helemaal zin in. Het leven lacht je toe en je plukt de vruchten van al het werk dat je de afgelopen maanden hebt verricht. Je positieve houding werkt zelfversterkend en de mensen zoeken je gezelschap graag op. Af en toe steken twijfels of angsten de kop nog op en zou je graag wat meer zekerheid in het leven hebben. Houd goed voor ogen dat de enige echte zekerheid alleen in jezelf te vinden is. Heb vertrouwen in je kunnen en vervolg je eigen weg. In de liefde is het deze maand vooral zaak om je hart te volgen. Laat je niet weerhouden door oordelen van anderen of door verplichtingen die je denkt te hebben. Ook singles doen er goed aan om hun hart te volgen en zich niets van hun omgeving aan te trekken.

Kreeft

Het zou wel eens een mooie zomermaand kunnen worden waarin je je gedachten eindelijk eens verzet. Al maanden heb je in de rondte gedraafd maar nu is het tijd om tot rust te komen. Probeer niet elk moment van de dag met bezigheden in te vullen maar geef toe aan het ‘dolce far niente’. Ontspannen is belangrijk en lang niet zo gemakkelijk als je misschien zou denken. Een persoon in je naaste omgeving zou je deze maand wel eens zorgen kunnen baren. Trek het probleem niet naar je toe en voel je niet verantwoordelijk voor het leed van een ander. Laat zien dat je er voor de andere persoon bent maar trek een grens waar jouw eigen vrijheid in gevaar begint te komen. In de liefde is het voor jou deze maand een kwestie van geven. Dit geldt ook voor singles.

Leeuw

Het is zomer! Hoe romantisch de sterrenhemel ook is, er kunnen in de liefde wat wolkjes aan de horizon verschijnen. Onenigheden en twijfels komen aan het oppervlak en verstoren de harmonie. Alleen door te praten en door niets als vanzelfsprekend te aanvaarden, kunnen liefdesmoeilijkheden en hartzeer overwonnen worden. Ondanks de strubbelingen in de liefde, straal je deze maand een onweerstaanbare charme uit en zal het je aan aandacht niet ontbreken. Wees op je hoede voor verleidingen en geef er alleen aan toe als je op andere vlakken niets meer te verliezen hebt. Zorg ervoor dat je deze maand geen overhaaste beslissingen neemt. De dingen hebben tijd nodig om te bezinken. Een conflict met een collega of vriend of vriendin ligt op de loer. Tel tot tien voordat je spreekt en laat je niet in met roddels.

Maagd

In het begin van de maand zou je af en toe wel eens wat moe kunnen zijn. Geef eraan toe. Luister naar de signalen die je lichaam afgeeft en maak van deze zomermaand gebruik om eens te ontspannen. Zeg eens wat vaker ‘nee’ en doe de dingen die je wilt doen in plaats van de dingen die je moet doen. Maak tijd vrij voor je partner en voor de mensen die je graag om je heen hebt. Halverwege de maand zou je wel eens een onaangename discussie met iemand kunnen hebben. Laat je niet op de kast jagen en kies je woorden met zorg. Twijfel niet aan je eigen mening maar houd voet bij stuk. Jouw ideeën en gedachten tellen net zoveel, en misschien wel meer, dan die van de ander. Ook in de liefde is het goed om je eigen ideeën erop na te houden. Dit geldt voor degenen die een relatie hebben maar ook voor singles.

Ram

Je hebt soms de neiging om je in grote projecten te verliezen. Focus je niet teveel op de details maar houd de grote lijnen vast. Vergeet verder niet om van deze julimaand en de mensen in je naaste omgeving te genieten. Houd de prioriteiten in het leven goed voor ogen. Kleine onverwachte dingen kunnen je af en toe uit je humeur brengen. Probeer te relativeren en verspil geen energie aan dingen die het niet waard zijn. In de liefde wordt er deze maand een beroep op je inlevingsvermogen gedaan. Probeer je eens voor te stellen hoe je partner zich voelt. Ook singles komen met gevoeligheid en kleine attenties verder dan met grootste gebaren en overdreven complimenten.

Schorpioen

Als iedereen zich klaarmaakt voor een lange en luie zomer blijf jij doorrennen. Het lijkt wel of je moeite hebt om op de rem te trappen en werk en inspanningen op een lager pitje te zetten. Houd goed voor ogen dat een rustpauze af en toe geen kwaad kan. Teveel werken en teveel doen kan op den duur zelfs contraproductief worden. Ook in de liefde is het soms beter om de dingen op z’n beloop te laten gaan. Klamp je niet teveel aan je partner vast en zorg ervoor dat je je eigen vrienden en hobby’s in stand houdt. Zo voorkom je dat je relatie jou en je partner gaat benauwen. Ook singles doen er goed aan om niet te hard van stapel te lopen en een mogelijke liefdeskandidaat de vrijheid te laten.

Steenbok

Het is een ideale maand om je grenzen te verleggen. Je zou er wel eens achter kunnen komen dat je tot meer in staat bent dan je denkt. Wees niet bang om jezelf te zijn. Neem de verantwoordelijkheid voor je woorden en daden maar neem jezelf vooral niet al te serieus. Stap over je eigen fouten heen. Leer ervan maar wees niet te streng voor jezelf. Laat deze julimaand de teugels vieren. Geniet van de vrijheid die je jezelf gunt om eens los van anderen beslissingen te nemen. Ook in de liefde hoeven keuzes en beslissingen niet altijd met de wensen van de ander te stroken. Houd rekening met je partner maar zorg ervoor dat jullie elkaars ‘anders zijn’ respecteren. Singles doen er goed aan hun ogen goed open te houden. Vaak is een enkele blik al voldoende om te begrijpen of het ware liefde is of niet.

Stier

Je kunt een bruisende zomermaand verwachten. Deze maand voel je je vrolijk, optimistisch en creatief. Je hebt er moeite mee om op de bank te blijven zitten en popelt om de wereld te verkennen. Het is een ideale maand om nieuwe contacten op te doen en om je sociale netwerk verder uit te breiden. Laat je niet leiden door het uiterlijk of de functie van de mensen die je ontmoet maar verleg je aandacht vooral naar die mensen die jou interessant lijken. Het is een perfecte maand om je mensenkennis verder uit te breiden. In de liefde zou je geduld deze maand wel eens op de proef kunnen worden gesteld. Laat je stralende humeur er niet door bederven en trek je eigen plan. Ook het geduld van singles wordt op de proef gesteld maar uiteindelijk zou het wel eens de moeite waard kunnen zijn.

Tweelingen

Deze maand staat in het teken van de liefde. Je voelt een grote genegenheid voor je partner en zoekt zijn of haar gezelschap maar al te graag op. Als een spons zuig je alle mooie dingen van het leven in je op. Deze julimaand staat in het teken van de romantiek en je partner laat het zich welgevallen. Je bent verleidelijker dan ooit en kunt het niet nalaten om je aantrekkingskracht af en toe ook op anderen dan je partner uit te oefenen. Het is een heilzame periode voor alle tweelingen die een relatie hebben. Oud zeer en onuitgesproken verwijten smelten letterlijk als sneeuw voor de zon. Singles hebben deze maand ongelooflijk veel charme. Trek de stoute schoenen aan en stap eens recht op je doel af. ‘Nee’ heb je, maar deze maand zou je wel eens ‘ja’ kunnen krijgen.

Vissen

Als het weer mooi is, is jouw humeur ook direct beter. Toch zou de julimaand wel eens een maand van ups en downs kunnen worden. Er zijn enkele dingen in je leven die je blijven bezighouden en je zult geen echte rust hebben totdat je de juiste weg hebt ingeslagen. Probeer in de tussentijd te genieten van alle mooie dingen die de julimaand te bieden heeft. Laat je geluk niet van anderen afhangen en houd voor ogen dat jij de vrijheid hebt om je eigen beslissingen te nemen, ook als die je partner of iemand anders in je omgeving misschien teleurstellen. In de liefde zul je – of je nu verliefd, verloofd of getrouwd of single bent – je beeld moeten bijstellen. Van iemand houden wil niet zeggen dat je deze persoon in al zijn wensen tegemoet hoeft te komen.

Waterman

Je geniet met volle teugen van de julimaand. De vakantiesfeer brengt je in een goede stemming en eindelijk komt er meer rust in je leven. Dat betekent echter niet dat alle problemen nu ook direct opgelost zijn. Het is een ideale maand om eens bij jezelf naar binnen te kijken en de confrontatie met een aantal onopgeloste kwesties aan te gaan. Soms is het al voldoende om de dingen in kaart te brengen. De oplossing dient zich dan vaak genoeg vanzelf aan en langzaam maar zeker zul je je ook over deze dingen beter gaan voelen. Ook in de liefde is het goed op open kaart te spelen. Leg je twijfels en gedachten op tafel. Je relatie zou deze maand wel eens een extra dimensie erbij kunnen krijgen. Singles doen er goed aan om vooral naar hun hart te luisteren.

Weegschaal

De vrolijke zomeratmosfeer van deze julimaand dwingt je ertoe om even afstand van de dingen te nemen. Zet jezelf niet onder druk om beslissingen te nemen. Een rustperiode brengt uitkomst. Dit geldt voor zakelijke beslissingen maar ook voor je privé-leven. Laat de dingen zijn beloop gaan. Komt tijd, komt raad. Concentreer je deze maand op de mooie dingen in het leven. Zoek het gezelschap op van mensen die je graag mag en doorbreek de dagelijkse routine. Geef jaloerse gevoelens geen kans. Vraag jezelf liever af of er wel een reden voor is. Laat je partner in de liefde de vrijheid die hem of haar toekomt. Je zult zien dat hij of zij dan juist je gezelschap zal opzoeken en jullie liefde zich nog verder zal verdiepen. Voor singles wordt het een spannende maand. Volg je intuïtie.

Lees ook je jaarhoroscoop 2021

ADVERSUS