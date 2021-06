Maandhoroscoop. Lees jouw horoscoop voor de maand juni 2021

Junimaand, zomermaand. Juni is één van de heerlijkste maanden in het jaar en daarom doen we er goed aan om het maximale eruit te halen. Misschien wordt het niet de maand die je je had voorgesteld maar…

Maandhoroscoop

Junimaand, zomermaand. Juni is één van de heerlijkste maanden in het jaar en daarom doen we er goed aan om het maximale eruit te halen. Misschien wordt het niet de maand die je je had voorgesteld maar dat betekent nog niet dat het geen mooie maand kan worden.

Boogschutter

Het wordt een belangrijke maand waarin je heel wat veranderingen kunt verwachten. Misschien niet in de dingen of omstandigheden om je heen, maar vooral in jezelf. Schrik er niet voor terug, maar accepteer je nieuwe zienswijze en wees niet bang om ze aan anderen kenbaar te maken.

Alleen door veranderingen in je leven toe te laten, zul je je kunnen ontwikkelen en dingen kunnen bereiken die je op het eerste gezicht onbereikbaar leken. En dat geldt niet alleen voor je werk maar ook in de liefde. Kleine ruzies kunnen de lucht klaren, maar pas er wel voor dat je ze niet laat escaleren. Dat is nergens voor nodig.

Kreeft

Deze junimaand kan voor heel wat verrassingen zorgen. In de liefde maar ook op andere terreinen. Eindelijk krijg je de gelegenheid om een situatie recht te zetten waar je al langer mee in je maag zat. Grijp deze kans met beide handen aan. Singles kunnen in de liefde tegen een dilemma aanlopen. Bijt je niet in een onbereikbare liefde vast, maar verzet je zinnen. Er zitten meer vissen in de zee!

De Kreeften die al een relatie hebben, doen er goed aan om eerlijk tegenover hem te zijn en om zich vooral aan hun beloftes te houden. Ga de waarheid niet uit de weg, hoe pijnlijk die ook is. Op je werk heb je alles onder controle. Zorg er wel voor dat je niet al te veel op je neemt.

Leeuw

Eindelijk zomer! Het lijkt wel of er een last van je afvalt. Als het kwik stijgt, ben jij pas in je element. Zorg er daarom voor dat je het maximale uit deze junimaand haalt. Sluit je niet op in huis of in de tuin, maar ga erop uit. Maak een wandeling langs het strand, bezoek die nieuwe tent, bel een vriend of vriendin of neem een uitnodiging aan die je gewoonlijk direct zou hebben afgeslagen.

Doe nieuwe dingen en leer een nieuwe kant van jezelf kennen. Je zult versteld staan! Heb je een partner, laat die dan delen in je enthousiasme. En de singles? Die vinden deze maand hun weg wel. Daar zullen de sterren wel voor zorgen.

Maagd

Een op zich misschien onaangename ervaring zal deze maand uiteindelijk toch zijn vruchten afwerpen. Niet al het kwaad komt om te schaden. Heb geduld en alle stukjes van de puzzel zullen op hun plaats vallen. In de liefde moeten er beslissingen genomen worden. Draal er niet te lang omheen. Singles hebben de neiging om zich in zichzelf terug te trekken. Laat je niet meeslepen door zelfmedelijden. Daar kom je echt niet verder mee.

Op je werk loop je mee in het gebruikelijke ritme, maar tegen het einde van de maand kan er wel eens van je verwacht worden dat je initiatief neemt. Ga er niet voor op de loop, maar vertrouw op je capaciteiten.

Ram

Deze maand loopt anders dan je had verwacht of misschien zelfs wel had gepland. Neem de wijzingen in het programma voor lief en laat je er niet door uit het veld slaan. Ga je eigen gang, besteed aandacht aan je uiterlijk en geef je niet over aan zelfmedelijden of negatieve gedachten. Geniet van de kleine dingen die het leven te bieden heeft. Van de blauwe lucht, van het mooie weer. Gun jezelf iets nieuws, al was het maar een klein dingetje. Neem de tijd voor je partner en doe gezellige dingen met elkaar. Singles doen er goed aan zich een beetje meer te laten gaan. Een nieuwe relatie brengt nu eenmaal altijd een risico met zich mee. Maar wie niet riskeert, zal ook nooit iets bereiken.

Schorpioen

Er staat je een succesvolle maand te wachten. Vooral in de liefde kun je op waardering en erkenning rekenen. Ook op je werk zou je wel eens ongekende succesjes kunnen boeken. Met je enthousiasme trek je de mensen aan en win je zelfs het hart van de meest gesloten personen. Het is dan ook een ideale maand om nieuwe contacten te leggen.

Singles zullen het deze maand voor het kiezen hebben en de Schorpioenen die verliefd, verloofd of getrouwd zijn, zouden wel eens een belangrijke stap kunnen zetten. Vergeet in je enthousiasme niet van de zomer te genieten. Maak tijd voor jezelf en vat de moed om eens iets heel nieuws te gaan doen. Wees niet bang voor veranderingen.

Steenbok

Er zijn nu eenmaal dingen in het leven die gedaan moeten worden. Met zuchten en steunen kom je er niet onderuit. Pak vervelende klussen deze maand daarom direct aan zodat je daarna kunt genieten van je welverdiende rust. Probeer van elk moment te genieten, ook al lopen de dingen niet precies zoals je dat zou willen.

Steenbokken die verliefd, verloofd of getrouwd zijn, doen er goed aan om zich ook in de situatie van de ander in te leven. Singles komen deze maand niets te kort en zullen zich heerlijk vermaken.

Een beetje enthousiasme op je werk kan geen kwaad. Werk naar een resultaat toe en je zult deze maand met een tevreden gevoel afsluiten.

Stier

Je bruist deze maand van energie en stort je hals over de kop in nieuwe projecten. Je hebt moeite met stilzitten en voelt een enorme drang om allerlei dingen te organiseren. Pas wel op dat je in je enthousiasme de personen om je heen niet verwaarloost en toon ook interesse voor hun doen en laten. Jouw projecten en nieuwtjes mogen dan heel belangrijk zijn, maar ook je partner, vrienden en familie verdienen de nodige aandacht.

Zorg er verder voor dat je je doel niet het oog verliest. Details zijn belangrijk maar uiteindelijk telt het resultaat. De liefde komt deze maand even op de tweede plaats. En dat is geen probleem, als je maar niet vergeet om het later dubbel en dwars goed te maken.

Tweelingen

Je zit in een betrekkelijke rustige periode en er is heel wat voor nodig om jou uit je evenwicht te halen. Het leven gaat zo zijn gangetje, met kleine tegenslagen en kleine meevallers. Je laat je meevoeren met de stroom en wilt eigenlijk maar één ding: met rust gelaten worden en lekker in de tuin of een terrasje in de zon zitten. Geef toe aan deze wensen. Gun jezelf kleine, eenvoudige pleziertjes die het leven zo aangenaam maken. Er zijn momenten in het leven waarop we alle zeilen moeten bijzetten maar er zijn ook momenten waarop je de teugels mag laten vieren. Stap af van het idee dat je voortdurend onder druk moet staan om successen te boeken en waardering te oogsten. Wees jezelf en luister naar je lichaam en hart. Ook in de liefde!

Vissen

Al met al kun je een positieve en zonnige junimaand verwachten. In het begin kunnen zich wat moeilijkheden voordoen maar naarmate de dagen verstrijken, keert het tij zich. Een rustige maand wordt het in ieder geval niet.

Vooral in de liefde kan het er onstuimig aan toe gaan. Je voelt je deze maand aantrekkelijk en sexy, en je flirt er vrolijk op los. Je kunt rekenen op heel wat aandacht en het is mogelijk dat je deze maand menig hart breekt. Singles beleven een supertijd, maar diegenen die verliefd, verloofd of getrouwd zijn, kunnen niet voorzichtig genoeg zijn. In de liefde kan de passie zomaar onverwacht in ruzie omslaan. Let daarop op je woorden en maak het niet te bont.

Waterman

De zomerse junimaand brengt je in een romantische bui en het zal je heel wat moeite kosten om dat roze brilletje af te zetten. Toch zul je er in de tweede helft van de maand aan moeten geloven, want enkele kwesties zullen de nodige aandacht van je eisen. Laat je goede humeur er niet door bederven maar pak de dingen volwassen aan.

Tegen het einde van de maand kom je in rustiger vaarwater en zal de liefde weer de overhand krijgen. Er kan deze maand een nieuwe persoon in je leven komen. Plaats hem of haar niet op een voetstuk, maar kijk eerst de kat uit de boom voordat je je kaarten laat zien. Heb je het idee dat deze persoon je vertrouwen verdient, wees dan niet bang om je open op te stellen.

Weegschaal

Weegschalen die al een relatie hebben, kunnen deze maand tegen wat moeilijkheden aanlopen. Vraag jezelf af of het kleine en onschuldige irritaties betreft of dat jullie problemen dieper gaan. Is dat laatste het geval, neem dan alle tijd om eens goed met elkaar te praten. Singles treffen het deze maand in de liefde beter en kunnen een spannende ontmoeting tegemoet zien.

Op je werk zul je deze maand alle aandacht nodig hebben. Dwing jezelf ertoe om netjes en geordend te werken en tel tot tien voordat je iets zegt, want blunders liggen deze maand op de loer. Krijg je onverwacht een interessant aanbod, vraag dan raad aan een ervaren persoon waar je het volste vertrouwen in hebt, maar zorg wel dat jij uiteindelijk degene bent die de beslissing neemt.