Maandhoroscoop. Lees jouw horoscoop voor de maand mei 2021

Mei. Winkels open. Terrasjes open. Langzaam maar zeker pakken we de draad weer op. Wat deze lentemaand ons ook gaat brengen, maak er het allerbeste van. Pluk de dag, geniet van het leven en de ontwakende natuur. Lees in je horoscoop voor mei 2021 wat je te wachten staat. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Wat gaat mei 2021 jou brengen in je werk? En wat voor pijlen heeft die ondeugende Cupido deze maand voor jou op zijn boog staan? Lees je maandhoroscoop.

Boogschutter

Deze maand zouden twijfels wel eens de kop kunnen opsteken. Je twijfelt aan eerder genomen beslissingen, je twijfelt of je wel op de juiste plek bent, je twijfelt aan jezelf, misschien zelfs aan personen om je heen.

Twijfels en spijtgevoelens zullen je echter niet verder brengen. Staat je iets niet aan probeer daar dan verandering in te brengen. Niets is onmogelijk. Waar een wil is, is een weg. Zie je die weg niet, dan wil je misschien niet… Vraag je dan eens af waarom je niet wilt.

Verlies je niet in filosofisch gemijmer maar probeer te focussen. Voel je er niets voor om in actie te komen, luister dan naar je intuïtie, zet alles even van je af, schilder je huis, doe de tuin. Komt tijd, komt raad.

Kreeft

Deze maand zou je wel eens met grote mood swings te maken kunnen krijgen. Het ene moment zie je het helemaal zitten, het andere moment zit je bij de pakken neer. Je staat op scherp en reageert op elk geluid, elke beweging, elke kleine verandering. Probeer te ontspannen. Houd jezelf bezig, verzet je gedachten. Probeer de dingen die je doet met plezier en aandacht te doen, als is het maar het koken van een maaltijd of het doen van de afwas.

Scherm je af van negatieve mensen en laat je niet meeslepen door negatieve berichtgeving maar houd vast aan je eigen gedachtelijn.

Als je in jezelf gelooft en je er voor jezelf het beste van maakt, dan komt het met deze meimaand vast wel goed.

Leeuw

De uren, dagen en weken rijgen zich aan elkaar en het is onvermijdelijk je af te vragen wat voor een zin dit allemaal heeft. Probeer dit soort zinloze gedachten van je af te zetten. Besteed aandacht aan je huis of tuin, maak het voor jezelf gezellig.

Stel je geduldig op tegenover je huisgenoten. Kleine irritaties zijn normaal maar blaas ze niet op. Voel je boosheid opkomen, trek je dan even terug en probeer alles in proportie te zien.

Het is een perfecte maand om achterstallig werk in te halen, of het nu om onderhoud aan je huis, je garderobe of je administratie gaat.

Vergeet deze meimaand ook niet om te investeren in de liefde. Je partner zou je wel eens meer dan ooit nodig kunnen hebben. Samen staan jullie sterker dan alleen.

Verliefde Leeuwen zullen deze maand even geduld moeten hebben.

Maagd

Een verre vriend of een familielid dat je tijden niet gezien heeft zou wel eens een beroep op je kunnen. Schenk hem of haar de nodige aandacht en trek er tijd voor uit. Toon begrip en belangstelling.

Verlies jezelf niet in zelfmedelijden, hoe het je op dit moment misschien ook tegenzit, maar probeer van de nood een deugd te maken.

Heb aandacht voor kleine dingen. Besteed meer aandacht aan je bereiden van je maaltijden, verzorg je lichaam goed, geniet van kleine mooie dingen.

Houd voor ogen dat piekeren nergens goed voor is. Soms is het beter om even afstand van alle dingen te nemen zodat er ruimte ontstaat voor grote ideeën.

Ram

Deze maand zou je zomaar eens door nostalgische gedachten overvallen kunnen worden. De wereld is hetzelfde maar ook anders dan anders. Je zou de dingen opeens wel eens vanuit een heel andere optiek kunnen zien, en dat werkt verruimend, ook al is je wereld er fysiek misschien kleiner op geworden.

Stel je open voor nieuwe ideeën, voor nieuwe gevoelens, nieuwe gedachtegangen. Kijk achteruit als je wilt, laat het verleden af en toe opduiken, maar vergeet niet in het hier en nu te leven, met een oog op de toekomst.

Verlies jezelf bovendien niet al teveel in gemijmer. Er zou wel eens een persoon in je naaste omgeving kunnen zijn die jou juist nu nodig heeft.

Schorpioen

Deze lentemaand zou je wel eens voor verrassingen uit een onverwachte hoek kunnen stellen. Stel je open voor nieuwe dingen. Wijs voorstellen niet zomaar van de hand maar weeg de voor- en nadelen goed tegen elkaar af. Vraag je vooral ook af wat je doel is, waar je naar streeft, wat jij wilt. Laat je niet willoos meeslepen, laat je de dingen niet overkomen, maar probeer je eigen kansen te creëren. Het is er een perfecte maand voor.

Overigens geldt dit niet alleen op het gebied van je werk of bepaalde aankopen maar ook op persoonlijk vlak en in de liefde.

Neem het heft in eigen handen en streef je eigen doel na. Alleen als je een actieve houding aanneemt, zal je met voldoening op deze meimaand kunnen terugkijken.

Steenbok

Het is wachten geblazen, Steenbok. En wachten kun jij goed want jij hebt altijd duizend-en-één dingen te doen en zult je nooit vervelen.

Laat je creativiteit de vrije loop gaan, wijd je aan hobby’s, probeer nieuwe dingen uit. Het ontbreekt je niet aan zelfvertrouwen maar het geeft toch altijd weer voldoening als je ziet dat je meer kunt dan je dacht.

Zorg er wel voor dat je deze maand niet al teveel van je naasten eist en gun hen de ruimte waar ze om vragen. Je vulkanische gedrag kan soms wat verstikkend werken.

Stel je in de liefde wat aanhankelijker op en je zult er veel voor terugkrijgen.

Goede vrienden hebben je in deze periode nodig. Schenk hen de aandacht die ze verdienen en neem hun foutjes op de koop toe. Niemand is perfect.

Stier

Het lijkt wel of je in een achtbaan terecht bent gekomen. Je bent onrustig en wordt overvallen intense en tegenstrijdige gevoelens. Het zou je daarom wel eens zwaar kunnen vallen om knopen door te hakken. Soms zelfs wordt het nemen van de kleinste beslissingen je teveel.

Laat je niet verlammen door je besluiteloosheid en probeer de dingen duidelijk op een rijtje te zetten. Kom je er alleen niet uit wees dan niet bang om hulp aan anderen te vragen. Met jouw sociale opstelling en de hulpvaardigheid die je altijd tentoon stelt, zullen er altijd mensen in je naaste omgeving zijn die je maar altijd graag willen helpen.

Alleen in de liefde kun je deze maand beter een afwachtende houding aannemen. Je hart zal je wel ingeven wat je op dat gebied moet doen.

Tweelingen

Je zou deze maand wel eens kunnen worden overvallen door een rusteloosheid die je maar moeilijk de baas kunt. Je zou zoveel dingen willen doen maar altijd weer zijn er omstandigheden die daaraan in de weg staan. Focus niet op onmogelijke projecten maar concentreer je op de dingen die wél mogelijk zijn en ga daarmee aan de slag.

Verval niet in klaagzang, houd even op met mopperen maar kom in actie, ook al had je grotere dingen in gedachten.

Wees lief en geduldig voor de mensen om je heen. Een beetje extra aandacht voor je omgeving zou wel eens aangename verrassingen kunnen opleveren. Ook in de liefde doe je er goed aan om niet alles voor vanzelfsprekend te nemen.

Vissen

Deze maand zou je ‘dualiteit’ wel eens kunnen opspelen. Aan de ene kant vind je het wel best hoe de dingen nu staan, aan de andere kant zijn er wensen en verlangens die je een heel andere kant op willen duwen. Probeer een balans te vinden en streef naar innerlijke rust. Dat is nog altijd de beste basis voor weloverwogen beslissingen.

Ga voor een goede nachtrust, let op je ademhaling en ban alle gedachten. De nacht is er om uit te rusten, niet om problemen om op te lossen.

Deze maand ben je gebaat bij een flinke dosis humor. Probeer oog te hebben voor de komische kant die in veel ongewone situaties te vinden is. Met een positieve mind switch ziet de wereld er opeens heel anders uit.

Waterman

Er zou deze maand wel eens een grote rust over je kunnen komen. De onverwachte veranderingen van de afgelopen maanden hebben je – ongelooflijk maar waar – goed gedaan. Je zit beter in je vel, kunt de dingen beter aan, bent geduldiger en creëert meer tijd voor jezelf. Ook je zelfvertrouwen zou deze maand wel eens een flinke boost kunnen krijgen. Het is een goede maand om je horizon te verbreden en om nieuwe dingen op te pakken.

Probleempjes en zorgen zouden wel eens op de achtergrond kunnen blijven zeuren, maar het is nu niet het moment om je daardoor te laten weerhouden. Laat je meevoeren door de positieve flow waarin je terecht bent gekomen. En sta niet van jezelf te kijken als je opeens wel heel doortastend en beslist optreedt.

Weegschaal

De gebeurtenissen van de afgelopen weken zijn je niet in de koude kleren gaan zitten, maar laat je niet klein krijgen. Er zijn altijd weer nieuwe kansen en mogelijkheden maar die zullen alleen voor jou weggelegd zijn als je ervoor openstaat.

Laat je niet door angsten leiden maar probeer te focussen op kleine haalbare doelen. Stap voor stap is nog altijd een succesformule om grote doelen en successen te bereiken. Het enige dat je nodig hebt, is een plan. En daar heb je nu de tijd voor om over na te denken.

Sluit je niet in jezelf op maar stel je open voor anderen. Luister naar hun verhalen en wijs hun ideeën niet zomaar van de hand. Meer dan ooit ben je gebaat bij een open geest en flexibele houding.

