Maandhoroscoop mei 2022

Mei, uitbundige lentemaand met de hele zomer in het vooruitzicht. Het wordt een enerverende maand met positieve vibes. Lees in je horoscoop voor mei 2022 wat je te wachten staat. Klik op jouw sterrenbeeld voor je maandhoroscoop.

Boogschutter

Deze lentemaand zit je goed in je vel. Je hebt een realistische en heldere kijk op de dingen om je heen. Het is alsof je je brillenglazen hebt schoongemaakt. Doe de dingen die gedaan moeten worden, maar neem niet meer hooi op je vork dan noodzakelijk is. Je nieuwe inzicht zal je helpen te begrijpen wat wel of niet belangrijk is. Je relaxte houding trekt de mensen in je omgeving aan en je zou wel eens meer complimentjes dan ooit tevoren kunnen krijgen. Ook de liefde heeft baat bij je ontspannen lente-mood. Buit het lentegevoel uit, geniet er met volle teugen van. Ook singles zullen erachter komen dat het leven zo slecht nog niet is.

Kreeft

Mei, lente! Tijd om je pas in te houden. Maak deze maand eens wat meer tijd voor jezelf. Vraag je eens af wat nu eigenlijk belangrijk is. Je zult zien dat je een heleboel dingen van je to-do-lijstje zult kunnen schrappen. Stel je prioriteiten bij en verwen jezelf met een kleine aankoop of een bezoek aan de kapper. Zoek je vrienden op en besteed extra aandacht aan de liefde. Luister naar je partner en zoek samen naar de intimiteit van de eerste momenten. Singles doen er goed aan om uit hun schulp te komen. Hallo, het is lente! En jij mag er zijn. Besteed aandacht aan je uiterlijk. Geef jezelf een ego-boost en ga niet op complimentjes van anderen zitten wachten. De rest komt vanzelf.

Leeuw

Het zonnetje schijnt en de wereld ziet er anders uit. Dit is een moment om je verwachtingen bij te stellen. Op je werk, in je familie, in je vriendenkringen en in de liefde. Ga na of je verwachtingen realistisch zijn. Overtrokken verwachtingen maken het leven er niet gemakkelijker op. Geniet van de kleine dingen zoals de geur van pas gemaaid gras of een biertje op een terrasje. In je werk gaat het je voor de wind en eindelijk kun je op dat front relaxen. In de liefde ben je op zoek naar bevestiging van de kant van je partner, maar eigenlijk zou je die beter bij jezelf kunnen zoeken. Singles hoeven hun onzekerheid niet onder een stoere houding te verbergen. Wees jezelf.

Maagd

Deze meimaand zou wel eens een heftige maand kunnen worden. Ben je op zoek naar nestelende vogeltjes en bloeiende bloemperken, dan zou je wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Op je werk verloopt alles voorspoedig maar in je liefdesrelatie zou een storm, een orkaan, kunnen opsteken. Jaloezie, wrok en oude koeien die uit de sloot worden gehaald zorgen voor stormachtige discussies. Probeer de dingen vanaf een afstandje te bekijken en wees eerlijk tegenover jezelf en je partner. Singles kunnen zich beter gedeisd houden. Je beheerste gedrag zou de aandacht van een interessant persoon kunnen trekken.

Ram

De lente doet je goed. Je bent in een opperbest humeur. Wapen je met een glimlach in plaats van met een frons en je zult de hele wereld voor je innemen. Zoek deze maanden oude vrienden op en breid je kenniskring uit met nieuwe contacten. Met je charme zul je man en vrouw voor je innemen. In de familiekring is het tijd om een misverstand uit de weg te helpen en in je relatie zou het wel eens tijd kunnen zijn om de banden steviger aan te trekken. Overdenk of en welke stappen je wilt ondernemen. Singles hoeven deze maand geen actief gedrag of actieplannen aan de dag te leggen. Zorg gewoon dat je van de partij bent en blijf niet thuis zitten.

Schorpioen

Langzaam maar zeker komt er licht aan het einde van de tunnel. Het lijkt wel of je langzaam aan het ontwaken bent. Je hebt steeds helderder voor ogen wat belangrijk in het leven is. Deze meimaand zou wel eens een keerpunt kunnen worden. Wees niet bang om beslissingen te nemen, ook al pakken die heel anders uit dan de mensen om je heen van je verwachten. De liefde gaat nog over een hobbelig pad maar met de tijd zal je ook dat pad wel slechten. Wees eerlijk tegenover jezelf en houd ook hier vast aan je eigen waarden. Het wordt een interessante meimaand. Vooral singles doen er goed aan om in actie te komen.

Steenbok

De meimaand zorgt voor leven in de brouwerij. Er komt eindelijk beweging in een situatie die al veel te lang stil ligt. Stel je open tegenover de wereld op en wapen je met een gezonde dosis eigenwaarde. Je zult zien dat je bergen kunt verzetten. Vooral in je werk kunnen zich veranderingen voordoen. Grijp gouden kansen met beide handen aan. Alleen in de liefde ben je nog aan het twijfelen. Eigenlijk weet je zelf niet goed wat je nu wilt. Probeer duidelijkheid te scheppen voor je partner en voor jezelf. Singles doen er goed aan zich actief op te stellen. Wie niet waagt, wie niet wint.

Stier

Mei, lentemaand. Een ideale maand voor een grote schoonmaak. Niet alleen in je huis en op je werk, maar vooral ook in je relatie met de mensen om je heen. Schep duidelijkheid tussen jouw partner en jezelf. Wees eerlijk over de verwachtingen die je hebt en de compromissen die je bereid bent om te sluiten. Ook singles hebben een grote schoonmaak voor de boeg. Reken voorgoed af met teleurstellingen uit het verleden en zet je hart open voor nieuwe ervaringen en hoopvolle gedachten voor de toekomst. Een optimistische houding levert je in het leven ongetwijfeld meer op dan een pessimistische en zwartgallige mood. Houd dat deze maand in gedachten.

Tweelingen

Deze meimaand is perfect om de puntjes op de i te zetten in je privé-leven. Blaas de liefde nieuw leven in, werk eraan om die plezierige spanning van het begin weer terug te vinden. Praat misverstanden die zijn ontstaan uit jaloezie uit en help kleine probleempjes uit de weg. Singles hebben deze maand een makkie. Speel je kaarten met flair. Je bent aan de winnende hand. Maar pas op dat je een mogelijke liefdeskandidaat niet van je verwijdert door een onbenullige misstap als een klein leugentje of een verkeerde zet. Je mag dan slim in het spel zijn, er komt meer bij kijken dan alleen maar techniek. Dat geldt trouwens ook voor de tweelingen die een relatie hebben.

Vissen

Deze maand lopen de dingen anders dan je verwacht had en zou je wel eens wat onverdiende tegenslag kunnen krijgen. Ga niet bij de pakken neerzitten, verlies je niet in details maar houd de grote lijnen vast. Bedenk bij jezelf wat nu echt van belang is en dan zul je zien dat het eigenlijk allemaal nog wel meevalt. In de liefde wordt er heel wat van je geduld gevergd en zul je langzaam maar zeker wat paaltjes moeten verzetten. Maar heb je dat eenmaal gedaan dan kun je rustige en gouden tijden tegemoet zien. Singles doen er goed aan om hun blikken eens te verzetten. Prik door oppervlakkig gedrag heen. Wie weet wat je achter dat masker aantreft.

Waterman

Jouw grootste wapen in de strijd die leven heet, is je glimlach. Treed het leven deze maand lachend tegemoet en je hebt iedereen op je hand. Op je werk doe je er deze maand goed aan dingen uit handen te geven in plaats van nieuwe verplichtingen op je te nemen. Verg nu eens niet het uiterste van jezelf. Je zult zien dat de wereld doordraait, ook als je ’s avonds niet afgepeigerd thuis komt. Ook in je relatie zul je met een rustige en serene houding veel meer bereiken dan met een vuist op tafel. Zet deze maand de knop om en wees eens extra lief voor jezelf. Laat je geen zand in de ogen strooien door het ogenschijnlijke geluk van carrièrejagers. Geluk is iets heel anders en alleen jij zult daar voor jezelf invulling aan kunnen geven.

Weegschaal

Wapen je deze lentemaand met een realistische kijk op het leven en het zal je lukken om de kans te grijpen waar je al langere tijd op wacht. Een kleine verandering of beslissing kan ingrijpende en vooral ook vernieuwende gevolgen hebben. Stel je flexibel op en gebruik je verbeeldingskracht en fantasie. Alleen dan zal een droom in de toekomst werkelijkheid kunnen worden. Verleg je grenzen en houd jezelf voor ogen dat niets onmogelijk is. Niet in de liefde en niet op je werk. Leg jezelf geen beperkingen op want daarmee heb je alleen jezelf te pakken. Ga voor het allerbeste, deze maand zou je het wel eens kunnen krijgen.