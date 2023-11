Horoscoop van de maand december 2023

Maandhoroscoop

Decembermaand, feestmaand. Maak er een fantastische maand van en bereid je voor op het nieuwe jaar. Lees je horoscoop voor december 2023 en ontdek wat de sterren voor jou in petto hebben.

Boogschutter

De decembermaand zouden er wel eens een paar kleine wolken aan de gouden horizon van je relatie kunnen verschijnen. En jij zou daar wel eens helemaal niet op voorbereid kunnen zijn. Verdrijf nostalgische gedachten. Verdrink niet in je herinneringen aan het verleden maar probeer te accepteren dat de dingen veranderingen en dat een liefdesrelatie nu eenmaal altijd in beweging is. Wees eerlijk naar jezelf en naar je partner toe. Zo zullen jullie je rust weer vinden en samen sereen naar het einde van het jaar kunnen toeleven. Voor singles is het een goed moment om de touwtjes in handen te nemen. Organiseer eens een party, een brunch of een romantisch dineetje. En vergeet niet een flinke dosis mistletoe in te slaan.

Kreeft

Deze decembermaand ben je in je element. Op je werk oogst je succes, in je sociale leven sta je in het middelpunt van de belangstelling, het lijkt wel of iedereen het je naar de zin wil maken. Geniet ervan. Je houdt wel van een feestje of een party en je bent niet bang om je in het feestgedruis te laten gaan. Zet de bloemetjes maar buiten maar maak je partner niet onnodig jaloers. Een kleine ruzie kan deze maand de lucht zuiveren. Loop er niet voor weg maar praat het uit en maak het daarna goed met onvergetelijke romantische momenten. Singles kunnen rekenen op een spannende maand. Wend je charme aan, een stralende glimlach kan wonderen doen en vele harten openen.

Leeuw

De afgelopen maanden heb je geploeterd en gezwoegd. Ook in de liefde heb je de nodige obstakels ontmoet. Twijfels bleven de kop opsteken en je was naarstig op zoek naar antwoorden. Deze decembermaand komt er eindelijk rust in je hoofd. Zet de zoektocht naar antwoorden van je af. De tijd zal het vanzelf wel oplossen. Geniet van deze heerlijke maand. Creëer een warme sfeer om je heen, kleed je met zorg en volg je hart. Het zou wel eens een maand van rozengeur en maneschijn kunnen worden. Voor singles, maar ook voor verliefde, verloofde en getrouwde Leeuwen. Voel je echter door de gelukzalige atmosfeer niet verplicht om je omgeving met grote cadeaus te verrassen. Met kleine en goed overdachte attenties maak je iedereen even blij en houd je de financiën in de hand.

Maagd

Je kunt een heerlijke maand tegemoet zien. In het begin kun je nog wat strubbelingen verwachten maar uiteindelijk is alles weer helemaal in balans. Je relatie loopt op rolletjes en jij en je partner voelen elkaar deze maand perfect aan. Het is het ideale moment om elkaar kleine misstappen uit het nabije verleden te vergeven. Pak het deze feestmaand groots aan en strooi gul met liefde en kleine attenties. Je zult er de vruchten van plukken. Singles doen er deze maand goed aan om al hun charmes uit de kast te halen. Ze zullen heel wat harten veroveren, maar pas op dat je er geen breekt.

Ram

De afgelopen maanden heb je alle zeilen bijgezet. Zorg ervoor dat je deze decembermaand niet in een gat valt. Reageer kleine ergernissen niet op je partner af. Zoek de rust op en laat de gebeurtenissen van de afgelopen maanden rustig op je in werken. Benader je partner met tact, zeker als je nog wat goed te maken hebt. Verzet je gedachten, trakteer je partner op een romantisch etentje en sluit het jaar met een warm gevoel af. Singles zijn in een romantische bui maar trek het je niet al teveel aan als degene waar je verliefd op bent je geen blik waardig keurt. Het is een goed moment om verder rond te kijken en je horizon te verbreden.

Schorpioen

Het wordt een maand van gouden kansen maar je zult ze alleen kunnen pakken als je in jezelf gelooft. Laat je niet weerhouden door opmerkingen of kritiek van je partner. Bedenk voor jezelf wat je wilt bereiken en werk daarnaar toe. Dat je een relatie hebt, wil nog niet zeggen dat jij niet je eigen beslissingen kunt nemen. Je partner zal er misschien even aan moeten wennen, maar bijt door de zure appel heen en je zult zien dat jullie relatie er beter van wordt. Ook singles doen er goed aan in zichzelf te geloven. Zet eens de eerste stap, beantwoord die blik, doe eens iets gewaagds. De feestelijke en romantische atmosfeer zullen je vast en zeker een handje helpen.

Steenbok

Romantiek mag dan niet jouw sterkste punt zijn, deze maand moet je er toch aan geloven. Kaarslicht, de openhaard, romantische dineetjes. Misschien zelfs vlinders in je buik. Cupido doet er deze maand alles aan om de harten van de Stieren te raken. Pas wel op dat je niet te hard van stapel loopt. Stieren willen wel eens bezitterig zijn en veel aandacht opeisen, en dat kan een liefdespartner afschrikken. Ook verliefde, verloofde en getrouwde Steenbokken doen er goed aan – ook al is dat niet altijd even gemakkelijk – om hun partner de nodige vrijheid te laten. Ze zullen er een dankbare en gelukkige glimlach voor terugkrijgen.

Stier

Jij sprankelt deze maand. Je zit vol energie en plannen. Wie jou weet te stoppen, is een held! Je enthousiasme maakt je charmant en je hebt bepaald niet te klagen over gebrek aan aandacht. Je bent een en al sex-appeal. Maar pas op, verliefde, verloofde en getrouwde Stieren! Vergeet niet dat je partner ook aandacht nodig heeft. Maar al te vaak dreigt je partner op de tweede plaats te komen en vaak genoeg zie je niet eens wat hij of zij voor je doet. Probeer je partner meer waardering te schenken. Ook singles doen er goed aan om zich wat meer in te leven in de mensen in hun omgeving. Je zou de liefde van je leven wel eens over het hoofd kunnen zien.

Tweelingen

Iemand uit je vriendenkring of familie zou deze laatste maand van het jaar wel eens bij jou om geld kunnen aankloppen. Houd goed voor ogen dat je het volle recht hebt om ‘nee’ op deze vraag te antwoorden.Verder zou deze maand wel eens geplaagd kunnen worden door schuldgevoelens over kleine maar onbeduidende dingen. Denk niet dat jij overal verantwoordelijk voor bent. Ook je partner heeft zijn of haar verantwoordelijkheden. Neem de vrijheid om iets voor jezelf te doen. Maak van deze decembermaand in eerste instantie een feest voor jezelf. Het zou je relatie wel eens nieuw leven kunnen inblazen. Ook singles doen er goed aan zich zelfstandig op te stellen. Wees rustig, zelfverzekerd en jezelf en het zal je aan aanbidders (aanbidsters) niet ontbreken.

Vissen

Jij zou deze feestmaand wel eens bij je partner op het matje geroepen kunnen worden. Stel je volwassen op en probeer met eerlijke en volledige antwoorden te komen. Pas dan zal de rust in jullie relatie weer keren. Maar pas op, laat je niet dwingen tot het nemen van beslissingen als je voelt dat je er nog niet aan toe bent. Sommige antwoorden rijpen met de tijd. Maak van de feestdagen een welkome rustpauze. Maak tijd voor jezelf en je partner vrij. Werk aan je relatie en probeer de verliefdheid van vroeger samen weer terug te vinden. Singles kunnen romantische momenten verwachten. Maar of er toekomstmuziek in zit… dat zal later pas blijken.

Waterman

Het is tijd om jezelf eens flink toe te spreken. Kijk eens om je heen. Zie je hoeveel mooie dingen er op de wereld zijn? Geniet ervan, open je ogen en probeer het leven eens van een andere kant te bekijken. Stel je mild op tegenover je partner, lach om zijn of haar kleine onhebbelijkheden, tel tot tien voordat je in discussie gaat en doe dingen af met een zoen in plaats van met een onaardige opmerking. Je zult zien dat je leven in rustiger vaarwater komt en dat je deze maand met volle teugen van alle feestelijke gelegenheden en party’s zult kunnen genieten. Een advies voor singles: twijfel niet aan jezelf dan komt de liefde vanzelf. Het enige dat van je gevraagd wordt, is geduld.

Weegschaal

Laat je niet dol maken door de onheilspellende en alarmerende crisisberichten die we dag in dag uit te horen krijgen. Het leven gaat door. Concentreer je op jezelf en op de mensen om je heen. Verras je partner met kleine attenties (het is er de maand voor) en geniet van de liefde die je ervoor terugkrijgt. Probeer wat minder humeurig te zijn (wie zal jou nog verdragen?). En gedraag je deze decembermaand als de charmante man of vrouw die je bent. In de liefde kun je rekenen op succes. Zelfs de meest sceptische Weegschalen zullen deze maand geloven dat liefde met een hoofdletter echt bestaat! Op je werk is het deze maand nog even hard aanpoten maar daarna mag ook jij van je verdiende rust genieten.

In samenwerking met TRENDYSTYLE.NET