Juli, zon, vakantie, zee, zwembad, terrasjes, chillen. Ben jij al in de stemming? Haal het onderste uit de kan! Lees in je horoscoop voor juli 2023 wat je te wachten staat. Klik op jouw sterrenbeeld voor je maandhoroscoop.

Maandhoroscoop

Juli, zon, vakantie, zee, zwembad, terrasjes, chillen. Ben jij al in de stemming? Haal het onderste uit de kan! Lees in je horoscoop voor juli 2023 wat je te wachten staat. Klik op jouw sterrenbeeld voor je maandhoroscoop.

Boogschutter

De zomermaand zou je een licht en blij gevoel moeten schenken maar zou bij jou wel eens ontevreden gevoelens kunnen oproepen. Blije mensen om je heen versterken dat gevoel. Zorg ervoor dat je niet opgaat in zelfmedelijden maar kom in actie en zet de dingen naar jouw hand. Je zult versteld staan hoeveel je met een optimistische en positieve houding kunt bereiken.

LIEFDE – Ook in de liefde kan optimisme wonderen doen. Probeer de gebruikelijke sleur te doorbreken door nieuwe dingen te doen. Ga samen naar zee of bezoek een stad waar je nooit bent geweest. Verandering van omgeving prikkelt de liefde. Ook singles hebben baat bij verandering van omgeving. Soms heeft het geen zin om steeds maar in hetzelfde kringetje te blijven ronddraaien.

WERK – Ook op je werk kunnen ontevreden gevoelens de kop opsteken. Vraag je af waar die vandaan komen en of het misschien tijd is om naar iets nieuws uit te gaan kijken.

Kreeft

Jij voelt je in de zomer als een vis (Kreeft) in het water. De zomerperiode maakt je licht en blij. Probeer dat gevoel zoveel mogelijk vast te houden. Zoek de natuur op, omring je met lieve mensen, geef een etentje, haal het maximale uit je zomermaand.

LIEFDE – In de liefde zou je er goed aan doen om op een zachte maar besliste manier meer voor jezelf op te komen. Je hebt de neiging om veel dingen aan je partner over te laten en dat zou op den duur wel eens onbevredigend kunnen werken. Ook singles mogen die afwachtende en ietwat passieve houding deze maand wel eens laten varen.

WERK – De zomerzon en de luchtige zomersfeer geven je op je werk de moed om dingen uit te spreken die je voorheen misschien nooit zou hebben durven zeggen. Doe het op een rustige en weloverwogen manier. Je zou wel eens versteld kunnen staan van het resultaat.

Leeuw

Deze julimaand zouden er wel eens interessante nieuwe dingen op je pad kunnen komen. En die zouden op hun beurt jouw levenspad in een onverwachte richting kunnen ombuigen. Ons advies is om je niet halsoverkop in nieuwe avonturen te storten maar ook om je niet al te zeer door twijfels en angsten te laten weerhouden. Volg de gulden middenweg, denk goed na voordat je in actie komt en grijp dan die kans die zich misschien nooit meer zal voordoen.

LIEFDE – De liefde beleef je nog steeds niet zo vrij en ongedwongen als je zou wel zou willen. Er zijn teveel banden en verplichtingen die je afremmen. Ook daar zou deze maand wel eens verandering in kunnen komen, zeker als je ervoor openstaat om je visie bij te stellen. Ook singles zouden zich eens niets moeten aantrekken van wat ‘men’ van hen denkt.

WERK – Qua werk is het een verhaal apart. De verleiding is soms erg groot om het bijltje erbij neer te gooien. Probeer je geduld te bewaren, houd de sfeer goed en blijf je best doen maar kijk in de tussentijd eens rond of je beter kunt gaan.

Maagd

Steeds vaker heb je het gevoel dat je niet weet wat je met jezelf aan moet. Het lijkt wel of al je inspanningen nergens toe leiden en alsof er geen beweging in de dingen te krijgen is. Ga niet bij de pakken neerzitten maar haal die kracht en vastberadenheid waar jij om bekend staat tevoorschijn. Alleen met een slagvaardige en positieve houding zul je uiteindelijk je doel bereiken.

LIEFDE – In de liefde zou je deze maand wel eens voor verrassingen kunnen komen te staan. Probeer deze met een luchtig hart tegemoet te zien en vermijd jaloerse gevoelens. De ervaring zal je vast al wel geleerd hebben dat je daar alleen jezelf mee hebt. Singles zouden deze maand wel eens interessante ontmoetingen tegemoet kunnen gaan. Grijp je kansen maar loop niet te hard van stapel.

WERK – Je werk is en blijft een stoorzender, maar omdat het nu eenmaal deel van je leven uitmaakt kun je er maar beter het beste van maken. Zorg er wel voor dat je er niet zozeer in op gaat dat je geen oog meer hebt voor andere, nieuwe en interessantere mogelijkheden.

Ram

Er zijn personen die op moeilijke momenten onverwacht sterk en moedig worden. Deze maand zou jij wel eens zo iemand kunnen zijn. Maar verwacht niet dat het je zomaar zal overvallen. Alleen als je problemen onder ogen durft te zien, bij jezelf naar binnen durft te kijken en aan jezelf durft te bekennen wat je wél en vooral ook liever nìet in je leven zou willen, dan zul je de moed en kracht vinden om de situatie naar je hand te zetten.

LIEFDE – Qua liefde zou het wel eens een wat eentonige maand kunnen worden maar soms is dat zo slecht nog niet. Iedereen weet dat uitspattingen en heftige emoties in de liefde tot onverwachte wendingen kunnen leiden die niet altijd even welkom zijn. Singles zouden wat minder op de liefde moeten focussen want juist dan komt’ie vanzelf.

WERK – Op de werkvloer is het zaak om deze niet al te zwaar aan alle problemen te tillen. Met een ontspannen en wat afstandelijke houding kom je vaak verder dan met een diepe betrokkenheid waardoor je door de bomen het bos niet meer ziet.

Schorpioen

Ondanks de blijheid en vrijheid van deze zomermaand zou je wel eens geplaagd kunnen worden door onaangename gedachten. Probeer ze van je af te zetten. Er wordt wel gezegd dat we 98% van onze gedachten al gedacht hebben. Waarom zou je ze dan voor de tigste maal denken en jezelf ermee kwellen?

LIEFDE – In de liefde zit je in een bepaalde routine maar met wat creativiteit en energie zou je die deze maand wel eens op een aangename manier kunnen doorbreken. Ook singles doen er goed aan om fantasievol te werk te gaan. Een rake opmerking en een vlotte babbel doen wonderen.

WERK – Op of in je werk gaat het niet altijd zoals je dat graag zou willen, maar er zijn nu eenmaal situaties waar je geen controle over hebt en in die gevallen zit er maar één ding op: het accepteren en er het beste van maken.

Steenbok

Jij, Steenbok, zou wel eens een spannende maand tegemoet kunnen gaan waarin je voor uitdagingen maar ook plezierige dingen komt te staan. Het wordt een optimistische maand waarin zich interessante kansen kunnen voordoen. Welverdiende vakantiedagen brengen uiteindelijk de nodige rust.

LIEFDE – In de liefde kan zich een onbevredigend gevoel opdringen. Stop dit gevoel niet zomaar weg maar vraag je af waar het vandaag komt. Is het de zomer die je naar andere dingen doet verlangen? Voor singles geldt: hoezeer je ook naar de liefde verlangt, blijf kieskeurig en houd vast aan je gebruikelijke criteria.

WERK – Deze zomermaand is een ideaal moment om over je werksituatie na te denken. Vraag je af of er marges zijn om de kwaliteit en organisatie van je werkdagen te verbeteren en wees niet bang om gesprekken met collega’s of misschien wel een meerdere aan te gaan.

Stier

Elke dag is een nieuwe dag en dat geldt vooral deze julimaand waarin de dagen wel eens wat minder eentonig dan anders zouden kunnen zijn. Laat je meevoeren met de stroom en doe je voordeel met de dingen die op je pad komen. Soms is het beter om te kijken waar het leven je brengt dan je ertegen te verzetten.

LIEFDE – In de liefde zou je deze maand wel eens wat heftige momenten kunnen doormaken. Kleinere of grotere ruzies geven je relatie meer diepgang maar pas op je woorden. Het heeft geen zin om je partner onnodig te kwetsen. Singles doen er deze maand goed aan om af en toe hun kaarten op tafel te leggen. Wees niet bang om iets van jezelf bloot te geven.

WERK – Ga je in deze julimaand op vakantie, probeer dan om elke gedachte aan werk (en andere verplichtingen) uit je gedachten te bannen en je geheel te wijden aan… genieten.

Tweelingen

Deze maand mag je blije en gezellige dagen tegemoet zien. De zomerzon maakt alles lichter en gemakkelijker en zelfs de toekomst lijkt je toe te lachen. Uiteindelijk mogen we dan geen controle hebben over de dingen buiten onszelf maar wel over hoe we daarop reageren en hoe we ons voelen. Je blij voelen is jouw motto voor deze maand.

LIEFDE – Ook in de liefde kom je deze maand verder met een lach. Zet oude boze gevoelens opzij en laat een frisse wind door je leven gaan. Vergeet het verleden en concentreer je op het hier en nu, op jezelf en je partner, op de liefde. Ook singles doen er goed aan om deze maand eens niet te piekeren maar te doen. Kom in actie en maak er het beste van.

WERK – Op je werk zou je deze maand wel eens een interessante aanbieding kunnen krijgen. Je mag je daardoor best gestreeld en vereerd voelen maar laat je er niet door verblinden.

Vissen

De zon schijnt en iedereen is in zomerstemming maar soms lijkt dat maar moeilijk tot jou door te dringen. Probeer je zinnen te verzetten en het maximale uit het leven te halen. Het klinkt cliché, en dat is het misschien ook, maar met een pessimistische kijk op het leven kom je niet ver. Zet de knop om, laat je meevoeren door de positieve en zonnige zomersfeer en ontdek dat het leven zo gek nog niet is.

LIEFDE – Ook in de liefde doe je er goed aan om te dingen te simpel te houden. Het is ‘complicated’, of course, maar soms is het goed om dingen te laten gaan en je ongedwongen en met heel je hart over te geven aan je partner. Ook singles mogen zich deze maand best wat meer laten gaan.

WERK – De rode lijn van ‘laten gaan’ geldt ook voor werksituaties en verplichtingen. Verdoe je vrije uren niet met gepieker maar besteed ze aan jezelf, aan kwaliteitstijd met je geliefde, familie en vrienden. Laat je julimaand niet overschaduwen door werk en plichten.

Waterman

Deze maand zou je wel eens kunnen worden overvallen door een moedeloos gevoel en de vraag: waar doe ik het allemaal voor? Probeer om niet aan deze nutteloze gedachten toe te geven. Alles heeft een zin maar soms kennen wie die gewoon niet. Pijnig jezelf niet te veel met vragen maar focus op de zomer, de zon, de natuur.

LIEFDE – In de liefde mag je een vrij rustige maand met harmonieuze momenten tegemoet zijn. Besteed eens wat meer aandacht aan je partner en wees gul met knuffels en attenties. Maak er een liefdevolle en serene zomermaand van. Ook singles doen er goed aan de liefde met rust en vertrouwen tegemoet te treden. Het heeft geen zin om dingen te overhaasten of te forceren.

WERK – Op je werk zou je graag veranderingen zien maar deze julimaand zou daar wel eens niet de geschikte maand voor kunnen zijn. Wacht het juiste moment af en gebruik de tussentijd om je strategie nog eens te overdenken.

Weegschaal

Deze maand zou je wel eens kunnen worden overvallen door een moedeloos gevoel en de vraag: waar doe ik het allemaal voor? Probeer om niet aan deze nutteloze gedachten toe te geven. Alles heeft een zin maar soms kennen wie die gewoon niet. Pijnig jezelf niet te veel met vragen maar focus op de zomer, de zon, de natuur.

LIEFDE – In de liefde mag je een vrij rustige maand met harmonieuze momenten tegemoet zijn. Besteed eens wat meer aandacht aan je partner en wees gul met knuffels en attenties. Maak er een liefdevolle en serene zomermaand van. Ook singles doen er goed aan de liefde met rust en vertrouwen tegemoet te treden. Het heeft geen zin om dingen te overhaasten of te forceren.

WERK – Op je werk zou je graag veranderingen zien maar deze julimaand zou daar wel eens niet de geschikte maand voor kunnen zijn. Wacht het juiste moment af en gebruik de tussentijd om je strategie nog eens te overdenken.

In samenwerking met TRENDYSTYLE.NET