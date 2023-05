Juni, zonovergoten maand met de hele zomer nog in het vooruitzicht. Zorg ervoor dat je het uiterste uit de kan haalt en er optimaal van geniet. Lees in je horoscoop voor juni 2023 wat je te wachten staat.

Maandhoroscoop

Klik op jouw sterrenbeeld voor je maandhoroscoop.

Ram

Lieve ram, je kunt een mooie, zonovergoten junimaand tegemoet zien. Je hebt ongewoon veel energie en bent gemotiveerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Doe dat dan ook. Grijp je kansen zodra ze zich voordoen. Je ben een doorzetter en je zou deze maand wel eens goede resultaten kunnen afdwingen. Je positieve uitstraling maakt dat de mensen zich deze maand bijzonder tot je aangetrokken voelen. Geniet van hun aandacht en belangstelling voor jouw persoontje. Op je werk zou er wel eens een beroep kunnen worden gedaan op je leiderschapskwaliteiten. Wees niet bang om onbekend terrein te betreden. Ook in de liefde wordt er deze maand veel van je toch al avontuurlijke aard gevraagd. Wees niet bang om een risico te nemen. Als je niets van jezelf laat zien, zal het nooit lukken om je (een) liefdesrelatie te verdiepen.

Stier

Lieve stier, je zou je deze maand wel eens wat moe en lusteloos kunnen voelen. Besteed extra tijd aan jezelf, zorg goed voor je lichaam en geest en deel je dagen zo in dat je voldoende nachtrust krijgt. Las me-time in en vergeet niet om van de natuur te genieten. Ook is het een goede periode het gezelschap van goede vrienden en familie op te zoeken. Je hebt de neiging niet alleen jezelf maar ook je naasten te verwaarlozen. Deze zomermaand is perfect om extra in je sociale contacten te investeren. In de liefde heb je de neiging om je deze maand wat terughoudender op te stellen. Dat geldt zowel voor verliefde, verloofde en getrouwde stieren als voor singles. Het is prima om je af en toe wat terug te trekken maar zorg er wel voor dat dat door de ander niet verkeerd wordt uitgelegd of dat je kansen mist. Op je werk zullen je inspanningen en toewijding eindelijk vruchten afwerpen en krijg je de erkenning die je verdient.

Kreeft

Lieve kreeft, jij zou deze zomermaand wel eens flink kunnen gaan poweren. Je blaakt van energie en hebt het gevoel dat je de hele wereld aankunt. Laat dit moment niet ongemoeid en pak klussen aan die al te lang op je wachten. Het is ook een ideaal moment om vrienden en kennissen weer eens op te zoeken. Neem uitnodigingen aan die je anders zou afslaan en gooi je charme in de strijd. Er zouden wel een interessante nieuwe mensen op je pad kunnen komen. In de liefde ben je deze maand romantisch gestemd. Maak dat dineetje met kaarslicht voor je partner klaar en wees niet bang om je gevoelens te uiten. Ook singles doen er goed aan om met een ‘open mind’ door het leven te gaan. Het is een goed moment om een romantische relatie te beginnen maar je moet de persoon natuurlijk wel herkennen. Op je werk zijn je communicatie vaardigheden deze maand jouw grootste troef.

Tweelingen

Lieve Tweelingen, je voelt je deze maand wat emotioneler dan normaal. Wees niet te streng voor jezelf. Sta jezelf toe om af en toe een zwak moment te hebben en gun jezelf de tijd om emoties en gebeurtenissen te verwerken. Daarna zul je sterker dan voorheen in het leven staan. Al met al zou het wel eens een maand van zelfreflectie kunnen worden maar dat betekent niet dat je je van de wereld moet afsluiten. Zoek die mensen op die je graag om je heen hebt en mijd de mensen die je uit je balans halen. eze maand zou je partner wel eens een heel goede steun voor je kunnen zijn. Sla zijn of haar hulp niet af. Er is moed en nederigheid voor nodig om hulp van anderen te accepteren. Verwar dit niet met zwakte. In je werk vind je deze maand afleiding en als je je er met een positieve mood aan wijdt, zou je wel eens heel bevredigende resultaten kunnen bereiken.

Leeuw

Lieve leeuw, deze maand zou wel eens een topmaand voor jou kunnen worden. Zorg ervoor dat je het onderste uit de kan haalt. Het is een ideale maand om nieuwe uitdagingen aan te gaan, nieuwe mensen te leren kennen en nieuwe plekjes te ontdekken. Deze maand zou je overal waar je gaat wel eens in het middelpunt van de belangstelling kunnen staan. Besteed wat extra aandacht aan je uiterlijk, maak eindelijk die afspraak bij de kapper of koop die nieuwe broek. In de liefde zouden er een paar wolkjes aan de hemel kunnen verschijnen maar met geduld en kalmte zul je eventuele problemen met je partner of een potentiële liefdeskandidaat snel oplossen. Op je werk zou je met je energieke en proactieve houding een collega tegen je in het harnas kunnen jagen. Ga de strijd niet aan maar stel je begrijpend op.

Maagd

Lieve maagd, deze maand zouden angstgevoelens wel eens de kop kunnen opsteken. Geef paniek geen kans, blijf kalm, haal goed adem en zoek afleiding dan zullen de muizenissen al snel verdwijnen als sneeuw voor de zon. Als het op vrienden en kennissen aankomt, voel je je deze maand wat terughoudender. Het liefst zou je in je schulp willen kruipen maar onthoud dat het af en toe heel inspirerend kan zijn om uit je comfortzone te stappen. In de liefde is het goed om deze maand wat voorzichtigheid te betrachten. Let op je woorden en flap er niet zomaar van alles uit. Laat de dingen niet onnodig escaleren. In je werk doe je er goed aan om extra aandacht te besteden aan de details. Schuif dingen niet voor je uit maar pak ze direct aan.

Weegschaal

Lieve weegschaal, gun jezelf deze maand de tijd om de batterijen op te laden. Koester je in de zon en geef je over aan het dolce far niente. De boog kan niet altijd gespannen staan. Wees op je hoede voor mensen die teveel tijd en energie van je vergen maar zoek die mensen op die een positieve invloed op je hebben. Het is een ideale maand om eens een uitstapje te maken met een goede vriend of vriendin om nieuwe indrukken en energie op te doen. Je liefdesleven zou deze maand wel eens een boost nodig kunnen hebben. Wacht de dingen niet af maar stel je actief op. Een relatie vraagt om voortdurende aandacht. Het is en blijft hard werken. Singles zouden met hun charme en diplomatie wel eens nieuwe romantische kansen kunnen aantrekken. Op je werk zal je deze maand meerdere taken in evenwicht moeten houden en goed met anderen samen moeten werken. Lukt je dat dan kom je als winnaar uit de bus.

Schorpioen

Lieve schorpioen, je hebt de neiging je terug te trekken maar het zou je deze maand goed doen om eens uit je comfortzone te komen en deel te nemen aan sociale activiteiten. Zet dat gevoel dat anderen voortdurend over je oordelen van je af en geloof in je eigen kunnen. Wees jezelf dan ben je op je allerbest, al wil je dat niet altijd inzien. Sociale relaties zijn geen wedstrijd en je hoeft niets te bewijzen. In de liefde zou je deze maand wel eens momenten van grote intensiteit en passie kunnen beleven. Dat geldt ook voor singles al doen die er goed aan om zich niet halsoverkop in een liefdesavontuur te storten. Enige reserve is soms op zijn plaats. Op je werk zullen je vastberadenheid en focus je helpen om je doelen te bereiken.

Boogschutter

Lieve boogschutter, ben jij klaar om nieuwe uitdagingen aan te gaan? Zet onzekerheden opzij en geniet van het leven en de zomerzon. Doorbreek je dagelijkse sleur door eens van ritme te veranderen. Ga op een ander tijdstip naar de sportschool, neem gewoontes onder de loep en ga voor een nieuwe look. Prikkel jezelf om je leven op te spicen. Zoek mensen op die je gewoonlijk vermijdt. Je zou wel eens kunnen ontdekken dat ze waardevoller zijn dan je dacht. Stel je open voor nieuwe ideeën en ervaringen en wees niet bang om meningen bij te stellen. Ook in de liefde heb je het meest aan een open kijk. Leef je ook eens in in de positie van de ander. Op je werk zullen je optimisme en enthousiasme deze maand aanstekelijk werken.

Steenbok

Lieve steenbok, weet je zeker dat je er goed aan doet om stressen? Probeer eens te relativeren. Misschien is het allemaal zo erg nog niet. Met een positieve houding kom je vaak al een heel eind. Pak de dingen aan in plaats van ertegenaan te hikken, ruim misverstanden uit de weg en geef je dan onbezorgd over aan de zomerzon. Er zijn momenten waarop je geestelijke gezondheid aandacht nodig heeft maar vergeet niet ook lief te zijn voor je lichaam. In de liefde doe je er deze maand goed aan om je wat voorzichtiger op te stellen. Het gaat er niet zozeer om wie van de twee gelijk heeft maar meer om begrip en respect voor elkaar en elkaars fouten. Ook singles doen er goed aan om niet te snel te oordelen. Op je werk mag het deze maand wel een beetje minder. Ga niet op zoek naar taken en opdrachten die buiten jouw werkgebied vallen.

Waterman

Lieve waterman, het zou wel eens een stralende en zonovergoten maand kunnen worden maar hoeveel je eruit gaat halen, ligt aan jou. Grijp kansen met beide handen aan, wees niet bang kleine risico’s te nemen en vraag zo nodig de mening van een vertrouwd persoon. Het kan nooit kwaad om de visie van anderen te kennen. Het is ook een maand om tijd voor jezelf vrij te maken. Laat je niet leven door anderen. Trek een grens, houd af en toe de boot af en spring niet op bij ieder biepje van je mobieltje. Creëer ruimte en rust om je heen zodat je je eindelijk kunt focussen op dingen die jou na aan het hart liggen. In de liefde doe je er goed aan je onafhankelijk op te stellen maar dat betekent niet dat je je gevoelens niet mag uiten. Werken aan je relatie betekent niet: een deel van jezelf inleveren. In je werk doe je er deze maand goed aan om ‘out of the box’ te denken. Wees niet bang om met innovatieve ideeën te komen en buiten de gebaande paden te treden.

Vissen

Lieve vissen, je hebt de neiging om jezelf voorbij te hollen maar uiteindelijk zou je daarvoor wel eens de rekening gepresenteerd kunnen krijgen. Zorg ervoor dat je deze maand tijdig aan de rem trekt. Stel je prioriteiten en schrap dingen die je eigenlijk wel kunt overslaan. Het is nu eenmaal niet doenlijk om gehoor te geven aan alles wat op je pad komt. Concentreer je deze maand op bestaande relaties. Een naaste zou je wel eens nodig kunnen hebben. Vergeet niet om van de zomerzon te genieten en zet je gedachten opzij. Verlies je niet in herinneringen en het verleden maar leef in het hier en nu. Laat je partner in zijn of haar waarde maar romantiseer hem of haar niet. Singles doen er goed aan om te onthouden dat niet de liefde maar vooral verliefdheid blind maakt. Maak op je werk goed gebruik van je creativiteit en intuïtie.

