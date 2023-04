Maandhoroscoop

Mei, bloeimaand. Het is een maand om erop uit te trekken en volop van het leven te genieten. Lees in je horoscoop voor mei 2023 wat je te wachten staat. Klik op jouw sterrenbeeld voor je maandhoroscoop.

Boogschutter

Deze maand zou je wel eens kunnen worden overvallen door een ongewoon verlangen naar vrijheid. Je voelt de behoefte om te reizen en nieuwe plekjes te ontdekken. Of misschien wel om een nieuwe hobby of business – waarom niet! – te beginnen. Je onafhankelijke geest snakt naar ruimte om je te ontplooien.

Ook in de liefde snak je deze maand naar een beetje avontuur. Geef ook je partner de nodige ruimte en moedig hem of haar aan interesses te ontwikkelen. Met bezitterigheid kom je nergens. Blaas je relatie nieuw leven in door van routine te veranderen. Je enthousiasme werkt aanstekelijk en inspireert een ruimdenkende partner. Ook singles zal het deze maand niet aan aandacht ontbreken. Je zou je wel eens aangetrokken kunnen voelen tot een persoon die gewoonlijk helemaal jouw type niet is.

Kreeft

Neem de tijd om belangrijke relaties in je leven te koesteren. Goed contact maken met je dierbaren is wat jij deze maand nodig hebt. Bied een luisterend oor, kook voor familie of vrienden, haal oude verhalen terug. Je vrijgevigheid en steun betekenen veel voor de mensen om je heen. Je emotionele diepgang en verzorgende aard inspireren je partner, vrienden en familie. Wees op jouw beurt niet bang om op hen te leunen als je ze nodig hebt. Kwetsbaarheid brengt mensen samen.

Maar stel je niet te onafhankelijk op, vooral niet in liefdesrelaties. Houd voor ogen waar jouw ideeën eindigen en de ideeën van je partner beginnen. Deze maand zou je wel eens de neiging kunnen hebben om ze door elkaar te halen en dat maakt je soms te inschikkelijk.

Leeuw

Jij, Leeuw, bent levendig en creatief aangelegd. Grijp deze maand elke kans aan om jezelf uit te drukken in kunst, muziek, performance of andere media. Wees niet bang om in de schijnwerpers te staan. Je warmte en enthousiasme zullen hartverwarmend werken en iedereen zal graag in jouw omgeving vertoeven.

Zorg er deze maand wel voor dat je ook vrije tijd inplant om weer op te laden.

Als het op de liefde aankomt, zit jij deze maand goed. Je straalt het leven tegemoet. Temper je enthousiasme niet om iemand anders een plezier te doen maar schitter zoals alleen jij dat kunt. Volg de verlangens van je hart en verdiep een bestaande relaties. Single Leeuwen zullen met hun onweerstaanbare uitstraling liefdeskandidaten aantrekken die je weten te waarderen voor wat jij bent. Er zouden zich wel eens nieuwe romantische kansen kunnen voordoen.

Maagd

Jouw organisatorische vaardigheden en oog voor detail komen je deze maand bijzonder goed van pas, vooral op het werk. Je hebt overal een systeem voor en door je perfectionisme heb je alles onder controle. Let er wel op dat je aan deze bewonderenswaardige eigenschappen niet ten onder gaat en gun jezelf de nodige pauzes om een burn-out te voorkomen. Zorg voor balans in je leven.

Spreek waardering uit voor degenen die dicht bij je staan en die je vastberadenheid en werkethiek ondersteunen. Laat ze soms ook maar eens voor je zorgen.

Als praktische Maagd-vrouw zoek jij in de liefde vooral naar stabiliteit. Concentreer je deze maand op het verbeteren van je intimiteit en communicatie met je partner. Betrek hem of haar in diepgaande gesprekken en vind nieuwe manieren om elkaar genegenheid te tonen. Complimenten en lieve gebaren zullen je relatie verdiepen. Help je partner of een potentiële liefdeskandidaat om te gaan met eventuele onzekerheden.

Ram

Deze maand ben je opvallend ambitieus en gemotiveerd. Het is hét moment om een persoonlijke doel of een lang gekoesterde droom na te streven. Laat je door niets en niemand weerhouden. Je hebt de drive en het vertrouwen in jezelf om uitdagingen aan te gaan.

Ook op het werk komen jouw leiderschapskwaliteiten tot uiting. Neem het initiatief en je inspanningen zullen vruchten afwerpen.

Als avontuurlijke Ram-vrouw verlang je naar passie en opwinding in de liefde. Verras je partner deze maand eens met een gedurfd romantisch gebaar. Plan een weekendje weg naar een plek die je altijd al samen hebt willen verkennen of spring eens uit de band. Je charisma en zelfvertrouwen zullen bewonderaars aantrekken. Blijf openstaan voor nieuwe kansen en avonturen.

Schorpioen

Deze maand zou je wel eens meer dan gewoonlijk behoefte kunnen voelen aan mensen om je heen. Zoek je partner eens wat vaker op en ga in op die uitnodiging van een vriendin. Als je single bent, stel je dan open voor nieuwe ontmoetingen. Volg je instinct, luister naar je hart maar zorg ervoor dat jaloerse gevoelens geen kans krijgen. Het leven is geen wedstrijd.

Deze maand zouden jij en je partner wel eens een paar lelijke aanvaringen kunnen krijgen. Pas goed op je woorden en tel tot drie voordat je met beschuldigingen komt. Wacht een rustig moment af om de ruzie uit te praten. Luister goed naar wat je partner te zeggen heeft maar neem de schuld niet op je als je van mening bent dat die niet bij jou ligt. Singles doen er goed aan om de kat uit de boom te kijken. Laat je niet verblinden door de charme van een onverwachte liefdeskandidaat.

Steenbok

Deze maand zou je wel eens met grote mood swings te maken kunnen krijgen. Het ene moment zie je het helemaal zitten, het andere moment zit je bij de pakken neer. Je staat op scherp en reageert op elk geluid, elke beweging, elke kleine verandering. Probeer te ontspannen. Houd jezelf bezig, verzet je gedachten. Probeer de dingen die je doet met plezier en aandacht te doen, als is het maar het koken van een maaltijd of het doen van de afwas.

Scherm je af van negatieve mensen en laat je niet meeslepen door negatieve berichtgeving maar houd vast aan je eigen gedachtelijn.

Als je in jezelf gelooft en je er voor jezelf het beste van maakt, dan komt het met deze meimaand vast wel goed.

Stier

Deze maand staat in het teken van zelfzorg en me-time. Wees eens extra lief voor jezelf. Breng kwaliteitstijd door met dierbaren, maak tijd voor je hobby’s en voel je niet schuldig als je stressvolle situaties vermijdt. Je hebt nu eenmaal de neiging teveel aan anderen te denken (en te weinig aan jezelf). Maak deze maand eens tijd voor jezelf vrij. Zeg ‘nee’ als het moet.

Als Stier-vrouw hecht je veel waarde aan de veiligheid en bescherming die een liefdesrelatie kan bieden. Concentreer je deze maand op het versterken van de emotionele intimiteit met je partner. Druk je waardering uit in woorden en lieve gebaren. Je geduld en loyaliteit zullen ervoor zorgen dat je een geruststellende aanwezigheid bent in het leven van anderen. Maar blijf ervoor oppassen dat je jezelf niet tekort doet.

Tweelingen

Deze maand krijg je de kans om nieuwe dingen te leren en te ervaren. Grijp hem met beide handen aan want deze gelegenheid zal je geest verruimen. Het is een perfect moment om jezelf te ontwikkelen door nieuwe ervaringen op te doen, boeken te lezen over onderwerpen die je niet goed kent of nieuwe mensen te ontmoeten met een andere kijk op de dingen. Je aanpassingsvermogen en je open karakter maken van jou een geweldige leerling in de leerschool die ‘leven’ heet.

Charmant en veelzijdig als je bent, vind je daarnaast ook nog eens de tijd om je relatie levendig te houden. Probeer samen eens een ander restaurant of andere onbekende activiteit. Singles zijn deze maand bijzonder gevat. Betrek je bewonderaars in levendige gesprekken. Je speelse intellect en humor zullen magnetische chemie creëren, waar je ook gaat. Droom groots over toekomstplannen en mogelijkheden.

Vissen

Er zou deze maand wel eens een grote rust over je kunnen komen. De onverwachte veranderingen van de afgelopen maanden hebben je – ongelooflijk maar waar – goed gedaan. Je zit beter in je vel, kunt de dingen beter aan, bent geduldiger en creëert meer tijd voor jezelf. Ook je zelfvertrouwen zou deze maand wel eens een flinke boost kunnen krijgen. Het is een goede maand om je horizon te verbreden en om nieuwe dingen op te pakken.

Probleempjes en zorgen zouden wel eens op de achtergrond kunnen blijven zeuren, maar het is nu niet het moment om je daardoor te laten weerhouden. Laat je meevoeren door de positieve flow waarin je terecht bent gekomen. En sta niet van jezelf te kijken als je opeens wel heel doortastend en beslist optreedt.

Waterman

Het lijkt wel of je in een achtbaan terecht bent gekomen. Je bent onrustig en wordt overvallen intense en tegenstrijdige gevoelens. Het zou je daarom wel eens zwaar kunnen vallen om knopen door te hakken. Soms zelfs wordt het nemen van de kleinste beslissingen je teveel.

Laat je niet verlammen door je besluiteloosheid en probeer de dingen duidelijk op een rijtje te zetten. Kom je er alleen niet uit wees dan niet bang om hulp aan anderen te vragen. Met jouw sociale opstelling en de hulpvaardigheid die je altijd tentoon stelt, zullen er altijd mensen in je naaste omgeving zijn die je maar altijd graag willen helpen.

Alleen in de liefde kun je deze meimaand beter een afwachtende houding aannemen. Je hart zal je wel ingeven wat je op dat gebied moet doen.

Weegschaal

Focus deze maand op het behouden van harmonie en stabiliteit in je persoonlijke leven. Houd voor ogen dat je met eerlijkheid en compromissen vaak het verst komt. Werk aan het oplossen van recente conflicten en spreek ruzies uit. Het is een goed moment om aan je sociale contacten te werken. Plan een etentje of ga naar die cursus of bijeenkomst.

In de liefde streef je naar schoonheid, harmonie en balans. Uit je genegenheid voor je partner eens wat vaker met een kleine blijk van waardering. Verdiep je relatie. Ga deze maand nu eens niet dat diepe gesprek met je partner uit de weg en maak tijd voor knuffels en intimiteit. Je charme en bereidheid om compromissen te sluiten maken van jouw een fantastische liefdespartner. Maar verdedig jezelf als je het idee hebt dat je niet gehoord wordt of je je ongelukkig voelt. Dat geldt zowel voor verliefde, verloofde en getrouwde Weegschalen als voor singles.

