Horoscoop van de maand november 2024

Maandhoroscoop

November, korte dagen, lange nachten, aanloop naar de Feesten. Haal deze maand het kind in je weer tevoorschijn en geniet van kleine sfeervolle dingetjes als de lichtjes in de stad, de kaarsjes, het vuur in de haard, de komst van Sinterklaas. Trakteer jezelf op warme chocolademelk en speculaas. Het zijn de kleine dingetjes die het ‘m doen. Maak er een sfeervolle, warme maand van. En lees in je horoscoop voor november 2024 wat je te wachten staat. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Wat gaat november 2024 jou brengen in je werk? En wat voor pijlen heeft die ondeugende Cupido deze maand voor jou op zijn boog staan? Lees je maandhoroscoop.

Boogschutter

Af en toe vraag je je af waar je mee bezig bent. Laat je door deze vraag niet ontmoedigen. Ga niet bij de pakken neerzitten, maar richt je blik op de positieve dingen in het leven. Maak plannen, voer ze uit. Maak contacten, onderhoud je vriendschappen, investeer in je relatie en in je toekomst.

In de liefde gaat het je deze maand voor de wind. Zelfs de gebruikelijke kleine irritaties en strubbelingen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Jullie zijn twee handen op één buik. Voor de singles geldt: verruim je blik, focus je niet op die ene, enkele persoon.

Kreeft

Zelfverzekerdheid is de basis voor succes. Laat je door een onverwacht voorval niet uit het veld slaan maar vertrouw op je eigen krachten en kunnen. Overtuig jezelf dat jouw charme onweerstaanbaar is en succes en bewondering zullen niet uitblijven. Een nieuw persoon in je leven zou je wel eens uit je evenwicht kunnen brengen. Ben je verliefd, verloofd of getrouwd, vraag je dan eens of waarom deze persoon je iets doet. Voor singles geldt: stort je niet hals over de kop in een flirt maar houd je vooral in het begin op de vlakte.

Kreeften die een relatie hebben, kunnen deze maand stuiten op onbegrip. Probeer ook het standpunt van je partner te begrijpen. De oplossing zou wel eens kunnen liggen in een compromis.

Leeuw

Probeer deze maand een goed evenwicht te vinden tussen je werk en je privé-leven. Je werk mag dan de nodige aandacht vereisen, je familie en je relatie vormen de basis van je leven. Maak eens wat vaker tijd vrij voor je partner en andere naasten om je heen. Natuurlijk zijn werk en verplichtingen belangrijk maar las ook tijd in voor leuke dingen of gewoonweg om samen te zijn met de mensen waar je om geeft. Singles doen er bovendien goed aan zich wat meer onder de mensen te begeven. Kom uit je schulp!

Zorg er verder voor, lieve Leeuw, dat je jezelf niet voorbij holt en dat je de prioriteiten in het leven voor ogen houdt. Laat je niet meeslepen door het persoonlijke drama van iemand in je omgeving. Geef de nodige steun en medeleven, maar bescherm jezelf door de noodzakelijke afstand te houden.

Maagd

Je hebt deze maand het gevoel dat de tijd als zand tussen je vingers wegglipt en vindt het moeilijk om een moment voor jezelf te vinden. Beklaag jezelf niet maar vraag je eens af of jij zelf niet al te veel hooi op de vork neemt. Probeer taken te delegeren, wees eens een beetje minder precies (een moeilijke opgave voor iemand als jij die zijn/haar zaakjes graag naar zijn/haar hand zet), maak tijd voor de aangename dingen in het leven.

Een familielid, vriend of vriendin zou deze maand wel eens een beroep op je kunnen doen. Span je in om echt naar deze persoon te luisteren.

Ook in je relatie heb je af en toe de neiging om niet helemaal open te staan voor de problemen van je partner. Toch zou je er goed aan doen wat meer belangstelling te doen. Ook voor singles geldt dat openheid en aandacht de basis van een waardevolle relatie kunnen zijn.

Ram

Er staat je een positieve, energieke maand te wachten. Je voelt je opgewassen tegen de kleine, dagelijkse probleempjes die zich nu eenmaal in het leven voordoen. Je positieve spirit is ideaal om je horizon te verruimen. Denk eens na over carrièremogelijkheden of over andere veranderingen in je leven. Het is helemaal niet gezegd dat je het pad moet volgen dat jij (of anderen) tot nu toe voor je hebt (hebben) uitgestippeld.

Zoek nieuwe omgevingen op, doe nieuwe contacten op. Je positieve uitstraling en optimisme zullen het je deze maand gemakkelijk maken. Een oude vlam zou wel eens plotseling weer kunnen opduiken. Vraag je serieus af of het verstandig is deze persoon weer in je leven toe te laten.

Schorpioen

Het zou wel eens een maand vol voldoeningen en goede resultaten kunnen worden. Maar laat je niet meeslepen door je eigen succes. Houd beide benen aan de grond en wees op je hoede voor een jaloerse collega of vriend(in). Zorg er verder voor dat je je de problemen van de mensen om je heen niet al te zeer aantrekt, en laat je persoonlijke successen er niet door overschaduwen. Schuldgevoelens leiden nergens toe.

In de liefde kan jaloezie de kop opsteken. Houd je gevoelens onder controle en trek geen voorbarige conclusies. Singles kunnen romantische momenten tegemoet zien, maar voorwaarde is wel dat ze zich niet al te kritisch opstellen.

Steenbok

Ups en downs. Dat is het motto voor de novembermaand. Je kunt positieve, gelukkige momenten verwachten. Maar ook onverwacht sombere momenten. Laat ze over je heenkomen, maar zak er niet in weg. Zorg ervoor dat je de draad snel weer oppakt. Laat je op je werk niet meeslepen door de ‘concurrentie’ met andere medewerkers. Doe je werk zoals jij denkt dat het goed is, en vergelijk je eigen prestaties niet met die van anderen.

In de liefde kun je een vrij kalme en serene maand tegemoet zien. Wees niet bang om, als je daar behoefte aan hebt, op je partner te steunen. Singles doen er goed aan niet te wanhopen. Als de tijd er rijp voor is, dient de ware zich echt wel aan.

Stier

Het leven bestaat uit geven en nemen. De afgelopen tijd heb jij wel heel erg veel gegeven. Het is tijd om te nemen (en om het ervan te nemen). Besteed tijd aan jezelf, overdenk je plannen voor de komende maanden, stel jezelf een doel voor de komende jaren voor ogen. Het is een goed moment voor constructieve overdenkingen. Wissel van gedachten met anderen, maar trek je eigen plan.

Maak voor jezelf duidelijk wat je wilt, en vergeet niet ook je partner daarvan op de hoogte te stellen. Teveel toegevendheid richting je partner kan uiteindelijk leiden tot boosheid en wrok. Houd in gedachten (en dit geldt voor singles en niet-singles) dat communicatie nog altijd het belangrijkst is.

Tweelingen

Houd in gedachten dat een positieve insteek is nog altijd de beste is. Laat je humeur niet bederven door anderen, maar ga je eigen gang. Een gezonde portie egoïsme hoort nu eenmaal bij het leven. Gun jezelf op tijd rust en verwen jezelf als je daar behoefte aan hebt. Steek jezelf in het nieuw, maak een afspraak bij een luxe spa. Het is tijd om te ontspannen.

In de liefde doet zich nog wat kleine probleempjes voor. Zorg ervoor dat je ze niet al te zeer naar jezelf toetrekt. Neem niet de schuld op je voor dingen waar je niet verantwoordelijk voor bent. Singles kunnen romantische momenten tegemoet zien. Geef je eraan over.

Vissen

Spring deze maand eens uit de band. Ook jij kunt het middelpunt van een gezelschap zijn. En daar is het nu het moment voor. De afgelopen maanden heb je alles op alles gezet om de dingen zo gesmeerd mogelijk te laten verlopen. Het is nu tijd om te ontspannen. Zet schuldgevoelens van je af, neem wat minder verplichtingen op je, besteed meer tijd aan jezelf.

Grijp die uitnodiging voor een klein feestje of bijzondere gelegenheid met beide handen aan. Het is een ideale gelegenheid voor networking. Heb vertrouwen in de liefde en in je partner. Voor singles geldt één enkel advies: geniet van het leven.

Waterman

Deze maand zou je wel eens kunnen worden overvallen door een zekere onrust. Twijfels over je werk kunnen de kop opsteken. En je relatie kan opeens verstikkend overkomen. Je hebt het idee dat je meer ruimte, meer vrijheid nodig hebt. Een goed overdachte verandering zou wel eens de oplossing kunnen zijn, maar zorg ervoor dat je niets overhaast doet. Overdenk je stappen goed en wees realistisch. Een nieuw persoon in je leven zou je onverwacht de helpende hand kunnen toesteken.

De liefde staat in deze maand in het teken van onzekerheid, zowel voor verliefde, verloofde of getrouwde Watermannen als voor singles.

Weegschaal

Houd op met dromen maar kom in actie. Je kunt zoveel plannen maken als je wilt, maar als je niets doet, blijven het luchtkastelen. Maak een concreet plan en begin met een kleine stap. Merk je dat je jezelf er niet toe kunt zetten, vraag je dan eens af of je niet gewoon toch tevreden bent met de huidige situatie en houd op met klagen.

Geniet van de kleine dingen in het leven en sta open voor nieuwe contacten en vriendschappen. Wees niet bang om het vertrouwen te schenken aan een persoon die je het waard lijkt. Goede relaties komen alleen tot stand als je ook wat van jezelf prijsgeeft.

