Maandhoroscoop

Oktober, aanloop naar de winter. Vlammende bladeren. Maak het gezellig in huis en voor jezelf.

Boogschutter

Iemand in je omgeving zou wel eens willen proberen om jou te manipuleren. Luister naar je instinct en doe alleen de dingen waar je zelf achterstaat. Maak je keuzes weloverwogen en wees niet bang om tegen de wil van je partner of je ouders in te gaan. Bedenk jezelf dat je geen toestemming van anderen nodig hebt om je eigen leven te leven. Maak tijd vrij voor jezelf. Het is een ideaal moment voor een nieuwe cursus of hobby, of een activiteit die je in de gelegenheid zal stellen om jezelf beter te leren kennen. In de liefde zou je deze maand tegen strubbelingen kunnen aanlopen. Weeg je woorden goed af en zeg geen dingen waar je achteraf wel eens spijt van zou kunnen hebben. Singles doen er goed aan om op hun intuïtie af te gaan.

Kreeft

Soms heb je het gevoel dat het leven verstikkend werkt. Deze maand wil je eruit breken. Je losmaken van alle verplichtingen en relaties die je aan banden leggen. Pak het diplomatiek aan. Maak geen rare sprongen als een kat in het nauw, maar breng de mensen om je heen langzaam en met tact aan het verstand dat jij deze maand nu eens niet voor ze zal vliegen. Creëer ruimte en tijd voor jezelf. In de liefde gaat het je deze maand voor de wind. Geven en nemen is je sterke punt. Ook is het een goed moment voor nieuwe vriendschappen en nieuwe hobby’s. Houd deze maand goed in gedachten dat spreken zilver is, en zwijgen goud.

Leeuw

Zet die eeuwige schuldgevoelens van je af en concentreer je deze maand nu eens op je eigen persoontje. Trek je grenzen zodat je niet geleefd wordt. Laat je niet van de wijs brengen door boze gezichten of teleurgestelde personen. Een stralende glimlach zal deze mensen al snel het zwijgen opleggen. De liefde laat deze maand te wensen over. Leeuwen met een vaste partner zouden wel eens op een muur aan de andere kant kunnen oplopen. Wees de wijste en wacht tot de bui overdrijft. Singles kunnen een interessant persoon ontmoeten. Laat je niet intimideren door haar of zijn succes of knappe uiterlijk. In de liefde is er geen plaats voor minderwaardigheidscomplexen.

Maagd

Je zou deze maand wel eens zin in verandering kunnen hebben. Besef je wel dat veranderingen tijd kosten en energie vreten. Vraag je af het er het juiste moment voor is. Een onaardig woord van een collega of iemand uit je vriendenkring kan je uit je balans brengen. Overweeg of het de moeite is om te antwoorden en de confrontatie aan te gaan. Soms kun je beter doen alsof je sommige dingen gewoon niet hoort. In de liefde hunker je naar een lief gebaar of een teder woord, maar niet altijd zul je daarop kunnen rekenen. Wees niet bang om de eerste stap te zetten. Wie geeft, zal uiteindelijk ontvangen.

Ram

Wordt het een maand van liefde, passie en romantiek? Het lijkt er wel op. Laaf je aan de liefde. Er is meer in het leven dan werk en verplichtingen. Wees niet bang je hart open te stellen voor de ander en beleef die unieke symbiose tussen twee personen die we allemaal zo goed kennen maar zo zelden beleven. Laat je goede humeur niet bederven door een derde die jouw privacy probeert te verstoren. Verdedig je privé-leven en laat je niet door anderen vertellen hoe jij leven moet. Verliefde Rammen doen er goed aan om deze maand al hun charmes in de strijd te werpen. Verzeker je er wel van dat je ze op de juiste persoon richt.

Schorpioen

Deze maand zou je geduld wel eens op de proef kunnen worden gesteld. Dit betekent echter niet dat je je passief moet opstellen. Wees alert en grijp je kansen op het juiste moment. Niet altijd zul je in harmonie zijn met de mensen om je heen. Houd voor ogen dat het niet mogelijk is om het iedereen naar de zin te maken. Het is een ideale maand om je eigen persoonlijkheid eens extra te onderstrepen. Ga voor een nieuwe look. Wees niet bang om jezelf te profileren of je hoofd boven het maaiveld uit te steken. Accepteer jezelf zoals je bent en maak je er niet druk om of anderen je ook accepteren. Ook in de liefde is het goed om je onafhankelijk op te stellen. Een advies voor de singles: don’t try too hard!

Steenbok

Vraag jezelf eens af wat je deze maand dwarszit. Er moet een reden voor zijn waarom je je zo intensief op je werkzaamheden of dagelijkse bezigheden richt. Neem af en toe afstand en geef je eens over aan ‘la dolce vita’. Loslaten zou deze maand jouw sleutelwoord moeten zijn. Zet je neiging om alles onder controle te willen hebben van je af en ervaar dat er niets gebeurt als jij jezelf een beetje minder geeft. Ook in de liefde is het soms goed om los te laten. Houd voor ogen dat jij en je partner twee verschillende personen met elk eigen behoeftes en gedachten zijn. Singles zullen deze maand het meest baat hebben bij een afwachtende houding. Laat de ander maar komen. Zorg wel dat je er klaar voor bent.

Stier

Maak deze maand je keuzes en blijf daar dan bij. Geef twijfel geen kans en kijk niet achterom. Blijkt achteraf dat je de verkeerde keuze hebt gemaakt, zie het dan als een leermoment. Niemand is zonder fouten. Ga voor een zekere houding en laat de mensen om je heen zien dat in jezelf gelooft. Weeg je woorden deze maand goed af en bedenk dat je lang niet altijd alles wat je doet of denkt openbaar hoeft te maken. Besteed extra tijd aan je relatie. Een kleine attentie kan wonderen doen en je dag goed maken. Singles zouden deze maand onverwacht ongekende kwaliteiten kunnen ontdekken in een persoon die ze al jaren lang kennen.

Tweelingen

Deze maand gaat het jou allemaal niet snel genoeg. Probeer je ongeduld de baas te blijven. Uiteindelijk zal je geduld beloond worden. Probeer geen handen met ijzer te breken en leg dingen opzij totdat het juiste moment daarvoor aanbreekt. Blijf ook in de liefde niet op je strepen staan, maar herken het moment waarop je beter een compromis kunt sluiten. Op je werk kom je deze maand verder met tact in plaats van met een directe aanpak. Trek je plan en neem je tijd. Beter een grote overwinning op lange termijn dan een klein succesje op korte termijn. Ook singles doen er goed aan hun energie niet te verspillen. Concentreer je alleen op personen die je echt aantrekken en waarvoor je echt iets zou kunnen voelen.

Vissen

Laat je niet binnensluiten door de herfst. Trek je kaplaarzen aan en trotseer regen en wind of laat je koesteren door de herfstzon. Doe nieuwe energie op en geniet met volle teugen van deze maand waarin je anderen begrijpt en je je eindelijk begrepen voelt. Vertrouw op je onweerstaanbare charme en de mensen zullen vanzelf naar je toekomen. Ook in de liefde is een afwachtende houding deze maand op zijn plaats. Laat je partner maar eens tonen dat hij of zij je naar waarde schat. Bedenk jezelf dat alleen het allerbeste goed voor jou is en neem geen genoegen met minder. Dat geldt ook voor singles.

Waterman

Deze maand heb je een optimistische kijk op het leven. Probeer dit gevoel vast te houden. Met jouw zonnige uitstraling trek je de mensen aan. Sluit je niet van de buitenwereld af maar zet de deuren wijd open voor nieuwe contacten en misschien wel vriendschappen. Een ideale manier om de verveling van alledag het hoofd te bieden. Neem initiatief in je privé-leven en op je werk en verleg je eigen grenzen. Ga dominante mensen niet uit de weg maar zeg rustig en duidelijk wat je op je hart hebt. Het is het moment om voor jezelf op te komen. Dat geldt in het bijzonder voor je liefdesrelatie. Maak je wensen kenbaar. Ook singles doen er goed aan om vanaf het begin duidelijk te zijn tegenover een eventuele liefdeskandidaat.

Weegschaal

Deze herfstmaand breekt de zon voor jou door. Het is alsof je eindelijk tot rust komt. Alsof je een innerlijke verandering doormaakt. Het is een ideaal moment om weldoordachte plannen tot uitvoer te brengen en om toenadering te zoeken tot personen die je al langere tijd intrigeren. Zoek de mensen op en investeer in relaties met vrienden en kennissen. Onderschat de waarde van vriendschappen niet. Hoeveel liefde je deze maand zult ontvangen, zal vooral van jou afhangen. Wees niet bang om jezelf bloot te geven. De liefde is nu eenmaal niet zonder risico’s. Ook singles hebben deze maand baat bij een actieve houding.

