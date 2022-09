Maandhoroscoop

Oktober, herfstmaand, de eerste regenachtige dagen maar ook de eerste gezellige avonden bij kaarslicht en haardvuur. Hoe jij deze maand beleeft, ligt aan jezelf. Verwen jezelf, omarm jezelf, maak het voor jezelf gezellig! En lees in je horoscoop voor oktober 2022 wat je te wachten staat. Klik op je sterrenbeeld hieronder en ontdek wat de sterren deze maand voor jou in petto hebben. Wat gaat oktober 2022 jou brengen in je werk? En wat voor pijlen heeft die ondeugende Cupido deze maand voor jou op zijn boog staan?

Boogschutter

Het lijkt erop dat je een blijde en verwachtingsvolle periode tegemoet kunt zien. De obstakels van de afgelopen maanden lijken definitief overwonnen. Nu is het zaak om vertrouwen in de toekomst en in jezelf te hebben. Houd in gedachten dat je met piekeren en stressen echt niets bereikt.

Je partner zou deze maand behoorlijk beslag op je kunnen leggen. Verlies daarbij je eigen wensen en behoeftes niet uit het oog. Een beetje toegeeflijkheid is goed, maar zorg ervoor dat je niet volledig naar zijn of haar pijpen danst. Ook singles moeten ervoor waken niet teveel water bij de wijn te doen.

Kreeft

Moe van alle beslommeringen? Dat is begrijpelijk. De afgelopen tijd heb je je ingezet om de dingen op de rails te krijgen. Deze maand zal je eindelijk weer ruimte voor creatieve ideeën bieden. Grijp je kans aan om je verder te ontplooien of misschien wel van koers te veranderen. Bespreek je plannen met een vertrouwd persoon, niet zozeer om zijn of haar mening te vragen maar wel om de dingen voor jezelf op een rijtje te zetten.

De veranderingen die zich deze maand in je leven kunnen voordoen, kunnen je bij tijd of wijle kwetsbaar maken. Singles doen er goed aan om ervoor te waken dat ze niet in verkeerde armen of een verkeerd bed belanden. Verliefde, verloofde of getrouwde Kreeften vinden een luisterend oor bij hun partner, maar zullen niet moeten vergeten dat hun partner op zijn of haar beurt ook de nodige aandacht verdient.

Leeuw

De afgelopen maanden heb je moeilijke momenten gehad. Je hebt overgegeven aan gepieker en heb je de ergste scenario’s in je hoofd gehaald. Nu is het tijd om alle muizenissen uit je hoofd te bannen en de dingen over te geven. Soms loopt het leven nu eenmaal zo en je kunt je er beter bij neerliggen dat je het tij niet kunt keren.

Zoek steun bij je partner die je met open armen zal ontvangen. Vergeet verder niet familie en vrienden naar hun waarde te schatten en bedenk je dat je er in het leven niet alleen voor staat. Singles doen er goed aan hun hart deze maand eerder bij vrienden of vriendinnen uit te storten en een mogelijke liefdeskandidaat niet met problemen te overstelpen.

Maagd

Je kunt deze oktobermaand met een gerust hart tegemoet zien. Op je werk gaat het je voor de wind, maar enige voorzichtigheid met investeringen en contracten is geboden. Je zit goed in je vel, maar je doet er goed aan om jezelf te verwennen met vooral veel vers fruit en vitamientjes om verkoudheden en andere kwaaltjes die de herfst met zich kan brengen, buiten de deur te houden.

Singles kunnen worden verrast door een onverwacht telefoontje, onverwachte attentie of een onverwachte blik die boekdelen spreekt. Laat je niet vertederen door dit attente gebaar of deze veelbelovende blik maar vraag je serieus af of je de persoon in kwestie wel leuk genoeg vindt om ermee in zee te gaan. Maagden die verliefd, verloofd of getrouwd zijn deze maand in een superromantische bui.

Ram

De afgelopen maand ben je eindelijk in rustiger vaarwater terecht gekomen. Je voelt je sterk en hebt het idee dat je bergen kunt verzetten. Er is een rust over je gekomen zoals dat al jaren niet meer het geval was. Je hebt het idee dat je de dingen eindelijk naar je hand hebt gezet en vertrouwt steeds meer op je eigen kunnen. Je zelfvertrouwen neemt toe en dat blijft niet onopgemerkt.

De rust en zekerheid die je uitstraalt, heeft ook een positieve invloed op je liefdesleven. Singles zouden wel eens menig aanbidder teleur moeten stellen en de Rammen die al een partner hebben, kunnen rekenen op gezellige uurtjes samen en passionele nachten die doen denken aan die uit de verliefde beginperiode.

Schorpioen

Deze maand is er heel wat werk aan de winkel maar het zou je wel eens wat minder kunnen boeien dan normaal. Probeer je hoofd erbij te houden en verlies je niet in de roze wolken die je omhullen. Het lijkt erop dat deze herfstige oktobermaand in het teken van de liefde zal staan.

Schorpioenen die al een partner hebben, zouden wel eens met ups en downs in hun relatie kunnen worden geconfronteerd. Geniet van de ‘ups’ en zorg ervoor dat je je tijdens de ‘downs’ niet al te veel laat leiden door je eigen trots. Relaties vragen nu eenmaal om compromissen. Doorgewinterde singles die prat gaan op hun ‘blijheid, vrijheid’ kunnen daar deze maand wel eens op terugkomen. Singles die op zoek zijn naar hun tweelingziel zullen deze maand de ogen goed de kost moeten geven.

Steenbok

Als wind, storm en regen zich aandienen, is het voor jou het ideale moment om je aandacht te richten op je werk. Probeer de resultaten die je geboekt hebt, om te zetten in blijvende successen. Wees op je hoede met collega’s. Ze mogen je ijdelheid dan strelen met een compliment, het is altijd beter om niet teveel over jezelf te vertellen.

In de liefde is het tijd om orde op zaken te stellen. Probeer de situatie zo helder en eerlijk mogelijk in kaart te brengen. Wees niet bang om tegenover jezelf en je partner te erkennen dat de dingen wellicht niet gaan zoals je zou willen. Sta open voor een goed gesprek, hoe pijnlijk dat soms ook mag zijn. Singles doen er goed aan om te beseffen dat je beter alleen kunt zijn dan in het gezelschap van iemand die wellicht niet aan je ideaal beantwoordt.

Stier

Het is het ideale moment om bureaucratische probleempjes op te lossen. Loop niet langer om die stapel post en rekeningen heen maar zet je schouders eronder. Bedenk dat dit soort dingen zich niet vanzelf oplossen en dat je beter de rekenmachine erbij kunt pakken dan je economische situatie maar zijn beloop te laten gaan. Mocht je het gevoel hebben dat je de situatie niet alleen de baas kunt, wees dan niet bang om de hulp van een vertrouwd iemand in te roepen.

In de liefde gaat het er minder hectisch aan toe. Je kunt rekenen op passionele momenten. Schat ze op hun waarde en geniet er met volle teugen van. Juist de herinnering aan deze momenten zal je de kracht geven om het leven van iedere dag onder ogen te zien.

Tweelingen

De afgelopen weken heb je jezelf geen moment rust gegund. Je hebt je in het werk gestort als nooit tevoren, je hebt problemen die al lange tijd sudderden, opgelost. Je hebt harde noten gekraakt maar nu loop je het risico om door te hollen. Je doet er goed aan een welverdiende rustpauze in te lassen om de chaos die al deze drukke bezigheden in je hoofd hebben gecreëerd, op orde te brengen.

In de liefde heb je de neiging je nogal onzeker op te stellen. Haal jezelf niet naar beneden, schat jezelf op de juiste waarde, heb vertrouwen in jezelf en in je partner. Met wantrouwen en onzekere uitspraken zul je je partner alleen maar van jezelf verwijderen. Ook singles kunnen maar beter in zichzelf geloven. Een zelfverzekerde houding is de helft van je charme, zo niet meer.

Vissen

Je hebt een drukke periode achter de rug die je echter veel voldoening heeft geschonken. Nu doe je er goed aan om even op je lauweren te rusten. Iemand uit je naaste omgeving probeert je onder druk te zetten. Geef deze persoon geen kans en houd voet bij stuk als je denkt dat jij het gelijk aan jouw kant hebt. Geniet van de resultaten die je hebt behaald maar loop er niet al teveel mee te koop.

In de liefde kun je te maken krijgen met enige humeurigheid. Verdrink niet in zelfmedelijden, zet je over kleine dingetjes heen en probeer alles door een positieve bril te zien. Singles zouden niet moeten wanhopen. Op ieder potje past een dekseltje.

Waterman

Deze maand kunnen zich situaties voordoen die het bloed onder je nagels vandaan halen. Probeer je reacties in te tomen. Met een agressieve tegenaanval bereik je niets. Overdenk je argumenten en sla terug met intelligentie en vriendelijkheid. Je zult zien dat je op deze manier veel meer voor elkaar zult krijgen. Geef verder die persoon die zich met jou privé-leven wil bemoeien geen kans, maar vervolg je eigen weg.

Ook in de liefde is het beter om je geduld te bewaren. Laat je niet verleiden tot oeverloze discussies en stel je niet al te toegeeflijk tegenover je partner op. Begin liever een goed gesprek op een moment dat de storm is gaan liggen.

Weegschaal

Je doet er goed aan om je deze maand flexibel op te stellen. Er zouden zich wel eens onverwachte veranderingen in het programma kunnen voordoen. Speel er handig op in. Je zou er wel eens je voordeel mee kunnen doen. Af en toe kun je worden overvallen door humeurige of melancholische buien. Probeer er niet aan toe te geven en reageer ze vooral niet af op de mensen om je heen. Ze zouden er wel eens genoeg van kunnen krijgen.

In de liefde zou je deze maand nogal eens behoorlijk instabiel kunnen zijn. Stel belangrijke beslissingen liever uit totdat je je gewoonlijke kalmte hebt hervonden. Singles kunnen doen wat ze willen, maar verliefde, verloofde en getrouwde Weegschalen doen er goed aan rekening met hun partner houden.

In samenwerking met TRENDYSTYLE.NET