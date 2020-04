iPhone SE: Een krachtige nieuwe smartphone met een populair design

De betaalbaarste iPhone beschikt nu over de A13 Bionic-chip, de snelste chip in een smartphone, en het beste single camera-systeem van alle iPhones

Apple heeft de tweede generatie van de iPhone SE aangekondigd, een krachtige nieuwe iPhone met een 4,7-inch Retina HD-display en Touch ID voor toonaangevende beveiliging. iPhone SE heeft een compact formaat en is volledig opnieuw ontwikkeld. Het is de meest betaalbare iPhone van dit moment. De nieuwe iPhone SE draait op de A13 Bionic-chip, de snelste chip in een smartphone, die is ontwikkeld door Apple zelf om de meest veeleisende taken aan te kunnen. iPhone SE heeft ook het beste single camera-systeem van alle iPhones tot nu toe. Dit systeem maakt gebruik van alle voordelen van computationele fotografie, waaronder Portretmodus, terwijl het toch stof- en waterbestendig is.

iPhone SE is verkrijgbaar in drie prachtige kleuren, zwart, wit en (PRODUCT)RED, en kan vanaf vrijdag 17 april worden besteld vanaf slechts €489.

“De eerste iPhone SE was een hit bij klanten die blij waren met het compacte formaat, de indrukwekkende prestaties en de betaalbare prijs. De nieuwe iPhone SE van de tweede generatie gaat in elk opzicht een stapje verder. Zo heeft hij bijvoorbeeld het beste single camera-systeem van alle iPhones, voor schitterende foto’s en video’s. Toch blijft de iPhone SE verrassend betaalbaar”, zegt Phil Schiller, senior vice president Worldwide Marketing bij Apple. “iPhone SE profiteert van de toonaangevende prestaties van de A13 Bionic-chip voor lange batterijduur, prachtige foto’s met Portretmodus en Slimme HDR en haarscherpe video’s met stereogeluid. Hij is perfect voor games en snel internetten en is voorzien van alle veiligheidsfeatures die onze gebruikers verwachten. We zijn ontzettend benieuwd wat onze klanten van de nieuwe iPhone SE vinden.”

Populair ontwerp met 4,7-inch display

iPhone SE is gemaakt van aluminium van ruimtevaartkwaliteit en stevig glas en is verkrijgbaar in zwart, wit en (PRODUCT)RED. De glazen achterkant met gecentreerd Apple logo is gemaakt met behulp van een zevenlaags kleurenproces om precies de gewenste kleur en doorzichtigheid te bereiken, en heeft een rijke kleurdiepte. De kleur van de rand van aluminium is hieraan aangepast. iPhone SE is spat- en stofbestendig en voldoet aan waterbestendigheidsnorm IP67 (tot 1 meter diep en 30 minuten).1

Op het 4,7-inch Retina HD-display met True Tone-technologie wordt de witbalans aangepast aan het omgevingslicht. Het scherm is daardoor altijd prettig om te bekijken: alsof je van papier leest. Het heldere Retina HD-display met brede kleurweergave biedt ongelooflijk natuurgetrouwe kleuren en ondersteunt Dolby Vision en het afspelen van HDR10-content. iPhone SE gebruikt Haptic Touch voor Snelle taken, zoals Live Photos animeren, berichten weergeven, apps herschikken en meer, en daarnaast voor contextmenu’s.

iPhone SE heeft ook de vertrouwde thuisknop, voorzien van saffierkristal dat lang mooi blijft en de sensor in de thuisknop beschermt. De stalen ring om de thuisknop heen detecteert de vingerafdruk van de gebruiker. Touch ID is een makkelijke, persoonlijke en veilige manier om zonder toegangscode iPhone te ontgrendelen, wachtwoorden in te vullen met iCloud Keychain, in te loggen bij apps, aankopen in de App Store goed te keuren, en betalingen te doen met Apple Pay.

A13 Bionic: de snelste chip in een smartphone

De A13 Bionic-chip deed zijn intrede in de iPhone 11 en iPhone 11 Pro. Als snelste chip ooit in een smartphone biedt deze chip ongeëvenaarde prestaties voor elke taak die iPhone SE voorgeschoteld krijgt. De A13 Bionic is perfect voor fotografie, gaming en AR-ervaringen, omdat elke actie vloeiend aanvoelt.

De A13 Bionic is ontwikkeld met het oog op machine learning, met een toegewijde 8-core Neural Engine die acht triljoen berekeningen per seconde aankan, twee machine learning-versnellers op de CPU en een nieuwe machine learning-controller die de balans treft tussen prestaties en efficiëntie. Samen maken de A13 Bionic en iOS 13 de weg vrij voor intelligente apps die gebruikmaken van machine learning en Core ML.

Omdat de A13 Bionic is gebouwd met het oog op efficiëntie, gaat de batterij van de iPhone SE lang mee. iPhone SE is daarnaast geschikt voor draadloos opladen met Qi-gecertificeerde opladers en ondersteunt snelladen, zodat klanten al in 30 minuten op 50% batterij zitten.2 Met wifi 6 en LTE van Gigabitklasse kan iPhone SE razendsnel downloaden.3 Dankzij dual-sim en eSIM hebben gebruikers de flexibiliteit van twee telefoonnummers op één device, bijvoorbeeld voor een verblijf in het buitenland of een apart werk- en privénummer.4

Nieuwe camera-ervaring dankzij de A13 Bionic

iPhone SE heeft het beste single camera-systeem ooit in een iPhone met de 12-MP groothoekcamera met een diafragma van f/1.8. De Image Signal Processor en de Neural Engine van de A13 Bionic worden ingezet om optimaal te profiteren van computationele fotografie, in de vorm van Portretmodus, maar liefst zes belichtingseffecten en Diepteregeling.5 Met behulp van machine learning en monoculaire diepteschatting maken gebruikers ook met de camera aan de voorkant van de iPhone SE prachtige portretten. De volgende generatie Slimme HDR doet ook zijn intrede in de iPhone SE door herkende onderwerpen intelligent opnieuw te belichten voor adembenemend detail in highlights en schaduwen.

Video’s worden nog meeslepender dankzij het opnemen van stereoaudio en videobeeldstabilisatie, bij gebruik van zowel de camera aan de voor- als de achterzijde. De camera aan de achterzijde ondersteunt het opnemen van hoge kwaliteit 4K-video met maximaal 60 bps. Daarnaast biedt de iPhone SE uitgebreid dynamisch bereik tot 30 bps voor nog meer detail in lichte stukken. Klanten profiteren daarnaast van QuickTake-video met beide camera’s, waarbij ze makkelijk kunnen overschakelen op video zonder de Fotomodus te verlaten.

Met de geavanceerde camera- en fotofeatures van iOS 13 wordt videobewerking op iPhone SE nog uitgebreider en intuïtiever, dankzij krachtige tools die ooit alleen voor fotobewerking beschikbaar waren.

Alles wat Apple te bieden heeft

iPhone SE geeft klanten toegang tot het ongeëvenaarde ecosysteem van Apple met producten, diensten en accessoires. Gebruikers kunnen kiezen uit bijna 2 miljoen apps in de App Store, waaronder de beste apps van andere fabrikanten en AR-ervaringen. Ze kunnen op de hoogte blijven met Apple News, genieten van series, films en documentaires van de allerbeste tv- en filmmakers met Apple TV+, meer dan 60 miljoen nummers van hun lievelingsartiesten streamen met Apple Music, snel en veilig betalen met Apple Pay en foto’s, en bestanden en contacten opslaan in iCloud en ze op al hun Apple devices raadplegen. Dankzij de Lightning-connector is iPhone SE daarnaast compatibel met meer dan 25.000 Lightning-accessoires, waaronder camera-apparatuur, audio en speakers, docks, CarPlay en meer.

iPhone SE is voorzien van alle toonaangevende veiligheidsfeatures die klanten van Apple verwachten, zodat hun privacy gewaarborgd wordt en ze controle hebben over hun eigen informatie. Zo beschermen Touch ID en de Secure Enclave vingerafdrukgegevens, zorgt Slimme trackingpreventie in Safari ervoor dat adverteerders gebruikers niet van site naar site volgen, gebruikt Foto’s machine learning om de foto’s op een device te ordenen, en nog veel meer.

iPhone SE en iOS 13 leveren samen een naadloze ervaring met software en hardware die beter geïntegreerd zijn dan op welke andere smartphone ook. iOS 13 biedt gebruikers een filmische look met Donkere Modus, een persoonlijkere manier om in te loggen bij apps en websites met Sign In with Apple, en een compleet nieuwe ervaring met Kaarten dankzij snellere navigatie en prachtige beelden op straatniveau met de Kijk rond-feature.

Prijzen en verkrijgbaarheid

iPhone SE is verkrijgbaar in 64-GB, 128-GB en 256-GB modellen in zwart, wit en (PRODUCT)RED vanaf €489. Klanten kunnen iPhone SE ook aanschaffen voor €349 bij inruilen via apple.com, in de Apple Store-app of in Stores.6 iPhone SE is verkrijgbaar via erkende Apple resellers en bepaalde providers (prijzen kunnen variëren).

iPhone SE kan vanaf vrijdag 17 april om 14:00 uur alvast worden besteld via apple.com en in de Apple Store-app en is vanaf vrijdag 24 april beschikbaar bij Apple, erkende Apple resellers en bepaalde providers in de VS en meer dan 40 andere landen en regio’s.

Apple TV+ is verkrijgbaar via de Apple TV-app op iPhone, Apple TV, iPod touch, Mac en andere platforms, waaronder online (tv.apple.com), voor €4,99 per maand met een gratis proefperiode van zeven dagen. Klanten die een nieuwe iPhone SE kopen mogen Apple TV+ een jaar lang gratis proberen.7

Klanten die vragen hebben over iPhone SE of welke iPhone het beste bij hen past, kunnen met een Specialist overleggen via 0800 0200 570 of via de chatfunctie in de Apple Store-app.

Iedereen die online koopt bij Apple krijgt gratis contactloze bezorging en de optie om hun huidige iPhone in te ruilen voor korting op de iPhone SE.8

Klanten kunnen de beperkte garantie uitbreiden met AppleCare+ en AppleCare+ with Theft and Loss en dag en nacht met voorrang toegang krijgen tot technische ondersteuning.

Een deel van de opbrengsten van iPhone SE (PRODUCT)RED-verkopen gaat direct naar het nieuwe Wereldfonds voor de bestrijding van COVID-19. Dat biedt financiële steun voor landen met een gebrek aan persoonlijke beschermingsmiddelen, diagnostiek, behandeling, labapparatuur, veiligheidscommunicatie, ondersteuning van toeleveringsketens en meer. Daarnaast worden hiv/aids-beurzen ondersteund die tests, begeleiding, behandeling en preventie bieden, met de focus op het voorkomen van het overbrengen van het virus van moeders op hun baby’s.